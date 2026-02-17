Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie dotyczącej jednej z form pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Konkretnie chodziło o świadczenie „Dobry start”, potocznie 300+, które w założeniu ma wspierać rodziny w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Okazuje się, że w praktyce bywa jednak z tym różnie. A potwierdza to sporny przypadek babci, której urzędnicy ZUS odmówili pieniędzy na wyprawkę szkolną.

Komu przysługuje świadczenie 300+?

Z akt sprawy wynikało, że w lipcu 2022 r. sąd rodzinny powierzył jej faktyczną opiekę nad małoletnią wnuczką. Schody zaczęły się, gdy kobieta we wrześniu 2022 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” dla dziewczynki. Nieoczekiwanie ZUS odmówił jej bowiem prawa do wsparcia. Zasłonił się specjalnym rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu. Co prawda nie kwestionował, że 300+ przysługuje m.in. opiekunom faktycznym. Jednak jego zdaniem pod tym pojęciem należy rozumieć osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie. A w spornym przypadku babcia go nie przedłożyła.

Kobieta odwołała się od odmowy, a gdy nic to nie dało, poszła do sądu. W pierwszej instancji znów odbiła się od przysłowiowej ściany. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Lublinie oddalił jej skargę. Stwierdził, że prawodawca, wprowadzając definicję legalną opiekuna faktycznego, w sposób intencjonalny nadał mu szczególne znaczenie i uczynił to wprost. A jest to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, ale pod warunkiem wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. W ocenie WSA taki zabieg oznacza, że jeśli ktoś z takim wnioskiem nie wystąpi, to nie może zostać uznany za opiekuna faktycznego. I to nawet jeżeli faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i czyni to na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego.