Świadczenie 300 plus. Najczęstsze błędy we wnioskach do ZUS
Według informacji przekazanych nam przez ZUS, od lipca tego roku do pierwszego tygodnia listopada zostało złożonych ponad 3,27 mln wniosków o świadczenie 300 plus na ponad 4,77 mln dzieci. W ramach programu Dobry Start wypłacono ponad 1 mld 378 mln zł.
Świadczenie 300 plus jest wypłacane od 2018 roku w ramach programu Dobry Start. Przysługuje raz w roku na zakup podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych niezbędnych do nauki.
Świadczenie 300 plus jest wypłacane rodzicom lub opiekunom dzieci niezależnie od ich dochodów i sytuacji zawodowej. Przyznawane jest na wszystkie dzieci do ukończenia 20 lat lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnością, które uczą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych. Nie obejmuje dzieci, które uczęszczają do zerówek oraz studentów.
Jak podaje ZUS, wiek dzieci i młodzieży liczony jest rocznikowo, co oznacza, że do otrzymania świadczenia uprawnieni są również uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych, jeśli skończyli 20 lat (lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Od nowego roku szkolnego 2025/2026 uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.
Wnioski o świadczenie 300 plus składa się do ZUS drogą elektroniczną. Większość uprawnionych osób już to zrobiła. Wśród złożonych dotąd wniosków zdarzały się błędy.
„Najczęstszym błędem przy składaniu wniosków o świadczenie „Dobry Start” jest zaznaczenie, że dziecko uczęszcza do zerówki, podczas gdy faktycznie chodzi już do szkoły” – informuje nas biuro prasowe ZUS.
W przypadku cudzoziemców częstym błędem było natomiast nieprawidłowe wpisywanie adresu. Zamiast miejsca zamieszkania w Polsce wiele osób ubiegających się o świadczenie podaje adres zamieszkania za granicą.
Poprawne wypełnienie wniosku ma istotne znaczenie. Pomyłki mogą opóźnić wypłatę świadczenia.
„Wszystkie błędy popełniane we wnioskach skutkują dłuższym czasem koniecznym do ich rozpatrzenia” – zwraca uwagę ZUS.
Przed wysłaniem wniosku warto również sprawdzić poprawność wpisanych danych, takich jak PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz właściwy numer konta bankowego.
Wnioski o świadczenie 300 plus na ten rok szkolny można składać od 1 lipca do końca listopada 2025 roku. Data złożenia wniosku ma wpływ na termin wypłaty środków. Im później wniosek wpłynie do ZUS, tym później pieniądze trafią na konto świadczeniobiorcy.
Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantowało wypłatę świadczenia do 30 września. Jeżeli wniosek trafił do ZUS we wrześniu, październiku lub listopadzie, pieniądze powinny trafić do rodziny w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku wniosków złożonych pod koniec listopada środki mogą więc pojawić się na koncie dopiero w styczniu 2026 roku.
Wnioski o świadczenie 300 plus należy złożyć drogą elektroniczną przy pomocy:
Informacje o przyznaniu środków lub ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku zostaną udostępnione na koncie wnioskodawcy na PUE ZUS. Pieniądze wpłyną na podany we wniosku rachunek bankowy.
