Według informacji przekazanych nam przez ZUS, od lipca tego roku do pierwszego tygodnia listopada zostało złożonych ponad 3,27 mln wniosków o świadczenie 300 plus na ponad 4,77 mln dzieci. W ramach programu Dobry Start wypłacono ponad 1 mld 378 mln zł.

Świadczenie 300 plus. Komu przysługuje?

Świadczenie 300 plus jest wypłacane od 2018 roku w ramach programu Dobry Start. Przysługuje raz w roku na zakup podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych niezbędnych do nauki.

Świadczenie 300 plus jest wypłacane rodzicom lub opiekunom dzieci niezależnie od ich dochodów i sytuacji zawodowej. Przyznawane jest na wszystkie dzieci do ukończenia 20 lat lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnością, które uczą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych. Nie obejmuje dzieci, które uczęszczają do zerówek oraz studentów.

Jak podaje ZUS, wiek dzieci i młodzieży liczony jest rocznikowo, co oznacza, że do otrzymania świadczenia uprawnieni są również uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych, jeśli skończyli 20 lat (lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Od nowego roku szkolnego 2025/2026 uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.