Prezes PiS: Muszą wrócić do władzy ci, którzy już się sprawdzili

Prezes PiS i posłowie podczas oświadczenia w siedzibie ugrupowania przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie
Jak informuje TVN24, prezes PiS wezwał do siedziby partii kierownictwo klubu na spotkanie, które miało być próbą zawieszenia broni między spierającymi się w łonie partii frakcjami. Po spotkaniu członkowie klubu PiS udali się na posiedzenie wyjazdowe. Wyjazd poprzedziły SMS-y o obowiązkowym stawiennictwie.
W krótkim oświadczeniu prasowym, w towarzystwie m.in. Mateusza Morawieckiego, Joachima Brudzińskiego, Przemysława Czarnka i Elżbiety Witek, prezes oświadczył, że podczas posiedzenia rozmawiano o kwestii dalszego działania i jedności partii w tym działaniu.
– To działanie nastawione na wybory, żeby były zwycięskie dla opcji polskiej, a to w ogromnej mierze oznacza opcję Prawa i Sprawiedliwości. Nie było innych głosów niż te, które uznawały, że to jedyna droga – stwierdził Kaczyński.
Prezes zapowiedział, że PiS wystąpi z "pełnym programem" i "pójdzie prostą drogą: drogą odmowy zgody na to, żeby Polska była duszona i w wymiarze gospodarczym, w wymiarze społecznym, i w tym wymiarze najbardziej podstawowym, dotyczącym naszej suwerenności".
– Chociaż dyskusje merytoryczne w ramach tej operacji, przygotowania programu, kolejnych konferencji, będą trwały, to z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, już nie mówiąc o rozłamach w partii. To są marzenia naszych przeciwników, te marzenia się z całą pewnością nie spełnią. To marzenia naszych przeciwników. Z całą pewnością się nie spełnią – zapewnił.
Kaczyński podkreślił, że „muszą wrócić do władzy ci, którzy potrafią rządzić, którzy już się sprawdzili”.
– Muszą wrócić do władzy ci, którzy już się sprawdzili, ale oczywiście muszą w tym uczestniczyć także ludzie innego już pokolenia, młodszego, często znacznie młodszego i z całą pewnością w trakcie tego wszystkiego, co pokażemy przed wyborami, państwo się przekonają, że tak właśnie będzie – zadeklarował Kaczyński.
Wcześniej, na początku tygodnia, doszło do spotkania w cztery oczy między Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Według różnych źródeł, rozmowa była albo "długa i szczera" (wersja obozu Morawieckiego), albo "trudna, długa i dyscyplinująca" (wersja przeciwników byłego premiera).
