Prezes PiS: Muszą wrócić do władzy ci, którzy już się sprawdzili

Jak informuje TVN24, prezes PiS wezwał do siedziby partii kierownictwo klubu na spotkanie, które miało być próbą zawieszenia broni między spierającymi się w łonie partii frakcjami. Po spotkaniu członkowie klubu PiS udali się na posiedzenie wyjazdowe. Wyjazd poprzedziły SMS-y o obowiązkowym stawiennictwie.

W krótkim oświadczeniu prasowym, w towarzystwie m.in. Mateusza Morawieckiego, Joachima Brudzińskiego, Przemysława Czarnka i Elżbiety Witek, prezes oświadczył, że podczas posiedzenia rozmawiano o kwestii dalszego działania i jedności partii w tym działaniu.

– To działanie nastawione na wybory, żeby były zwycięskie dla opcji polskiej, a to w ogromnej mierze oznacza opcję Prawa i Sprawiedliwości. Nie było innych głosów niż te, które uznawały, że to jedyna droga – stwierdził Kaczyński.