Prezes PiS: Muszą wrócić do władzy ci, którzy już się sprawdzili

Po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS w środę 7 stycznia prezes Jarosław Kaczyński stanowczo zaprzeczył doniesieniom o wewnętrznych walkach frakcyjnych w partii.

Publikacja: 07.01.2026 19:26

Prezes PiS i posłowie podczas oświadczenia w siedzibie ugrupowania przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie

Prezes PiS i posłowie podczas oświadczenia w siedzibie ugrupowania przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie

Foto: PAP/Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Jak informuje TVN24, prezes PiS wezwał do siedziby partii kierownictwo klubu na spotkanie, które miało być próbą zawieszenia broni między spierającymi się w łonie partii frakcjami. Po spotkaniu członkowie klubu PiS udali się na posiedzenie wyjazdowe. Wyjazd poprzedziły SMS-y o obowiązkowym stawiennictwie. 

W krótkim oświadczeniu prasowym, w towarzystwie m.in. Mateusza Morawieckiego, Joachima Brudzińskiego, Przemysława Czarnka i Elżbiety Witek, prezes oświadczył, że podczas posiedzenia rozmawiano o kwestii dalszego działania i  jedności partii w tym działaniu.

– To działanie nastawione na wybory, żeby były zwycięskie dla opcji polskiej, a to w ogromnej mierze oznacza opcję Prawa i Sprawiedliwości. Nie było innych głosów niż te, które uznawały, że to jedyna droga – stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS: Marzenia naszych przeciwników z pewnością się nie spełnią

Prezes zapowiedział, że PiS wystąpi z "pełnym programem" i "pójdzie prostą drogą: drogą odmowy zgody na to, żeby Polska była duszona i w wymiarze gospodarczym, w wymiarze społecznym, i w tym wymiarze najbardziej podstawowym, dotyczącym naszej suwerenności".

 – Chociaż dyskusje merytoryczne w ramach tej operacji, przygotowania programu, kolejnych konferencji, będą trwały, to z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, już nie mówiąc o rozłamach w partii. To są marzenia naszych przeciwników, te marzenia się z całą pewnością nie spełnią. To marzenia naszych przeciwników. Z całą pewnością się nie spełnią – zapewnił.

Prezes PiS o powrocie do władzy

Kaczyński podkreślił, że „muszą wrócić do władzy ci, którzy potrafią rządzić, którzy już się sprawdzili”.

– Muszą wrócić do władzy ci, którzy już się sprawdzili, ale oczywiście muszą w tym uczestniczyć także ludzie innego już pokolenia, młodszego, często znacznie młodszego i z całą pewnością w trakcie tego wszystkiego, co pokażemy przed wyborami, państwo się przekonają, że tak właśnie będzie  – zadeklarował Kaczyński.

Wcześniej, na początku tygodnia, doszło do spotkania w cztery oczy między Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Według różnych źródeł, rozmowa była albo "długa i szczera" (wersja obozu Morawieckiego), albo "trudna, długa i dyscyplinująca" (wersja przeciwników byłego premiera).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Jarosław Kaczyński
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński
Polityka
Nowy sondaż: Na kogo głosowaliby Polacy? W kropce i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński
