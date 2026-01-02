Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pierwszy sondaż w nowym roku: Co trzeci Polak głosuje na KO

Są wyniki pierwszego wyniku preferencji partyjnych opublikowanego w 2026 roku - to badanie Instytutu Pollster dla „Super Expressu”.

Publikacja: 02.01.2026 14:29

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Grzegorz Braun, Władysław Kosiniak-Kamysz

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Grzegorz Braun, Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, wówczas, jak wynika z badania Instytutu Pollster, na KO zagłosowałoby 34,2 proc. Polaków. 

Sondaż: Trzy partie prowadzące w sondażu tracą, zyskują Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej i Polska 2050

Ponad cztery punkty procentowe traci do Koalicji Obywatelskiej PiS, na który chce głosować 29,88 proc. wyborców. Podium zamyka Konfederacja, na którą zamierza głosować 10,15 proc. osób. W porównaniu do badania przeprowadzonego w grudniu KO straciła 0,44 punktu proc., poparcie dla PiS zmniejszyło się o 1,06 punktu proc., a dla Konfederacji – o 0,7 punktu proc. 

Do Sejmu, jak wynika z badania, weszłyby jeszcze Nowa Lewica (7,37 proc., wzrost o 0,4 punktu proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,22 proc., wzrost o 0,55 punktu proc.).

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku:

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)

Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)

Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)

Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Poniżej progu wyborczego (5 proc.) znalazłaby się Partia Razem (4,58 proc., spadek o 0,07 punktu proc.), Polska 2050 (3,31 proc., wzrost o 0,33 punktu proc.), PSL (1,11 proc., spadek o 0,91 punktu proc.). Polska 2050 nie weszłaby do Sejmu, ale przekracza próg 3 proc., który gwarantowałby jej finansowanie z budżetu. Takie finansowanie straciłby natomiast PSL. Obie partie współtworzą obecnie koalicję rządzącą wraz z KO i Nową Lewicą. W wyborach z 2023 roku startowały jako koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga, ale współpracę w ramach Trzeciej Drogi zakończyły po wyborach prezydenckich w 2025 roku. Nawet jednak gdyby powróciły do tej formuły, obecnie suma ich poparcia w sondażu Pollster (4,44 proc.) jest niższa niż wynosi próg wyborczy zarówno dla koalicyjnych komitetów wyborczych (8 proc.), jak i dla zwykłych komitetów wyborczych (5 proc.).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W Polsce cała scena polityczna wykonała pełny obrót zegara, wszyscy już byli u władzy i teraz trzeba
Plus Minus
Politolog: Dokąd mają pójść rozczarowani wyborcy Donalda Tuska?

Na inną partię chciałoby głosować 2,18 proc. badanych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31 grudnia 2025 r. – 01 stycznia 2026 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Błąd statystyczny wynosi maksymalnie 3 punkty proc. 

5,5 punktu proc.

Z sondażu Instytutu Pollster wynika, że o tyle zmniejszyło się poparcie dla PiS od wyborów z 2023 roku

Sondaż: W porównaniu do 2023 roku najwięcej tracą PSL i Polska 2050

W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie większe o 3,5 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 5,5 punktu proc. Konfederacja zyskuje 2,99 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 10,21 punktu proc. Nowa Lewica traci 1,24 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowały z jednej listy), wówczas zyskuje 3,34 punktu proc. Najwięcej tracą PSL i Polska 2050 – startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 9,96 punktu proc.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Polska 2050 Konfederacja Korony Polskiej
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Co może zdecydować o sukcesie lub porażce KO i Donalda Tuska w 2027 roku?
Polityka
Sześć pytań o 2026 rok w polskiej polityce. Od pokoju na Ukrainie do polexitu
Na przełomie 2025 i 2026 roku Polska doświadczyła silnego ataku zimy
Polityka
Minister o ataku zimy: Nie zawsze da się szybko eliminować skutki żywiołu
Premier Donald Tusk wygłosił noworoczne orędzie
Polityka
Orędzie noworoczne premiera. Donald Tusk mówi o „roku przełomu”
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Premier Donald Tusk
Polityka
Najważniejsze wydarzenia w polskiej polityce 2026 r. Co nas czeka w nowym roku?
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama