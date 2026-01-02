Aktualizacja: 02.01.2026 15:14 Publikacja: 02.01.2026 14:29
Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Grzegorz Braun, Władysław Kosiniak-Kamysz
Foto: PAP
Gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, wówczas, jak wynika z badania Instytutu Pollster, na KO zagłosowałoby 34,2 proc. Polaków.
Ponad cztery punkty procentowe traci do Koalicji Obywatelskiej PiS, na który chce głosować 29,88 proc. wyborców. Podium zamyka Konfederacja, na którą zamierza głosować 10,15 proc. osób. W porównaniu do badania przeprowadzonego w grudniu KO straciła 0,44 punktu proc., poparcie dla PiS zmniejszyło się o 1,06 punktu proc., a dla Konfederacji – o 0,7 punktu proc.
Do Sejmu, jak wynika z badania, weszłyby jeszcze Nowa Lewica (7,37 proc., wzrost o 0,4 punktu proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,22 proc., wzrost o 0,55 punktu proc.).
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
Poniżej progu wyborczego (5 proc.) znalazłaby się Partia Razem (4,58 proc., spadek o 0,07 punktu proc.), Polska 2050 (3,31 proc., wzrost o 0,33 punktu proc.), PSL (1,11 proc., spadek o 0,91 punktu proc.). Polska 2050 nie weszłaby do Sejmu, ale przekracza próg 3 proc., który gwarantowałby jej finansowanie z budżetu. Takie finansowanie straciłby natomiast PSL. Obie partie współtworzą obecnie koalicję rządzącą wraz z KO i Nową Lewicą. W wyborach z 2023 roku startowały jako koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga, ale współpracę w ramach Trzeciej Drogi zakończyły po wyborach prezydenckich w 2025 roku. Nawet jednak gdyby powróciły do tej formuły, obecnie suma ich poparcia w sondażu Pollster (4,44 proc.) jest niższa niż wynosi próg wyborczy zarówno dla koalicyjnych komitetów wyborczych (8 proc.), jak i dla zwykłych komitetów wyborczych (5 proc.).
Czytaj więcej
Pamiętamy publiczne jedzenie żurku, jako wyraz aprobaty dla działań ministra sprawiedliwości Wald...
Na inną partię chciałoby głosować 2,18 proc. badanych.
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31 grudnia 2025 r. – 01 stycznia 2026 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Błąd statystyczny wynosi maksymalnie 3 punkty proc.
W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie większe o 3,5 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 5,5 punktu proc. Konfederacja zyskuje 2,99 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 10,21 punktu proc. Nowa Lewica traci 1,24 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowały z jednej listy), wówczas zyskuje 3,34 punktu proc. Najwięcej tracą PSL i Polska 2050 – startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 9,96 punktu proc.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
O ile koniec roku sprzyja podsumowaniom, to początek – planowaniu i zastanawianiu się nad przyszłością. Na 2026...
Warto być przygotowanym na bardziej negatywne scenariusze, niż pozytywne. To pokazuje nam, że wobec żywiołu trze...
Premier Donald Tusk wygłosił orędzie noworoczne. – W Polsce był to rok przełomu. Rok, w którym wzrost gospodarcz...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Wydarzenia międzynarodowe będą determinować to, co wydarzy się na polskiej scenie politycznej. Bezpieczeństwo –...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas