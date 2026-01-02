Gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, wówczas, jak wynika z badania Instytutu Pollster, na KO zagłosowałoby 34,2 proc. Polaków.

Sondaż: Trzy partie prowadzące w sondażu tracą, zyskują Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej i Polska 2050

Ponad cztery punkty procentowe traci do Koalicji Obywatelskiej PiS, na który chce głosować 29,88 proc. wyborców. Podium zamyka Konfederacja, na którą zamierza głosować 10,15 proc. osób. W porównaniu do badania przeprowadzonego w grudniu KO straciła 0,44 punktu proc., poparcie dla PiS zmniejszyło się o 1,06 punktu proc., a dla Konfederacji – o 0,7 punktu proc.

Do Sejmu, jak wynika z badania, weszłyby jeszcze Nowa Lewica (7,37 proc., wzrost o 0,4 punktu proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,22 proc., wzrost o 0,55 punktu proc.).

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku: Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Poniżej progu wyborczego (5 proc.) znalazłaby się Partia Razem (4,58 proc., spadek o 0,07 punktu proc.), Polska 2050 (3,31 proc., wzrost o 0,33 punktu proc.), PSL (1,11 proc., spadek o 0,91 punktu proc.). Polska 2050 nie weszłaby do Sejmu, ale przekracza próg 3 proc., który gwarantowałby jej finansowanie z budżetu. Takie finansowanie straciłby natomiast PSL. Obie partie współtworzą obecnie koalicję rządzącą wraz z KO i Nową Lewicą. W wyborach z 2023 roku startowały jako koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga, ale współpracę w ramach Trzeciej Drogi zakończyły po wyborach prezydenckich w 2025 roku. Nawet jednak gdyby powróciły do tej formuły, obecnie suma ich poparcia w sondażu Pollster (4,44 proc.) jest niższa niż wynosi próg wyborczy zarówno dla koalicyjnych komitetów wyborczych (8 proc.), jak i dla zwykłych komitetów wyborczych (5 proc.).