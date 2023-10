Oficjalne wyniki wyborów 2023. PKW podała dane ze wszystkich komisji

We wtorek 17 października ok. godz. 9:00 Państwowa Komisja Wyborcza podała, że w wyborach do Sejmu policzono głosy ze wszystkich obwodów - poza jednym. Po kilkunastu minutach znane były również prawie wszystkie wyniki wyborów do Senatu. W przypadku głosowania do obu izb brakujące wyniki dotyczyły komisji nr 11 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brześcach w tzw. obwarzanku warszawskim. Po pewnym czasie w serwisie internetowym PKW znalazły się dane ze wszystkich komisji.



PKW podała już dane z 31 496 spośród 31 497 okręgów wyborczych. Z danych tych wynika, że PiS uzyskał w wyborach 35,38 proc. głosów, co w liczbach bezwzględnych oznacza 7 640 485 głosów.

Oficjalne wyniki wyborów

Z oficjalnych danych podanych przez PKW wynika, że wyniki wyborów do Sejmu prezentują się następująco:

KW Prawo i Sprawiedliwość - 35,38 proc. (7 640 854 głosy)

KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - 30,70 proc. (6 629 402 głosy)

KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe - 14,40 proc. (3 110 670 głosów)