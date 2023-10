Wybory 2023: Ile głosów stracił PiS w porównaniu do wyborów sprzed czterech lat?

Głos w tegorocznych wyborach (dane te nie obejmują jednego okręgu) oddało 21 595 758 osób - o 2 917 301 wyborców więcej niż w 2019 roku.



Wybory 2023: PiS stracił ponad 400 tys. głosów, KO zyskała ponad 1,5 mln

PiS uzyskał 7 640 485 głosów - co oznacza, że w porównaniu do wyborów z 2019 roku PiS stracił 411 450 głosów. Poparcie dla PiS - w liczbach bezwzględnych, zmniejszyło się więc w stosunku do 2019 roku o 5,11 proc. (wówczas PiS poparło 8 051 935 wyborców).



Wynik poprawiła KO - w tegorocznych wyborach zdobyła 6 629 145 głosów, czyli o 1 568 790 więcej niż w 2019 roku. Wzrost poparcia dla KO wyniósł więc 31 proc.



Wybory 2023: Konfederacja zyskuje, Lewica traci

Lewica zdobyła 1 858 971 głosów i w porównaniu do wyborów z 2019 roku straciła 460 975 wyborców. W procentach jej wynik jest jednak znacząco niższy niż SLD w 2019 roku, ponieważ frekwencja w wyborach była znacznie wyższa. I tak Nowa Lewica ma obecnie 8,61 proc. poparcia, a SLD miało w 2019 12.56 proc.