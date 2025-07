Tu właśnie jest istota sprawy. I właśnie dlatego decyzja prezydenta jest tak kontrowersyjna. Robert Bąkiewicz po raz kolejny bowiem dziś organizuje bojówki, które mają zastąpić państwo. Tym razem powołał bojówkę, która chce wyręczyć państwo w pilnowaniu granicy. Po doświadczeniach totalitaryzmów XX wieku fakt istnienia bojówek, które wyłapują w okolicach granic osoby o innym kolorze skóry, powinien wywołać u wszystkich przyzwoitych ludzi gęsią skórę.

Dlaczego decyzja prezydenta Dudy prowadzi do usprawiedliwienia politycznej przemocy i anarchii

Ale zamiast tego zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i prezydent elekt Karol Nawrocki, jak też i Jarosław Kaczyński, a nawet biskup Antoni Długosz na Jasnej Górze wychwalają samozwańczych obrońców granic. Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy państwo – choć rzeczywiście spóźnione – weszło do gry, mundurowi przeprowadzają kontrole na granicy z Niemcami i Litwą, ale też od dawna walczą z nielegalną migracją na granicy z Białorusią.

Za swoich rządów PiS oskarżał ówczesną opozycję o brak szacunku dla munduru, który noszą funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego, w tym WOT. Dziś, wspierając samozwańczych obrońców granic, właśnie na ten mundur pluje. I to dlatego decyzja o ułaskawieniu Roberta Bąkiewicza jest tak symboliczna. Bo to sygnał od samego prezydenta, że ludzie pokroju Bąkiewicza – a nie powołane przez państwo służby – mają mandat do przeprowadzania kontroli granicznej. To wyraz nieufności wobec państwa, tylko dlatego, że rządzą dziś jego przeciwnicy polityczni. To sygnał dla totalnej anarchii i warcholstwa. W naszej sytuacji geopolitycznej, gdy za granicą toczą się wojny, to sygnał wyjątkowo nieodpowiedzialny.