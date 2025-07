We wtorek portal Goniec.pl poinformował, że prezydent Andrzej Duda ułaskawił Roberta Bąkiewicza. Taką decyzję prezydent miał podjąć w ubiegły piątek 11 lipca. Dzień wcześniej ujawniono, że znany narodowiec nie wykonuje prawomocnego wyroku prac społecznych. Prokurator Anna Adamiak, rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego wyjaśniła, że prawo łaski, które zastosował Duda, obejmuje jedynie darowanie kary ograniczenia wolności. Jak zaznaczyła, "w postanowieniu prezydenta nie ma mowy o innych elementach orzeczonego wyroku", takich jak obowiązek zapłaty nawiązki w wysokości 10 tys. zł na rzecz poszkodowanej, publiczne ogłoszenie treści wyroku czy zatarcie skazania. Oznacza to, że te sankcje pozostają w mocy.

Za co skazany został Robert Bąkiewicz

Przypomnijmy, 3 listopada 2023 r. Robert Bąkiewicz został prawomocnie skazany za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Babci Kasi. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok I instancji skazujący Bąkiewicza na 1 rok prac społecznych i 10 tys. nawiązki dla Babci Kasi. Zarządził też podanie wyroku do publicznej wiadomości.

- Oskarżony twierdził, że bronił kościoła, ale w ocenie sądu twierdzenia te nie znajdują aprobaty w świetle polskiego porządku prawnego. Oskarżony sam sobie określił, co jest zgodne z prawem, a co nie jest zgodne z prawem. To nie oskarżony ma decydować, co jest boskie i co podoba się Bogu, oskarżony ma przestrzegać praw do przestrzegania porządku - mówiła sędzia SR Małgorzata Drewin dodając, że porządek publiczny ma zapewniać policja, a nie osoba, która powołuje się na upoważnienie od księdza proboszcza.

Ruch Adama Bodnara

Jeszcze w tym samym miesiącu Bąkiewicz skierował do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania o jego ułaskawienie. Wniosek ten skazany przekazał również ówczesnemu prokuratorowi generalnemu, który 24 listopada 2023 r. wszczął postępowanie ułaskawieniowe i wstrzymał wykonanie orzeczonej kary, a zastępca PG wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności. 7 grudnia 2023 r. ówczesny Prokurator Generalny Marcin Warchoł przekazał Prezydentowi stanowisko w sprawie ułaskawienia Roberta Bąkiewicza, wnioskując o skorzystanie z prawa łaski wobec tego skazanego.