Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego osoby w wieku emerytalnym rzadziej przebywają na zwolnieniach lekarskich niż młodsze grupy wiekowe?

Jakie są statystyki absencji chorobowej według danych ZUS z 2025 roku?

Jakie są różnice w absencjach chorobowych wśród różnych grup wiekowych?

Jakie czynniki wpływają na różnice w absencjach chorobowych w różnych grupach wiekowych?

Tak wynika z raportu ZUS „Absencja chorobowa w okresie styczeń–wrzesień 2025 r.”. Dane pokazują, że w tym czasie wystawiono 20,4 mln zaświadczeń lekarskich, a na L4 Polacy spędzili ponad 216,2 mln dni. Statystyka ta obejmuje zarówno chorobę własną, jak i zwolnienia z tytułu opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. wzrosła zarówno liczba dni absencji chorobowej – o 1,1 proc., jak i liczba wystawionych zaświadczeń lekarskich – o 2,9 proc.

Reklama Reklama

W opisywanym raporcie przeanalizowano głównie niezdolność do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS (można być też ubezpieczonym w innym systemie, np. KRUS). Jest to grupa, w której wystawiono najwięcej L4. Ile dokładnie? W tym okresie było to 16,6 mln zaświadczeń lekarskich, łącznie na 179,8 mln dni absencji chorobowej. Przeciętna długość zaświadczenia wyniosła 10,83 dni.

Seniorzy tak często nie chorują

Raport ZUS pokazuje również inne dane. Dla niektórych pracodawców mogą one być zaskakujące.