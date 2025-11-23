Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są podstawowe wymagania, by testament był skuteczny?

Jakie formy testamentu przewiduje prawo i którą warto wybrać?

Dlaczego testament notarialny uważany jest za bezpieczniejszy od innych form?

Jakie są okoliczności, które czynią testament nieważnym?

Kto według prawa jest uprawniony do zachowku pomimo wydziedziczenia?

Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci ma miejsce dzięki sporządzeniu testamentu. Jeśli jednak nie został on sporządzony, okazał się nieważny lub też zawarci w nim spadkobiercy zrezygnują ze spadku, wówczas dochodzi do dziedziczenia ustawowego, które określone jest w art. 931 i następnych Kodeksu cywilnego. Aby uniknąć sporów, niejasności oraz innych komplikacji, warto wiedzieć, jak sporządzić testament, który naprawdę zadziała.

Reklama Reklama

Rozporządzenie majątkiem. Jak zrobić to skutecznie?

Według art. 941 Kodeksu cywilnego na wypadek śmierci można rozporządzić majątkiem jedynie przez testament. Dokument ten może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Co istotne, może on w każdej chwili odwołać cały testament lub jego poszczególne postanowienia.

Tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, może sporządzić, a także ewentualnie odwołać, testament. Nie można tego zrobić przez przedstawiciela.

Formy testamentu

Testamenty zwykłe mogą przybrać trzy formy: