Rzeczpospolita
Prawo
Jak napisać skuteczny testament? O ważności wydziedziczenia i zachowku

Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie testamentu. Dokument będzie jednak rzeczywiście skuteczny, gdy spełni pewne wymagania.

Publikacja: 23.11.2025 10:33

Jak prawidłowo napisać testament?

Jak prawidłowo napisać testament?

Foto: Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są podstawowe wymagania, by testament był skuteczny?
  • Jakie formy testamentu przewiduje prawo i którą warto wybrać?
  • Dlaczego testament notarialny uważany jest za bezpieczniejszy od innych form?
  • Jakie są okoliczności, które czynią testament nieważnym?
  • Kto według prawa jest uprawniony do zachowku pomimo wydziedziczenia?

Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci ma miejsce dzięki sporządzeniu testamentu. Jeśli jednak nie został on sporządzony, okazał się nieważny lub też zawarci w nim spadkobiercy zrezygnują ze spadku, wówczas dochodzi do dziedziczenia ustawowego, które określone jest w art. 931 i następnych Kodeksu cywilnego. Aby uniknąć sporów, niejasności oraz innych komplikacji, warto wiedzieć, jak sporządzić testament, który naprawdę zadziała.

Rozporządzenie majątkiem. Jak zrobić to skutecznie?

Według art. 941 Kodeksu cywilnego na wypadek śmierci można rozporządzić majątkiem jedynie przez testament. Dokument ten może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Co istotne, może on w każdej chwili odwołać cały testament lub jego poszczególne postanowienia.

Tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, może sporządzić, a także ewentualnie odwołać, testament. Nie można tego zrobić przez przedstawiciela.

Formy testamentu

Testamenty zwykłe mogą przybrać trzy formy:

  • testament holograficzny – spadkodawca może go napisać w całości ręcznie, podpisać i opatrzyć datą, jednak jeśli tej daty nie będzie, testament wciąż jest ważny, jeśli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, do jego treści lub do wzajemnego stosunku kilku testamentów;
  • testament notarialny – sporządzony w formie aktu notarialnego;
  • testament allograficzny – spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę w obecności dwóch świadków ustnie wobec wójta/burmistrza/prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy bądź kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie to spisuje się w protokole wraz z datą jego sporządzenia, następnie odczytuje się go spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien podpisać spadkodawca, a także osoba, wobec której została oświadczona wola, oraz świadkowie. Jeśli podpis spadkodawcy nie jest możliwy, należy to odnotować w protokole. Tego rodzaju testamentu nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme.

Którą formę testamentu wybrać?

Wybór formy zależy od spadkodawcy. Czy jednak któraś z nich daje większe bezpieczeństwo spadkodawcy?

– W mojej ocenie testament notarialny daje większe bezpieczeństwo niż własnoręczny – wyjaśnia nam Agnieszka Sinkiewicz, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Notariuszy RP. – Tę formę warto wybrać w każdej sytuacji. Niektóre rozrządzenia testamentowe dla swej ważności wręcz wymagają formy aktu notarialnego, jak np. zapis windykacyjny. W przypadku odwołania testamentu notarialnego procedura nie wymaga ponownej wizyty u notariusza, lecz w moim przekonaniu dla bezpieczeństwa obrotu i wyeliminowania potencjalnych sporów o spadek w przyszłości, wskazane jest, aby odbyło się to również w formie notarialnej – dodaje.

Według informacji przekazanych nam przez ekspertkę, testament sporządzony w formie notarialnej bardzo trudno podważyć, wymaga to bowiem przeprowadzenia przed sądem odpowiedniego postępowania dowodowego. Może to mieć miejsce przy wadach oświadczenia woli testatora, gdy nie były one znane notariuszowi. Gdyby bowiem notariusz w tym zakresie podjął jakąkolwiek wątpliwość, winien jest odmówić dokonania czynności. Natomiast testamenty sporządzone w innej formie znacznie łatwiej podważyć i często ma to miejsce.

Testamenty szczególne

Kodeks cywilny określa ponadto szczególne formy testamentu:

  • Testament ustny – sporządzany w przypadku obawy rychłej śmierci spadkodawcy lub gdy wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy dokumentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Spadkodawca oświadcza ostatnią wolę ustnie w obecności co najmniej trzech świadków. Treść tego testamentu może zostać stwierdzona dzięki temu, że jeden ze świadków lub osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia. Musi podać miejsce i datę oświadczenia oraz sporządzenia pisma, które powinno zostać podpisane przez spadkodawcę i dwóch świadków lub wszystkich świadków. Jeżeli treść testamentu nie została tak potwierdzona, to w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku można ją stwierdzić przez zgodne zeznania świadków przed sądem;
  • Testament podróżny – sporządzany podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym przed dowódcą statku lub jego zastępcą. Spadkodawca oświadcza jednemu z nich swoją wolę w obecności dwóch świadków, dowódca lub jego zastępca spisują tę wolę, podają datę, odczytują pismo spadkodawcy, a następnie dają do podpisu spadkodawcy, świadkom oraz dowódcy lub zastępcy. Brak podpisu spadkodawcy należy uzasadnić w piśmie;
  • Testament wojskowy – jego formę określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem sprawiedliwości.

– Obecnie testamenty szczególne w praktyce sporządzane są rzadko. Ich późniejsze potwierdzenie może być problematyczne – mówi Agnieszka Sinkiewicz.

Kiedy testament szczególny traci moc?

Co ciekawe, testament szczególny może stracić moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności uzasadniających niezachowanie formy testamentu zwykłego – chyba że spadkodawca umrze przed upływem tego terminu.

Kiedy testament jest nieważny?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym testament jest nieważny, jeżeli:

  • został sporządzony w stanie, który wyłącza swobodne czy też świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  • sporządzono go pod wpływem błędu, który uzasadnia przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod jego wpływem, nie sporządziłby testamentu o takiej treści;
  • został sporządzony pod wpływem groźby.
Jeśli nastąpią powyższe okoliczności, na nieważność testamentu nie można się powołać po upływie trzech lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie – po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku.

Kiedy następuje odwołanie testamentu?

Odwołanie testamentu może nastąpić, gdy:

  • spadkodawca sporządzi nowy testament;
  • spadkodawca zniszczy lub pozbawi testament cech, od których zależy jego ważność;
  • spadkodawca dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Sporządzenie nowego testamentu bez zaznaczenia, że poprzedni został odwołany, sprawia, że odwołaniu ulegają jedynie te postanowienia poprzedniego dokumentu, których treści nie da się pogodzić z treścią nowego.

Kto jest uprawniony do zachowku?

Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub małoletni, wówczas otrzymać powinien dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym, natomiast w pozostałych przypadkach – połowa wartości tego udziału.

Kiedy i kogo można wydziedziczyć?

Spadkodawca może wydziedziczyć w testamencie zstępnych, małżonka i rodziców – oznacza to pozbawienie zachowku. Kodeks cywilny określa ku temu przesłanki. Wydziedziczenie może nastąpić, gdy osoba uprawniona do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Co istotne, przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z treści testamentu. Ponadto, jeżeli spadkodawca przebaczył uprawnionemu do zachowku, nie może go wydziedziczyć. Jeśli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Jeżeli osoba wydziedziczona ma zstępnych, są oni nadal uprawnieni do zachowku.

Czy notariusz może doradzić, jak ująć w testamencie zapis o wydziedziczeniu, aby był on skuteczny i nie został zakwestionowany w sądzie?

– Notariusz może poinformować o wskazanych w Kodeksie cywilnym przesłankach wydziedziczenia, treści i skutkach przepisów ustawy. Sprawuje bowiem jurysdykcję prewencyjną, jest sędzią braku sporu. W ramach swoich obowiązków ustawowych udziela testatorowi wyjaśnień o skutkach i znaczeniu prawnym poszczególnych postanowień testamentowych, w tym także o podstawach i znaczeniu wydziedziczenia. Natomiast ustawa – Prawo o notariacie nie daje notariuszowi możliwości, aby zajmował się doradztwem w interesach – tłumaczy Agnieszka Sinkiewicz. – Z pewnością więc sporządzenie przez notariusza testamentu zawierającego rozporządzenie o wydziedziczeniu, zakładając, że wskazane przesłanki polegają na prawdzie, będzie skuteczne i nie zostanie skutecznie zakwestionowane w sądzie.

Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci ma miejsce dzięki sporządzeniu testamentu. Jeśli jednak nie został on sporządzony, okazał się nieważny lub też zawarci w nim spadkobiercy zrezygnują ze spadku, wówczas dochodzi do dziedziczenia ustawowego, które określone jest w art. 931 i następnych Kodeksu cywilnego. Aby uniknąć sporów, niejasności oraz innych komplikacji, warto wiedzieć, jak sporządzić testament, który naprawdę zadziała.

Rozporządzenie majątkiem. Jak zrobić to skutecznie?

