To sedno środowego postanowienia pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego (11 sędziów). Zapadło ono przy trzech zdaniach odrębnych. Rozstrzygana kwestia od lat budzi wątpliwości prawne. Utrzymanie wyłączenia niektórych kategorii osób z prawa do dziedziczenia zachowku w praktyce wciąż jednak będzie pewnie wywoływać spory.

Michał Warciński, sędzia sprawozdawca, wskazał w uzasadnieniu postanowienia TK, że prawo własności prywatnej osoby fizycznej rzeczywiście nie może wygasać z chwilą jej śmierci i podobnie jak inne prawa majątkowe powinno być dziedziczne, ale od tej zasady mogą być wyjątki. Zawarta w art. 64 ust. 2 Konstytucji RP zasada zapewnia bowiem jedynie ogólną ochronę, a nie odnosi się do ochrony konkretnych rozwiązań, porządku dziedziczenia i tego, kto konkretnie oraz jaki udział w spadku nabywa.

Z kolei sędzia Andrzej Zielonacki, w zdaniu odrębnym poddał krytyce zaskarżoną regulację, wskazując, że dziedziczenie jest emanacją własności, a zachowek jest postrzegany jako ograniczenie woli spadkodawcy, który już nie żyje i jednocześnie prawa spadkobierców ustawowych, których praw ekonomicznych ma bronić art. 64 konstytucji

– Jeśli można sprzedać roszczenie o zachowek, to dlaczego nie można go dziedziczyć – pytał sędzia. Jego zdaniem zaskarżony do TK art. 1002 k.c. powinien być uznany za niekonstytucyjny, do czego przychylili się dwaj inni sędziowie, którzy również złożyli zdania odrębne.