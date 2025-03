Testament negatywny: wydziedziczenie dzieci

Sąd Najwyższy odwołał się do uchwały z 1975 r., III CZP 14/75. Sąd wyjaśnił w niej, że kodeks cywilny nie wyklucza możliwości wyłączenia spadkobiercy ustawowego od dziedziczenia w postaci tzw. testamentu negatywnego znanego prawu poprzednio obowiązującemu. Wyłączenie od dziedziczenia tak jak i wydziedziczenia nie pozbawia takiego spadkobiercy prawa do zachowku (czyli najczęściej połowy wartości spadku, który by my przypadł, gdyby dziedziczył). Konkludując, kodeks cywilny dopuszcza w szerokim stopniu swobodę testowania, a przejawem tej wolności testowania jest możliwość sporządzenia testamentu negatywnego lub wydziedziczenia. Wydziedziczenie jest daleko idące w skutkach, bo nie tylko odsuwa wydziedziczone osoby od dziedziczenia, lecz pozbawia je również zachowku, wyrażającego się w możliwości dochodzenia stosownej wierzytelności pieniężnej. W konsekwencji SN utrzymał werdykt niższych instancji i nie rozciągnął wydziedziczenia na wnuki.

Dodajmy także, że kilkuletniego dziecka nie można skutecznie wydziedziczyć. Tak orzekł w niedawanym orzeczeniu inny skład Sądu Najwyższego (sygn. I CSK 662/24). Od takiego dziecka nie można wymagać, aby opiekowało się schorowanym wstępnym.

Sygn. akt I CSK 2386/23