Noc z piątku na sobotę stała pod znakiem ataków odwetowych Iranu na Izrael. Rakiety wystrzelone zostały jednak także w drugą stronę.

Reklama

Nocne ataki i wybuchy w Izraelu i Iranie

W sobotę rano izraelska armia poinformowała, że w nocy Iran wystrzelił kolejne rakiety w kierunku Izraela. Jak przekazano, były to „dziesiątki rakiet balistycznych, z których część zestrzelono”. Wybuchy były słychać m.in. w okolicach Tel Awiwu i Jerozolimy. Jak poinformowało izraelskie wojsko, przechwycono wiele z dronów wystrzelonych przez Iran – podaje agencja Reutera.

Izraelskie służby medyczne podały, że w wyniku uderzenia rakiety w środkowej części Izraela, dwie osoby zginęły. Później CNN podało, że liczba ofiar irańskich ataków wzrosła do trzech. Agencja Associated Press poinformowała także, że w wyniku uderzenia rannych zostało 19 osób.

Izraelskie wojsko podkreśliło, że kiedy trwało przechwytywanie irańskich rakiet, polecono ludności zejście do schronów. „Miliony Izraelczyków uciekają do schronów, ponieważ Iran nie przestaje wystrzeliwać kolejnych pocisków balistycznych w kierunku Izraela” - zaznaczyły Siły Obronne Izraela we wpisie opublikowanym w nocy w serwisie X. Dodano także, że w całym kraju słychać było syreny.