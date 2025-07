– Wobec Rosji wprowadzono już chyba ponad 30 tys. różnego rodzaju sankcji. Przyzwyczailiśmy się. Znajdziemy odbiorców na rynku światowym. Nawet 500-proc. cła nie będą miały znaczenia, bo to tylko zwiększy szarą strefę gospodarki światowej – twierdzi politolog.

Dlaczego Putin nie godzi się na zawieszenie broni i nie chce spotykać się z Wołodymyrem Zełenskim? – Bo muszą zostać rozwiązane pierwotne przyczyny konfliktu – Muchin powtarza główną tezę propagandy Kremla.

Jak zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą? Ukraiński ekspert podpowiada Donaldowi Trumpowi

W Kijowie z nadzieją oczekują, że Donald Trump wreszcie przejdzie od słów do czynów. – Cła i sankcje są łatwe do wprowadzenia, mogą być efektowne i mieć długoterminowe skutki dla gospodarki Rosji. Obawiam się jednak, że to może nie wystarczyć, by zmusić Putina do zakończenia wojny – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa.

Myślę, że dostarczenie armii ukraińskiej 100–200 pocisków ATACMS byłoby na początek mocnym argumentem dla Rosji. Nie trzeba szukać magicznej różdżki. Ołeksij Melnyk, kijowski ekspert z Centrum Razumkowa

– Nam zależy jednak na tym, by Trump zrealizował swoje wcześniejsze zapowiedzi, z których wynikało, że może zwiększyć dostawy broni dla Ukrainy. Już nie mówię o dostawach na skalę Lend-Lease z czasów II wojny światowej. Myślę, że dostarczenie armii ukraińskiej 100–200 pocisków ATACMS byłoby na początek mocnym argumentem dla Rosji. Nie trzeba szukać magicznej różdżki – uważa.

W momencie, gdy Trump podczas spotkania z brytyjskim premierem Keirem Starmerem mówił o swoim „rozczarowaniu” Putinem, agencja Bloomberg podała, że Stany Zjednoczone przerzuciły do Wielkiej Brytanii pociski termojądrowe B61-12 – najnowszą wersję amerykańskiej taktycznej broni jądrowej. Agencja sugeruje, że Trump w ten sposób wysyła Putinowi jednoznaczny sygnał, że nie zamierza porzucić Europy.