Motywacja Ukrainy jest zrozumiała: Kijów musi przypominać światu, że jedyną przeszkodą do zakończenia wojny jest Władimir Putin. Rosjanie zaś, wracając do rozmów w Stambule pod presją postawionego ostatnio przez Trumpa ultimatum, muszą pozorować gotowość do negocjacji. Nawet zaproponowali, by w przyszłości spotkania odbywały się zdalnie. Nie musieliby wówczas tracić czasu na przeloty i mogliby prowadzić takie „rokowania” w nieskończoność. Ukraina to już przerabiała po okupacji Krymu i wybuchu wojny w Donbasie w 2014 roku. Po podpisaniu „porozumień mińskich” tzw. trójstronna grupa kontaktowa (z udziałem OBWE, Rosji i Ukrainy) prowadziła zdalne rozmowy o pokoju aż do momentu, gdy Rosja najechała Ukrainę w lutym 2022 roku rozpoczynając pełnoskalową wojnę.

Protesty w Ukrainie. Władimir Putin marzy o chaosie w Kijowie

Lato, nacierająca na frontach rosyjska armia i raporty (zapewne często niepokrywające się z rzeczywistością) rosyjskich dowódców dodają Kremlowi nadziei na przełamanie frontu. Zwłaszcza, że od kilku dni nad Ukrainą krąży „czarny łabędź”, który niesie nieprzewidywalne skutki ostatniej decyzji parlamentu i prezydenta, uderzającej w organy antykorupcyjne.

Od wtorku w Kijowie i wielu innych miastach kraju trwają masowe protesty – po raz pierwszy od początku wojny. Nie wyklucza się, że niedługo demonstracje te zostaną wykorzystane przez najważniejsze siły opozycyjne w Ukrainie. Myśląc o wyborach po wojnie, opozycja będzie chciała wskoczyć do pędzącego pociągu, choć jedzie on w nieznanym kierunku. To wszystko sprawia, że dyktator z Moskwy będzie grał na czas. Rosjanie przecież nie protestują przeciwko wojnie pod murami Kremla, tam nie strajkują robotnicy i nikt nie blokuje mównicy w parlamencie.