Prawdziwe zmiany nastąpią więc dużo później, bliżej wyborów. Z naszych rozmów w Platformie Obywatelskiej wynika, że rządzący liczą na efekt świeżości. Tej właśnie zupełnie nowej Rady Ministrów. Z nowym premierem? To nie jest przesądzone. Ale awansując Radosława Sikorskiego na swego zastępcę, Tusk właśnie uchylił furtkę do premierowskiej sukcesji.

I właśnie to jest najciekawszy aspekt prekonstrukcji. Bo rzeczywiście wygląda na przemyślaną długoterminową strategię: najpierw kosmetyczne zmiany, niech rząd jako całość dalej się spala, ale Radosław Sikorski niech się buduje jako wicepremier, szczególnie na arenie międzynarodowej – jak podoła, to z czasem przejmie stery, powołując zupełnie nowy rząd. Z nieogranymi twarzami, z nową energią i w końcu z wizją, której dziś tak brakuje.

Rządy III RP Foto: PAP

Kiedy rząd Donalda Tuska ruszy pełną parą?

To jednak bardzo ryzykowna strategia. Bo jeśli po tak hucznie zapowiadanej rekonstrukcji rząd nie ruszy jednak „pełną parą” (tymi słowami obiecywał to Tusk już następnego dnia po porażce Rafała Trzaskowskiego), to za parę miesięcy nie będzie już co zbierać. I trudno będzie zasiać coś nowego na wyjałowionej ziemi. Może więc nowa wizja przydałaby się już dziś?