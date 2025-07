Co dalej z pijanym prokuratorem, który wyzywał policjantów i lekarzy? Sąd Najwyższy podjął decyzję

Malborski śledczy został natychmiast zawieszony w czynnościach na trzy miesiące, a następnie okres ten przedłużano kilkakrotnie. Mężczyzna złożył jednak zażalenie na ostatnie przedłużenie zawieszenia i właśnie tę sprawę rozstrzygnęła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Sąd ten utrzymał w mocy postanowienie o zawieszeniu prokuratora, uznając, że odwołanie w tej sprawie jest niezasadne.

Według sądu nietrafiony był zarzut nienależycie obsadzonego składu. Wskazano przy tym, że prokurator, podnosząc tego rodzaju wątpliwości nie skorzystał z możliwości przeprowadzenia tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

– W tej sprawie prokuratorowi postawiono zarzuty wywierania wpływu na policjantów i znieważania ich. W kontekście tych dwóch zarzutów nie sposób stwierdzić, by Sąd Najwyższy orzekający w pierwszej instancji wadliwie ocenił celowość środka jakim jest zwieszenie w czynnościach. Trudno sobie wyobrazić, żeby osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne o tego rodzaju czyny, mogła dalej realizować czynności prokuratorskie – uzasadniał sędzia SN Marek Siwek.

Oznacza to, że prokurator z Malborka pozostanie zawieszony w czynnościach. To jednak jedynie tymczasowy środek, ponieważ nadal toczy się wobec niego sprawa dyscyplinarna i karna. Póki co śledczy stracił immunitet w związku z zarzutem wywierania wpływu na funkcjonariuszy. Zgoda na pociągnięcie go do odpowiedzialności za znieważenie policjantów jeszcze się nie uprawomocniła.

Sygnatura akt: II ZO 102/24