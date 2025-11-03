Czy wyrok nakazowy trzeba uzasadniać na piśmie? Nowe pytanie do Sądu Najwyższego

Zagadnienie to sformułował Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który przed miesiącem zajmował się zażaleniem oskarżonych bezskutecznie starających się uzyskać pisemne uzasadnienie wyroku nakazowego. Przypomnijmy, że orzeczenie takie wydawane jest w szczególnym trybie, który ma zapewnić szybkie rozstrzyganie spraw o prostej sytuacji faktycznej. Warunkami zastosowania postępowania nakazowego jest materiał dowodowy niebudzący wątpliwości i prowadzenie postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia. Sąd nie może wymierzyć takim wyrokiem kary pozbawienia wolności, ma za to prawo do orzeczenia ograniczenia wolności i grzywny do 200 tys. zł

Wyrok nakazowy bez podania motywów. Czy oskarżony może domagać się pisemnego uzasadnienia?

W postępowaniu nakazowym sprawa rozpatrywana jest w sposób odformalizowany, bez przeprowadzania rozprawy, na posiedzeniu bez udziału stron. Oznacza to, że ani oskarżony, ani oskarżyciel nie mają możliwości zapoznania się z ustnymi motywami wyroku. Strony mogą jednak złożyć sprzeciw od takiego orzeczenia w terminie siedmiu dni od jego dostarczenia. Wówczas wydany wyrok traci moc, a sprawa rozpatrywana jest następnie na zasadach ogólnych.

I właśnie tego rodzaju wyrok nakazowy zapadł w sprawie, która stała się przyczynkiem do zadania pytania prawnego. Wydający go Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej nie uzasadnił jednak tego orzeczenia na piśmie. Obaj oskarżeni nie wnieśli sprzeciwu od wyroku, ale zawnioskowali za to o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia. Prezes sądu rejonowego odmówił przyjęcia tych wniosków, na co zażalenie złożyli oskarżeni.

Sprawa trafiła zatem do sądu okręgowego, który jednak jej nie rozstrzygnął. Sąd z Sosnowca ma bowiem wątpliwości, czy w postępowaniu nakazowym strona może skutecznie wnioskować o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku, jeśli nie zamierza korzystać ze środka odwoławczego, jakim jest sprzeciw.