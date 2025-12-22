Oficjalnie, umowy te miały dotyczyć świadczenia usług opartych na identyfikowaniu i dokumentowaniu działań nieuczciwej konkurencji wobec spółki Orlen S.A. Niemniej, jak ustaliła prokuratura, w rzeczywistości służyć one miały jednak „realizacji prywatnych interesów Daniela Obajtka i nie miały znaczenia ekonomicznego ani związku z bezpieczeństwem fizycznym czy gospodarczym spółki”. Łączna kwota rzeczonych umów opiewać ma na 393 600 zł.

„Ich faktycznym celem było gromadzenie informacji na temat stanu majątkowego i życia prywatnego polityków opozycji parlamentarnej” - twierdzi prokuratura.

Zbigniew L. i Wojciech K. oskarżeni. W tle usługi detektywistyczne dla Orlenu

Akt oskarżenia objął, poza Danielem Obajtkiem, dwie osoby: byłego dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w Orlen S.A. Zbigniewa L. oraz właściciela firmy detektywistycznej Wojciecha K.

Ten pierwszy dopuścić się miał przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., opartego o „nadużycia udzielonych uprawnień, w ten sposób, że działając jako Dyrektor Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w Orlen S.A. zatwierdził wypłaty wynagrodzenia podmiotowi świadczącemu usługi detektywistyczne spółce Orlen S.A., pomimo tego, że wiedział, iż usługi te służyły realizacji prywatnych interesów Daniela Obajtka i nie zostały zrealizowane zgodnie z treścią przedmiotowych umów, czym wyrządził spółce znaczną szkodę majątkową”.

„Z kolei Wojciech K. został oskarżony o to, że zawarł w imieniu swojej firmy świadczącej usługi detektywistyczne dwie umowy dotyczące świadczenia usług polegających na identyfikacji i udokumentowaniu działań nieuczciwej konkurencji wobec spółki Orlen S.A., mając świadomość, że umowy te służyły realizacji prywatnych interesów Daniela Obajtka, a jego usługi polegały na gromadzeniu informacji na temat stanu majątkowego i życia prywatnego polityków opozycji parlamentarnej” - czytamy w komunikacie prokuratury. W przypadku Wojciecha K. kwalifikacja prawna czynu przybrała tę samą formę. Ponadto, został on oskarżony o pomówienie posłów na Sejm RP: Roberta Kropiwnickiego, Marcina Kierwińskiego i Jana Grabca, a także europosła Andrzeja Halickiego oraz pracownika Najwyższej Izby Kontroli.