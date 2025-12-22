Aktualizacja: 22.12.2025 16:26 Publikacja: 22.12.2025 14:55
Daniel Obajtek, europoseł PiS i były prezes Orlenu.
Foto: tv.rp.pl
Jak poinformowała Prokuratura Regionalna w Warszawie, akt oskarżenia w sprawie zawarcia przez Orlen umów na usługi detektywistyczne dotyczy m.in. byłego prezesa spółki Daniela Obajtka, a także byłego dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w Orlen S.A. Zbigniewa L. oraz właściciela firmy detektywistycznej Wojciecha K. O co dokładnie chodzi w sprawie i jaka jest treść stawianych przez prokuraturę zarzutów?
Czytaj więcej
Europoseł PiS Daniel Objatek stawił się w środę w prokuraturze, gdzie został przesłuchany. Po wyj...
„Daniel Obajtek został oskarżony o to, że w okresie od lipca do grudnia 2021 r., będąc Prezesem Zarządu Orlen S.A. nadużył uprawnień w zakresie prawidłowego zarządzania mieniem spółki poprzez wykorzystanie zależności służbowej i polecenie Zbigniewowi L. – byłemu Dyrektorowi Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w Orlen S.A. – zawarcie, bez przeprowadzenia postępowania przetargowego, dwóch umów z Wojciechem K., prowadzącym działalność detektywistyczną” - czytamy w komunikacie warszawskiej prokuratury regionalnej.
zawarte przez Zbigniewa L. z Wojciechem K. na polecenie Obajtka
Oficjalnie, umowy te miały dotyczyć świadczenia usług opartych na identyfikowaniu i dokumentowaniu działań nieuczciwej konkurencji wobec spółki Orlen S.A. Niemniej, jak ustaliła prokuratura, w rzeczywistości służyć one miały jednak „realizacji prywatnych interesów Daniela Obajtka i nie miały znaczenia ekonomicznego ani związku z bezpieczeństwem fizycznym czy gospodarczym spółki”. Łączna kwota rzeczonych umów opiewać ma na 393 600 zł.
„Ich faktycznym celem było gromadzenie informacji na temat stanu majątkowego i życia prywatnego polityków opozycji parlamentarnej” - twierdzi prokuratura.
Czytaj więcej
Prokurator Generalny Adam Bodnar podpisał w poniedziałek wniosek do przewodniczącej Parlamentu Eu...
Akt oskarżenia objął, poza Danielem Obajtkiem, dwie osoby: byłego dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w Orlen S.A. Zbigniewa L. oraz właściciela firmy detektywistycznej Wojciecha K.
Ten pierwszy dopuścić się miał przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., opartego o „nadużycia udzielonych uprawnień, w ten sposób, że działając jako Dyrektor Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w Orlen S.A. zatwierdził wypłaty wynagrodzenia podmiotowi świadczącemu usługi detektywistyczne spółce Orlen S.A., pomimo tego, że wiedział, iż usługi te służyły realizacji prywatnych interesów Daniela Obajtka i nie zostały zrealizowane zgodnie z treścią przedmiotowych umów, czym wyrządził spółce znaczną szkodę majątkową”.
„Z kolei Wojciech K. został oskarżony o to, że zawarł w imieniu swojej firmy świadczącej usługi detektywistyczne dwie umowy dotyczące świadczenia usług polegających na identyfikacji i udokumentowaniu działań nieuczciwej konkurencji wobec spółki Orlen S.A., mając świadomość, że umowy te służyły realizacji prywatnych interesów Daniela Obajtka, a jego usługi polegały na gromadzeniu informacji na temat stanu majątkowego i życia prywatnego polityków opozycji parlamentarnej” - czytamy w komunikacie prokuratury. W przypadku Wojciecha K. kwalifikacja prawna czynu przybrała tę samą formę. Ponadto, został on oskarżony o pomówienie posłów na Sejm RP: Roberta Kropiwnickiego, Marcina Kierwińskiego i Jana Grabca, a także europosła Andrzeja Halickiego oraz pracownika Najwyższej Izby Kontroli.
Czytaj więcej
Ja boję się przede wszystkim niesprawiedliwości. Za co można mnie zatrzymać? - pytał w rozmowie z...
Do sprawy odniósł się sam Obajtek we wpisie na swoim koncie w serwisie X (Twitter).
„Prawo do obrony w wydaniu Pani Prokurator Prokuratury Regionalnej polega na całkowitym zablokowaniu mojej inicjatywy dowodowej, zupełnym zignorowaniu podawanych przeze mnie okoliczności oraz – uwaga – wyznaczenia daty końcowego zaznajomienia się z aktami postępowania, czyli zakończenia śledztwa, w dniu w którym przedstawiła mi zarzuty” - czytamy.
Jak czytamy, zdaniem Obajtka wymierzony przeciwko niemu akt oskarżenia jest działaniem politycznym ze strony prokuratury, który zostanie oceniony przez sąd.
Pociągnięcie Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej, jak czytamy w komunikacie prokuratury, jest możliwe dzięki wyrażeniu na to zgody przez Parlament Europejski w dniu 7 października 2025 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sąd uznał, że spółki należące do grupy Budimex dopuściły się niedozwolonego porozumienia, składając w przetargu...
Żeby uniknąć wielomilionowych kar trzeba niezwłocznie zreformować Trybunał Konstytucyjny, obsadzić wakaty sędzio...
Wybór odpowiedniego momentu na złożenie do ZUS wniosku o przyznanie emerytury może pozytywnie wpłynąć na wysokoś...
Prawnicy nie mają wątpliwości: pisarce Dorocie Masłowskiej nie przysługuje wyłączne prawo do posługiwania się sf...
Polska ortografia szykuje się na największe porządki od dziesięcioleci. Od 1 stycznia przyszłego roku zaczną obo...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas