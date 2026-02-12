Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zasady dotyczące użytkowania kominków obowiązują w Polsce?

Gdzie wprowadzono zakazy korzystania z kominków i dlaczego?

Jakie standardy muszą spełniać nowe kominki według ekoprojektu?

W jaki sposób lokalne uchwały antysmogowe różnicują zasady użytkowania kominków?

Kiedy i gdzie wprowadzono zmiany prawne dotyczące sprawności cieplnej kominków?

Jakie są konsekwencje łamania przepisów dotyczących użytkowania kominków?

Bezwzględny zakaz używania kominków obowiązuje tylko w Krakowie. Poza stolicą Małopolski, każdy, kto kupił kominek po 1 stycznia 2022 r. i jest on dla niego dodatkowym źródłem ciepła może go użytkować, w zasadzie bez ograniczeń. W zasadzie, bo musi pamiętać o tym, by palić w nim suchym drewnem, a za takie uznaje się surowiec, który ma mniejszą niż 20 proc. wilgotność. Drugim ograniczeniem może być wprowadzony w gminie zakaz używania kominka przy złej jakości powietrza. Tak jest np. we Wrocławiu i Poznaniu. Taki zakaz, w przypadku ogłoszenia alarmu smogowego, może też obowiązywać w województwie śląskim.

Przyjęcie granicznej daty 1 stycznia 2022 r. wynika z faktu, że od tego dnia producenci mogą sprzedawać tylko urządzenia spełniające tzw. standard ekoprojektu. Jeśli kominek spełnia te wymagania, nie ma ograniczeń w jego użytkowaniu.

– Jeśli chodzi o użytkowanie kominków w Polsce, to mam wrażenie, że temat ten obrósł mitami. Wedle mojej wiedzy, nie ma drugiego miasta, poza Krakowem, które by zabraniało korzystania z nich. My również nie jesteśmy przeciwnikami kominków. Chodzi nam jedynie o to, by palić w nich dobrze wysuszonym drewnem, a także by spełniały one standard ekoprojektu, wprowadzony dyrektywą UE (2009/125/WE) oraz rozporządzeniami dla poszczególnych grup urządzeń. Chodzi o efektywność energetyczną i wymogi emisji zanieczyszczeń – mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.