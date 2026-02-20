Szpital uniwersytecki zamiast Bieszczadzkiego

Pomysł połączenia SP ZOZ w Lesku z innym szpitalem nie jest nowy. W ostatnich latach była mowa o utworzeniu tzw. Szpitala Bieszczadzkiego, który powstałby na skutek konsolidacji placówek w Lesku, Ustrzykach Dolnych i Sanoku. W lipcu ubiegłego roku o takich planach mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Do połączenia w takiej formule jednak nie doszło. Później w projekt konsolidacji zaangażował się USK w Rzeszowie. Placówka chce scalić szpitale powiatowe w Lesku, Sanoku i Dębicy. Przeprowadziła tam już audyty.

– Kontaktujemy się też z innymi szpitalami, które mogłyby być zainteresowane połączeniem. To rozwiązanie, które zwiększa szanse tych placówek na przetrwanie na rynku w formule szpitala uniwersyteckiego – mówi Marcin Rusiniak, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Po co szpitalowi uniwersyteckiemu konsolidacja? – Po to, że nawet taki ośrodek jak nasz w pewnym momencie również może napotkać trudności – wskazuje dyrektor. Tłumaczy, że obecnie, przy ograniczonych funduszach oraz rosnących kosztach utrzymania, jedynie efekt skali daje szpitalowi jakąkolwiek realną możliwość przetrwania. – Chodzi o synergię związaną z zakupami, wynikającą z różnego rodzaju rozliczeń, a także z przygotowywania wniosków i projektów. Moim zdaniem innego sposobu nie ma – podkreśla.

– Możemy być ośrodkiem, który scali mniejsze jednostki i zaproponuje taki podział usług medycznych w poszczególnych szpitalach, aby placówki te nie konkurowały ze sobą – mówi Rusiniak. Dodaje, że jednym z pierwszych wniosków, jakie nasunęły się na początku audytu szpitali było stwierdzenie, że istnieją całe oddziały, które się dublują, a czasem wręcz multiplikują w placówkach położonych stosunkowo blisko siebie. Powielanie usług w szpitalach oddalonych od siebie o 20-30 minut jazdy wydaje się zbyt kosztowne.

Nie bez znaczenia ma być też potencjał Uniwersytetu w Rzeszowie, który kształci kadry lekarskie. – Kierując studentów oraz młodych lekarzy na praktyki i staże do szpitali w powiatach, możemy pokazać, że medycyna w mniejszych ośrodkach nie musi być na niższym poziomie. Może być ograniczona pod względem liczby oddziałów, jednak sam oddział działający w takim szpitalu może reprezentować bardzo wysoki, uniwersytecki poziom – tłumaczy dyrektor.