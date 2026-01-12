Aktualizacja: 12.01.2026 15:09 Publikacja: 12.01.2026 14:43
Z końcem 2025 roku zamknięty został oddział w Lesku na Podkarpaciu / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Adobe Stock
Kolejne szpitale w Polsce są zmuszone do zamykania oddziałów położniczo-ginekologicznych. Przyczyną jest coraz mniejsza liczba porodów i związane z tym straty finansowe placówek. Dla rodzących stanowi to poważny problem. Pacjentki muszą szukać pomocy w innych, często odległych szpitalach.
Oddział w Lesku to już kolejna zamknięta porodówka na Podkarpaciu i ostatnia, która funkcjonowała w Bieszczadach. Porodówka przestała funkcjonować z końcem 2025. Od lipca jej działalność była zawieszona. Do połowy 2025 r. urodziło się tam 74 dzieci. Oddział generował pół miliona złotych strat miesięcznie. Wcześniej zlikwidowano oddziały m.in. w Sanoku i Ustrzykach Dolnych.
Dla niektórych rodzących z tej części Polski likwidacja porodówki w Lesku oznacza konieczność nawet godzinnego dojazdu do innej placówki – informuje portal Rynek Zdrowia. Pacjentki będą miały stamtąd [[najbliżej do||najbliżej do||konwencja redakcyjna|Usunięto podwójny odstęp między wyrazami.]] szpitala w Brzozowie. Szpital w Lesku stara się, by w miejsce likwidowanego oddziału położniczo-ginekologicznego powstał oddział ginekologiczny. Zapewniłoby to nie tylko opiekę pacjentkom z problemami ginekologicznymi, [[ale wpłynęło również||ale również wpłynęłoby||gramatyka|Niezgodność formy gramatycznej orzeczeń w zdaniu współrzędnym. „Zapewniłoby” (tryb przypuszczający) wymaga użycia tej samej formy w drugiej części zdania: „wpłynęłoby”.]] na bezpieczeństwo rodzących.
Czytaj więcej
Demografia wymusza systemowe zmiany w funkcjonowaniu najmniej rentownych oddziałów położniczych....
„Wzywane w nagłych przypadkach zespoły ratownictwa medycznego wiedząc, że w Lesku nie ma oddziału położniczego, będą transportować rodzące do innych szpitali. Jednak jeśli doszłoby do sytuacji, że zgłosi się do nas z ulicy na SOR potrzebująca pomocy rodząca, obecność ginekologa pozwoliłaby lepiej ocenić jej stan zdrowia i podjąć decyzję o dalszym postępowaniu niż w przypadku obecności samej [[położnej"||położnej”||interpunkcja|Niewłaściwy cudzysłów zamykający. Zgodnie z polskimi zasadami interpunkcji cudzysłów otwierający „ powinien być zamykany przez ”.]][[-||–||interpunkcja|Zgodnie z konwencją redakcyjną dywiz (-) należy zastąpić półpauzą (–) w celu oddzielenia wypowiedzi od jej autora.]] zaznacza Małgorzata Bryndza, p.o. dyrektora SP ZOZ w Lesku w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia nie planuje przeznaczać środków na utrzymanie w gotowości nierentownych oddziałów położniczo-ginekologicznych. W ich miejsce mają się pojawić izby porodowe przy SOR-ach lub izbach przyjęć, jeśli do najbliższej porodówki jest ponad 25 km. Ma w nich dyżurować położna, która odbierze poród lub zdecyduje o przetransportowaniu rodzącej do specjalistycznego oddziału. Zgodnie z założeniami, nowe przepisy mają zostać przyjęte jeszcze w styczniu. Rozwiązanie budzi jednak kontrowersje społeczne.
Czytaj więcej: Pół miliona strat miesięcznie. Na Podkarpaciu zniknęła ostatnia [["bieszczadzka"||„bieszczadzka”||interpunkcja|Zastosowano niepoprawne cudzysłowy proste. Zgodnie z polską typografią należy stosować cudzysłowy drukarskie „”.]] porodówka: sprawdzamy, co w zamian
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
1 stycznia 2026 r. ruszyła Centralna e-Rejestracja. Na razie pacjenci mogą zapisać się online do kardiologa, na...
W zaleceniach dotyczących szczepień dla dzieci w USA wprowadzono znaczące zmiany. Decyzja ta, zdaniem ekspertów,...
Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane dotyczące składki zdrowotnej. Dowiadujemy się z nich, które grupy pac...
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycje zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach pracowników podmiotów...
Wraca spór o wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowelizację ustawy o minimalnyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas