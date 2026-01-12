Kolejne szpitale w Polsce są zmuszone do zamykania oddziałów położniczo-ginekologicznych. Przyczyną jest coraz mniejsza liczba porodów i związane z tym straty finansowe placówek. Dla rodzących stanowi to poważny problem. Pacjentki muszą szukać pomocy w innych, często odległych szpitalach.

Znika ostatnia porodówka w Bieszczadach

Oddział w Lesku to już kolejna zamknięta porodówka na Podkarpaciu i ostatnia, która funkcjonowała w Bieszczadach. Porodówka przestała funkcjonować z końcem 2025. Od lipca jej działalność była zawieszona. Do połowy 2025 r. urodziło się tam 74 dzieci. Oddział generował pół miliona złotych strat miesięcznie. Wcześniej zlikwidowano oddziały m.in. w Sanoku i Ustrzykach Dolnych.

Dla niektórych rodzących z tej części Polski likwidacja porodówki w Lesku oznacza konieczność nawet godzinnego dojazdu do innej placówki – informuje portal Rynek Zdrowia. Pacjentki będą miały stamtąd najbliżej do szpitala w Brzozowie. Szpital w Lesku stara się, by w miejsce likwidowanego oddziału położniczo-ginekologicznego powstał oddział ginekologiczny. Zapewniłoby to nie tylko opiekę pacjentkom z problemami ginekologicznymi, ale również wpłynęłoby na bezpieczeństwo rodzących.

„Wzywane w nagłych przypadkach zespoły ratownictwa medycznego wiedząc, że w Lesku nie ma oddziału położniczego, będą transportować rodzące do innych szpitali. Jednak jeśli doszłoby do sytuacji, że zgłosi się do nas z ulicy na SOR potrzebująca pomocy rodząca, obecność ginekologa pozwoliłaby lepiej ocenić jej stan zdrowia i podjąć decyzję o dalszym postępowaniu niż w przypadku obecności samej położnej" – zaznacza Małgorzata Bryndza, p.o. dyrektora SP ZOZ w Lesku w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia.