Znika ostatnia porodówka w Bieszczadach. Co z pacjentkami?

Z mapy placówek położniczych znikają kolejne porodówki. Z końcem 2025 roku zamknięty został oddział w Lesku na Podkarpaciu. Była to ostatnia działająca porodówka w Bieszczadach – donosi portal Rynek Zdrowia. Co to oznacza dla pacjentek?

Publikacja: 12.01.2026 14:43

Z końcem 2025 roku zamknięty został oddział w Lesku na Podkarpaciu / zdjęcie ilustracyjne

Z końcem 2025 roku zamknięty został oddział w Lesku na Podkarpaciu / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Kolejne szpitale w Polsce są zmuszone do zamykania oddziałów położniczo-ginekologicznych. Przyczyną jest coraz mniejsza liczba porodów i związane z tym straty finansowe placówek. Dla rodzących stanowi to poważny problem. Pacjentki muszą szukać pomocy w innych, często odległych szpitalach.

Znika ostatnia porodówka w Bieszczadach

Oddział w Lesku to już kolejna zamknięta porodówka na Podkarpaciu i ostatnia, która funkcjonowała w Bieszczadach. Porodówka przestała funkcjonować z końcem 2025. Od lipca jej działalność była zawieszona. Do połowy 2025 r. urodziło się tam 74 dzieci. Oddział generował pół miliona złotych strat miesięcznie. Wcześniej zlikwidowano oddziały m.in. w Sanoku i Ustrzykach Dolnych.

Dla niektórych rodzących z tej części Polski likwidacja porodówki w Lesku oznacza konieczność nawet godzinnego dojazdu do innej placówki – informuje portal Rynek Zdrowia. Pacjentki będą miały stamtąd [[najbliżej do||najbliżej do||konwencja redakcyjna|Usunięto podwójny odstęp między wyrazami.]] szpitala w Brzozowie. Szpital w Lesku stara się, by w miejsce likwidowanego oddziału położniczo-ginekologicznego powstał oddział ginekologiczny. Zapewniłoby to nie tylko opiekę pacjentkom z problemami ginekologicznymi, [[ale wpłynęło również||ale również wpłynęłoby||gramatyka|Niezgodność formy gramatycznej orzeczeń w zdaniu współrzędnym. „Zapewniłoby” (tryb przypuszczający) wymaga użycia tej samej formy w drugiej części zdania: „wpłynęłoby”.]] na bezpieczeństwo rodzących.

Czytaj więcej

Nowy projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada tworzenie tzw. sal narodzin w wybranych placówkach medyczn
Zdrowie
System porodówek do zmiany. Pojawi się nowa forma opieki dla ciężarnych?

Wzywane w nagłych przypadkach zespoły ratownictwa medycznego wiedząc, że w Lesku nie ma oddziału położniczego, będą transportować rodzące do innych szpitali. Jednak jeśli doszłoby do sytuacji, że zgłosi się do nas z ulicy na SOR potrzebująca pomocy rodząca, obecność ginekologa pozwoliłaby lepiej ocenić jej stan zdrowia i podjąć decyzję o dalszym postępowaniu niż w przypadku obecności samej [[położnej"||położnej”||interpunkcja|Niewłaściwy cudzysłów zamykający. Zgodnie z polskimi zasadami interpunkcji cudzysłów otwierający „ powinien być zamykany przez ”.]][[-||–||interpunkcja|Zgodnie z konwencją redakcyjną dywiz (-) należy zastąpić półpauzą (–) w celu oddzielenia wypowiedzi od jej autora.]] zaznacza Małgorzata Bryndza, p.o. dyrektora SP ZOZ w Lesku w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia. 

Ministerstwo Zdrowia nie planuje przeznaczać środków na utrzymanie w gotowości nierentownych oddziałów położniczo-ginekologicznych. W ich miejsce mają się pojawić izby porodowe przy SOR-ach lub izbach przyjęć, jeśli do najbliższej porodówki jest ponad 25 km. Ma w nich dyżurować położna, która odbierze poród lub zdecyduje o przetransportowaniu rodzącej do specjalistycznego oddziału. Zgodnie z założeniami, nowe przepisy mają zostać przyjęte jeszcze w styczniu. Rozwiązanie budzi jednak kontrowersje społeczne.

Czytaj więcej: Pół miliona strat miesięcznie. Na Podkarpaciu zniknęła ostatnia [["bieszczadzka"||„bieszczadzka”||interpunkcja|Zastosowano niepoprawne cudzysłowy proste. Zgodnie z polską typografią należy stosować cudzysłowy drukarskie „”.]] porodówka: sprawdzamy, co w zamian

Źródło: rp.pl

Zdrowie szpital położniczy poród Bieszczady
