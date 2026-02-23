Dodatek na pokrycie kosztów energii dla osób z niepełnosprawnością. PFRON rozpoczął nabór wniosków
Dodatek na pokrycie kosztów energii elektrycznej jest przyznawany w ramach programu "Aktywny samorząd" finansowanego przez PFRON. Przysługuje jednej grupie osób z niepełnosprawnością.
Dodatek na pokrycie kosztów energii elektrycznej z PFRON przysługuje osobom dorosłym ze stopniem niepełnosprawności oraz osobom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają rehabilitacji w formie wentylacji domowej.
Wsparcie z PFRON ma na celu dofinansowanie kosztów energii związanych z korzystaniem z koncentratora tlenu lub respiratora w warunkach domowych w ramach świadczeń udzielanych przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej. Dotyczy to osób znajdujących się pod opieką:
Dodatek dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora wynosi maksymalnie 100 zł miesięcznie i jest przeznaczony na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną.
Obowiązują tu jednak pewne ograniczenia. Wniosek może obejmować dodatek na koszty poniesione od trzech do sześciu miesięcy. Łącznie można zatem otrzymać do 600 zł zwrotu. We wniosku można wskazać tylko minione miesiące, a okres refundacji poniesionych kosztów obejmuje 180 dni przed złożeniem wniosku.
Co istotne, w przypadku wniosków złożonych w 2026 r. wypłaty dodatku rozpoczną się nie wcześniej niż w drugim kwartale roku. W pierwszym kwartale powiaty dysponują środkami przekazanymi na realizację wniosków złożonych w programie jeszcze w 2025 r. Dopiero po ich rozliczeniu otrzymają z PFRON środki na realizację nowych wniosków.
Nabór wniosków trwa od 16 lutego do 30 listopada 2026 r. Wniosek można złożyć elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW) lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwym dla miejsca zamieszkania. Wnioskodawca ubiegający się o dodatek jest zobowiązany do:
Wypłata dodatku następuje po pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku i pozytywnej decyzji realizatora programu. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania dodatku i sposobu składania wniosków można znaleźć na stronie PFRON www.pfron.org.pl
