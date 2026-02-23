Dodatek na pokrycie kosztów energii z PFRON. Ile wynosi?

Dodatek dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora wynosi maksymalnie 100 zł miesięcznie i jest przeznaczony na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną.

Obowiązują tu jednak pewne ograniczenia. Wniosek może obejmować dodatek na koszty poniesione od trzech do sześciu miesięcy. Łącznie można zatem otrzymać do 600 zł zwrotu. We wniosku można wskazać tylko minione miesiące, a okres refundacji poniesionych kosztów obejmuje 180 dni przed złożeniem wniosku.

Co istotne, w przypadku wniosków złożonych w 2026 r. wypłaty dodatku rozpoczną się nie wcześniej niż w drugim kwartale roku. W pierwszym kwartale powiaty dysponują środkami przekazanymi na realizację wniosków złożonych w programie jeszcze w 2025 r. Dopiero po ich rozliczeniu otrzymają z PFRON środki na realizację nowych wniosków.

Jak ubiegać się o dodatek z PFRON na pokrycie kosztów energii?

Nabór wniosków trwa od 16 lutego do 30 listopada 2026 r. Wniosek można złożyć elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW) lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwym dla miejsca zamieszkania. Wnioskodawca ubiegający się o dodatek jest zobowiązany do:

wskazania we wniosku okresu objętego refundacją kosztów opłaty za energię, okres ten nie może być dłuższy niż sześć miesięcy i krótszy niż trzy miesiące,

wskazania numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki PFRON,

załączenia do wniosku: zaświadczenia potwierdzającego korzystanie ze świadczenia w ramach ośrodka domowego leczenia tlenem lub ośrodka wentylacji domowej, zgodnie z określonym wzorem, skanu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16. roku życia,

złożenia oświadczeń m.in. o uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji do leczenia z wykorzystaniem koncentratora tlenu lub respiratora, która odbywa się w szpitalu lub w ośrodku domowego leczenia tlenem, użytkowaniu koncentratora tlenu lub respiratora w okresie, za który przysługuje dodatek.

Wypłata dodatku następuje po pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku i pozytywnej decyzji realizatora programu. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania dodatku i sposobu składania wniosków można znaleźć na stronie PFRON www.pfron.org.pl