Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Do 600 zł na pokrycie kosztów energii z PFRON. Ruszył nabór wniosków

Od 16 lutego osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o dodatek na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Łączna kwota, którą można otrzymać z PFRON to 600 zł. Dofinansowanie przysługuje osobom, które wymagają specjalistycznego leczenia w domu.

Publikacja: 23.02.2026 10:51

Dodatek na pokrycie kosztów energii dla osób z niepełnosprawnością. PFRON rozpoczął nabór wniosków

Dodatek na pokrycie kosztów energii dla osób z niepełnosprawnością. PFRON rozpoczął nabór wniosków

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Dodatek na pokrycie kosztów energii elektrycznej jest przyznawany w ramach programu "Aktywny samorząd" finansowanego przez PFRON. Przysługuje jednej grupie osób z niepełnosprawnością.

Do 600 zł na pokrycie kosztów energii z PFRON. Kto może otrzymać dodatek?

Dodatek na pokrycie kosztów energii elektrycznej z PFRON przysługuje osobom dorosłym ze stopniem niepełnosprawności oraz osobom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają rehabilitacji w formie wentylacji domowej.

Wsparcie z PFRON ma na celu dofinansowanie kosztów energii związanych z korzystaniem z koncentratora tlenu lub respiratora w warunkach domowych w ramach świadczeń udzielanych przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej. Dotyczy to osób znajdujących się pod opieką:

  • paliatywną lub hospicjum lub długoterminową pielęgniarską,
  • zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,
  • poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem,
  • lekarza specjalisty, który zalecił stosowanie urządzenia, przy czym wsparcie dotyczy także osób korzystających z urządzenia wypożyczonego lub zakupionego ze środków własnych.

Czytaj więcej

Lekki stopień niepełnosprawności pozwla np. na korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej
Niepełnosprawni
Lekki stopień niepełnosprawności. Z jakich ulg i dofinansowań można skorzystać
Reklama
Reklama

Dodatek na pokrycie kosztów energii z PFRON. Ile wynosi?

Dodatek dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora wynosi maksymalnie 100 zł miesięcznie i jest przeznaczony na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną.

Obowiązują tu jednak pewne ograniczenia. Wniosek może obejmować dodatek  na koszty poniesione od trzech do sześciu miesięcy. Łącznie można zatem otrzymać do 600 zł zwrotu. We wniosku można wskazać tylko minione miesiące, a okres refundacji poniesionych kosztów obejmuje 180 dni przed złożeniem wniosku.

Co istotne, w przypadku wniosków złożonych w 2026 r. wypłaty dodatku rozpoczną się nie wcześniej niż w drugim kwartale roku. W pierwszym kwartale powiaty dysponują środkami przekazanymi na realizację wniosków złożonych w programie jeszcze w 2025 r. Dopiero po ich rozliczeniu otrzymają z PFRON środki na realizację nowych wniosków.

Jak ubiegać się o dodatek z PFRON na pokrycie kosztów energii?

Nabór wniosków trwa od 16 lutego do 30 listopada 2026 r. Wniosek można złożyć elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW) lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwym dla miejsca zamieszkania. Wnioskodawca ubiegający się o dodatek jest zobowiązany do:

  • wskazania we wniosku okresu objętego refundacją kosztów opłaty za energię, okres ten nie może być dłuższy niż sześć miesięcy i krótszy niż trzy miesiące,
  • wskazania numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki PFRON,
  • załączenia do wniosku: zaświadczenia potwierdzającego korzystanie ze świadczenia w ramach ośrodka domowego leczenia tlenem lub ośrodka wentylacji domowej, zgodnie z określonym wzorem, skanu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16. roku życia,
  • złożenia oświadczeń m.in. o uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji do leczenia z wykorzystaniem koncentratora tlenu lub respiratora, która odbywa się w szpitalu lub w ośrodku domowego leczenia tlenem, użytkowaniu koncentratora tlenu lub respiratora w okresie, za który przysługuje dodatek.

Wypłata dodatku następuje po pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku i pozytywnej decyzji realizatora programu. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania dodatku i sposobu składania wniosków można znaleźć na stronie PFRON www.pfron.org.pl

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom, którzy utrzymują taką osobę
Podatki
Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna i jak odliczyć ją w PIT za 2025 rok?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Niepełnosprawni dopłaty PFRON energia
Czy sąsiad może żądać zwrotu pieniędzy za ogrodzenie? Oto, co mówią przepisy
Nieruchomości
Sąsiad chce zwrotu pieniędzy za płot? Ważne są dwie kwestie
Do zwiększenia obrotów silnika powinno dojść na skutek działania kierującego - podkreślił w uzasadni
Prawo drogowe
Sąd: odstawienie prawej nogi to błąd eliminujący kierowcę
Jakie choroby uprawniają do renty z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
1978,49 zł renty z ZUS od 1 marca. Te choroby uprawniają do świadczenia
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama