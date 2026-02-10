Tańszy paszport dla osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością uiszczają niższą opłatę paszportową. Za paszport ważny 10 lat płaci się 140 zł, natomiast orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do tego, by skorzystać z 50-procentowej ulgi i tym samym zapłacić 70 zł.

Dofinansowanie z PFRON-u dla osób z lekką niepełnosprawnością

Lekki stopień niepełnosprawności uprawnia także do korzystania z różnego rodzaju dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jednym z nich jest dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych, które dla osoby z lekkim stopniem wynosi 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

O to dofinansowanie może się ubiegać każda osoba z niepełnosprawnością posiadająca wniosek od lekarza kierujący na turnus oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub też całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy. Osoby poniżej 16. roku życia muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. O świadczenie może się starać też rodzic osoby z niepełnosprawnością, jeśli osoba ta ma mniej niż 18 lat.

Możliwe jest również otrzymanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych. W przypadku problemów z poruszaniem można skorzystać z pomocy finansowej na usunięcie barier, które uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnością samodzielne funkcjonowanie. Może tutaj chodzić o dostosowanie budynku, w którym mieszkają, lub też miejsc w najbliżej okolicy.

Co ważne, PFRON nie zwróci kosztów poniesionych na usprawnienia, które zostały wykonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie z jego środków.

Lekki stopień niepełnosprawności uprawnia również do skorzystania z dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, czyli ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się czy przekazywanie informacji. Podobnie jak w przypadku likwidacji barier architektonicznych, PFRON nie zwróci kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

O taką pomoc finansową może starać się każdy, kto ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16. roku życia), a także ma potrzeby związane z niepełnosprawnością, których realizacja stanie się możliwa dzięki dofinansowaniu, natomiast przedmiot wniosku sprawi, że wykonywanie podstawowych codziennych czynności i kontaktów z otoczeniem będzie ułatwione lub umożliwione.

Istnieje również możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie ma pomóc w zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń, które wspierają funkcjonowanie i rehabilitację osób z niepełnosprawnością w ich miejscu zamieszkania. Środki można uzyskać w przypadku, gdy cena przedmiotu dofinansowania jest wyższa od limitu dofinansowania, który określił minister zdrowia w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Środki może otrzymać osoba, której przeciętny miesięczny dochód (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał, który poprzedzał miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców i pracodawców

Art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi, że PFRON refunduje osobie z niepełnosprawnością wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że składki te opłacane są w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. W przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności refundacja ta wynosi 30 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z kolei art. 26a ust. 1 pkt 3 mówi, że pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, o ile został on ujęty w ewidencji osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie przysługuje w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności w wysokości 575 zł miesięcznie. Kwota ta podlega zwiększeniu o 690 zł w odniesieniu do do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Art. 26a ust. 1a pkt 7 precyzuje, że miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc., natomiast ust. 1a(1) pkt 1, że miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.