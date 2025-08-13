Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Ważne zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności. Nowe przepisy wchodzą 14 sierpnia

14 sierpnia 2025 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Mają one usprawnić proces wydawania decyzji, a tym samym skrócić czas oczekiwania na orzeczenie. Na czym dokładnie polegają zmiany?

Publikacja: 13.08.2025 07:07

14 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja przepisów w sprawie orzekania o niepełnosprawności

14 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja przepisów w sprawie orzekania o niepełnosprawności

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w przepisach dotyczących orzekania o niepełnosprawności będą obowiązywać od 14 sierpnia 2025 roku?
  • Kto będzie mógł zasiadać w składzie orzekającym po wprowadzeniu nowych przepisów?
  • O jakie świadczenia i uprawnienia można się ubiegać na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wejdzie w życie 14 sierpnia 2025 roku. Obejmuje ono przede wszystkim zmiany dotyczące składu orzekającego. 

Rewolucja w orzekaniu o niepełnosprawności. Co się zmieni w przepisach?

Jedną z głównych przyczyn przedłużającego się często okresu oczekiwania na orzeczenia o niepełnosprawności były do tej pory braki kadrowe w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów, którzy mogliby zasiadać w składach orzekających, powodowała liczne opóźnienia w wydawaniu decyzji. Teraz ma się to zmienić. Pomóc ma zmiana przepisów, która pozwoli na to, by w skład zespołów orzekających wchodzili nie tylko lekarze ze specjalizacją. Poluzowane zostały wymagania dotyczące kwalifikacji zarówno przewodniczącego, jak i członków składu orzekającego.

Celem nowelizacji jest zwiększenie dostępności lekarzy w zespołach orzekających. Dzięki zmianom czas oczekiwania na orzeczenie ma być krótszy. Nowe przepisy mają zapewnić szybszy dostęp do świadczeń, ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnością. 

Czytaj więcej

Ważne zmiany dla beztrobotnych 50+ już obowiązują. Mogą liczyć na wsparcie przy zatrudnieniu
Praca, Emerytury i renty
Ważne zmiany na rynku pracy, decyduje wiek. Nawet 2333 zł dofinansowania do pensji
Reklama
Reklama

Kto będzie mógł zasiadać w składzie orzekającym?

Zgodnie z rozporządzeniem, funkcję przewodniczącego składu orzekającego będzie mógł pełnić:

  • lekarz posiadający tytuł specjalisty
  • lekarz posiadający specjalizację co najmniej pierwszego stopnia
  • lekarz w trakcie specjalizacji, który ukończył moduł podstawowy lub jest w trakcie trzeciego roku szkolenia w przypadku specjalizacji przewidującej moduł jednolity, w szczególności w takich dziedzinach medycyny jak: choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, psychiatria, okulistyka oraz otorynolaryngologia
  • lekarz wykonujący zawód co najmniej przez okres pięciu lat. Do tego okresu nie wlicza się m.in. czasu stażu podyplomowego, wykonywania zawodu na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu czy pracy w podmiocie leczniczym.

Te same kryteria dotyczą pozostałych członków składu orzekającego.

Czytaj więcej

Waloryzacja 2026. Rząd ustalił, o ile mogą wzrosnąć emerytury od marca
Praca, Emerytury i renty
Wiadomo, o ile mogą wzrosnąć emerytury w 2026 roku. Rząd przyjął rozporządzenie

Orzeczenia o niepełnosprawności. Co jeszcze ma się zmienić?

Zmiany obejmują także procedurę weryfikacji dokumentacji. Wstępnym sprawdzeniem w zakresie jej kompletności lub konieczności uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zajmie się lekarz wyznaczony przez przewodniczącego zespołu.

Przewodniczący składu orzekającego ma być wyznaczany na podstawie rozpoznanego schorzenia. Możliwe będzie uzupełnienie składu o dodatkowego lekarza, który może mieć istotny wpływ na wynik postępowania orzeczniczego, biorąc pod uwagę rozpoznane schorzenie.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Rehabilitacja z ZUS ma pomóc w powrocie do aktywności zawodowej
Prawo dla Ciebie
Do sanatorium bez kolejki i za darmo? Musisz spełnić kilka warunków

Do czego uprawnia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną. Na podstawie takiego orzeczenia można starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia, takie jak:

  • świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy, karta parkingowa,
  • zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej albo zakładzie pracy chronionej,
  • przywileje pracownicze, m.in. prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy lub krótszego czasu pracy,
  • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, działalności gospodarczej lub rolniczej, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych
  • usługi socjalne i opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne, pocztowe
  • ulgi podatkowe, na przejazdy środkami transportu publicznego czy w placówkach kulturalnych i sportowych.

Orzeczenie wydawane jest przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Tam też należy złożyć wniosek. Odwołania od ich decyzji rozpatrują zespoły wojewódzkie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

osoby niepełnosprawne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w przepisach dotyczących orzekania o niepełnosprawności będą obowiązywać od 14 sierpnia 2025 roku?
  • Kto będzie mógł zasiadać w składzie orzekającym po wprowadzeniu nowych przepisów?
  • O jakie świadczenia i uprawnienia można się ubiegać na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
Pozostało jeszcze 93% artykułu
Reklama
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uczestniczy w mszy świętej w intencji Ojczyzny
Sądy i trybunały
Czy Trybunał Konstytucyjny będzie sam publikował swoje wyroki? Próba odblokowania TK
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Grodzenie jeziora - czy jest legalne? Prawo gwarantuje każdemu obywatelowi prawo powszechnego korzys
Prawo w Polsce
Czy można zagrodzić jezioro? Wody Polskie wyjaśniają
Zawieszenie obowiązku spłaty rat z mocy prawa nie zawsze korzystne dla konsumenta
Konsumenci
Zawieszenie obowiązku spłaty rat z mocy prawa nie zawsze korzystne dla konsumenta
Afera KPO. Prokuratura Europejska przejmie postępowanie w sprawie nieprawidłowości
Prawo karne
Afera KPO. Prokuratura Europejska przejmie postępowanie w sprawie nieprawidłowości
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Stacja kontroli pojazdów
Prawo drogowe
Będzie podwyżka opłat za badania techniczne aut. Wiceminister podał kwotę
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie