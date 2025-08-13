Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w przepisach dotyczących orzekania o niepełnosprawności będą obowiązywać od 14 sierpnia 2025 roku?

Kto będzie mógł zasiadać w składzie orzekającym po wprowadzeniu nowych przepisów?

O jakie świadczenia i uprawnienia można się ubiegać na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wejdzie w życie 14 sierpnia 2025 roku. Obejmuje ono przede wszystkim zmiany dotyczące składu orzekającego.

Rewolucja w orzekaniu o niepełnosprawności. Co się zmieni w przepisach?

Jedną z głównych przyczyn przedłużającego się często okresu oczekiwania na orzeczenia o niepełnosprawności były do tej pory braki kadrowe w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów, którzy mogliby zasiadać w składach orzekających, powodowała liczne opóźnienia w wydawaniu decyzji. Teraz ma się to zmienić. Pomóc ma zmiana przepisów, która pozwoli na to, by w skład zespołów orzekających wchodzili nie tylko lekarze ze specjalizacją. Poluzowane zostały wymagania dotyczące kwalifikacji zarówno przewodniczącego, jak i członków składu orzekającego.



Celem nowelizacji jest zwiększenie dostępności lekarzy w zespołach orzekających. Dzięki zmianom czas oczekiwania na orzeczenie ma być krótszy. Nowe przepisy mają zapewnić szybszy dostęp do świadczeń, ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnością.