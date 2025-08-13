Aktualizacja: 13.08.2025 08:49 Publikacja: 13.08.2025 07:07
14 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja przepisów w sprawie orzekania o niepełnosprawności
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wejdzie w życie 14 sierpnia 2025 roku. Obejmuje ono przede wszystkim zmiany dotyczące składu orzekającego.
Jedną z głównych przyczyn przedłużającego się często okresu oczekiwania na orzeczenia o niepełnosprawności były do tej pory braki kadrowe w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów, którzy mogliby zasiadać w składach orzekających, powodowała liczne opóźnienia w wydawaniu decyzji. Teraz ma się to zmienić. Pomóc ma zmiana przepisów, która pozwoli na to, by w skład zespołów orzekających wchodzili nie tylko lekarze ze specjalizacją. Poluzowane zostały wymagania dotyczące kwalifikacji zarówno przewodniczącego, jak i członków składu orzekającego.
Celem nowelizacji jest zwiększenie dostępności lekarzy w zespołach orzekających. Dzięki zmianom czas oczekiwania na orzeczenie ma być krótszy. Nowe przepisy mają zapewnić szybszy dostęp do świadczeń, ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnością.
Zgodnie z rozporządzeniem, funkcję przewodniczącego składu orzekającego będzie mógł pełnić:
Te same kryteria dotyczą pozostałych członków składu orzekającego.
Zmiany obejmują także procedurę weryfikacji dokumentacji. Wstępnym sprawdzeniem w zakresie jej kompletności lub konieczności uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zajmie się lekarz wyznaczony przez przewodniczącego zespołu.
Przewodniczący składu orzekającego ma być wyznaczany na podstawie rozpoznanego schorzenia. Możliwe będzie uzupełnienie składu o dodatkowego lekarza, który może mieć istotny wpływ na wynik postępowania orzeczniczego, biorąc pod uwagę rozpoznane schorzenie.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną. Na podstawie takiego orzeczenia można starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia, takie jak:
Orzeczenie wydawane jest przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Tam też należy złożyć wniosek. Odwołania od ich decyzji rozpatrują zespoły wojewódzkie.
