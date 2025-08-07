Ważne zmiany na rynku pracy, decyduje wiek. Nawet 2333 zł dofinansowania do pensji

Zmiany mające na celu wsparcie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia weszły w życie 1 czerwca 2025 roku. Wprowadziła je nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zastąpiła ona obowiązującą przez ponad 20 lat ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która była w tym czasie nowelizowana ponad 200 razy.

Reklama Reklama

Osoby 50+ na rynku pracy. Co ma na celu zmiana przepisów?

Jak wynika z danych GUS, liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce systematycznie spada. Co czwarta z nich przekroczyła już 50. rok życia, co oznacza, że osób w wieku 50-59/64 lata jest około 6 mln. W ciągu najbliższych pięciu lat ich odsetek może wzrosnąć do jednej trzeciej. Jak szacuje Polski Instytut Ekonomiczny, do 2035 r. z polskiego rynku pracy odejdzie 3,8 mln pracowników, a młodzi pracownicy nie wypełnią tej luki. Prognozowany napływ nowych roczników wyniesie bowiem 1,7 mln osób.

Według danych GUS w pierwszym półroczu 2025 roku odsetek osób powyżej 50. roku życia wśród zarejestrowanych bezrobotnych wzrósł do prawie 27 proc. Nowa ustawa wprowadza szereg zmian, które mają na celu większą skuteczność działania urzędów pracy i dostosowanie ich do zmian zachodzących na rynku pracy. Jednym z głównych założeń jest wprowadzenie nowych form wsparcia dla szukających pracy i pracodawców, takich jak dofinansowanie zatrudnienia osób po 50. roku życia i emerytów.

Wsparcie zatrudnienia osób 50+. Jakie są korzyści dla pracownika?

Dzięki nowym przepisom osoby powyżej 50 lat mogą skorzystać z różnych form wsparcia w poszukiwaniu pracy. Oprócz dofinansowania do pensji, które ma zachęcić pracodawców do ich zatrudnienia, mogą także liczyć na pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenia i staże.