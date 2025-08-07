Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Ważne zmiany na rynku pracy, decyduje wiek. Nawet 2333 zł dofinansowania do pensji

Od czerwca obowiązują nowe regulacje dotyczące osób powyżej 50. roku życia, które szukają pracy. Mogą one liczyć na wsparcie przy zatrudnieniu, a pracodawca zatrudniając ich może zyskać dofinansowanie w wysokości nawet połowy pensji pracownika.

Publikacja: 07.08.2025 06:48

Ważne zmiany dla beztrobotnych 50+ już obowiązują. Mogą liczyć na wsparcie przy zatrudnieniu

Ważne zmiany dla beztrobotnych 50+ już obowiązują. Mogą liczyć na wsparcie przy zatrudnieniu

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Zmiany mające na celu wsparcie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia weszły w życie 1 czerwca 2025 roku. Wprowadziła je nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zastąpiła ona obowiązującą przez ponad 20 lat ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która była w tym czasie nowelizowana ponad 200 razy. 

Osoby 50+ na rynku pracy. Co ma na celu zmiana przepisów?

Jak wynika z danych GUS, liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce systematycznie spada. Co czwarta z nich przekroczyła już 50. rok życia, co oznacza, że osób w wieku 50-59/64 lata jest około 6 mln. W ciągu najbliższych pięciu lat ich odsetek może wzrosnąć do jednej trzeciej. Jak szacuje Polski Instytut Ekonomiczny, do 2035 r. z polskiego rynku pracy odejdzie 3,8 mln pracowników, a młodzi pracownicy nie wypełnią tej luki. Prognozowany napływ nowych roczników wyniesie bowiem 1,7 mln osób. 

Według danych GUS w pierwszym półroczu 2025 roku odsetek osób powyżej 50. roku życia wśród zarejestrowanych bezrobotnych wzrósł do prawie 27 proc. Nowa ustawa wprowadza szereg zmian, które mają na celu większą skuteczność działania urzędów pracy i dostosowanie ich do zmian zachodzących na rynku pracy. Jednym z głównych założeń jest wprowadzenie nowych form wsparcia dla szukających pracy i pracodawców, takich jak dofinansowanie zatrudnienia osób po 50. roku życia i emerytów.

Czytaj więcej

Waloryzacja 2026. Rząd ustalił, o ile mogą wzrosnąć emerytury od marca
Praca, Emerytury i renty
Wiadomo, o ile mogą wzrosnąć emerytury w 2026 roku. Rząd przyjął rozporządzenie

Wsparcie zatrudnienia osób 50+. Jakie są korzyści dla pracownika?

Dzięki nowym przepisom osoby powyżej 50 lat mogą skorzystać z różnych form wsparcia w poszukiwaniu pracy. Oprócz dofinansowania do pensji, które ma zachęcić pracodawców do ich zatrudnienia, mogą także liczyć na pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenia i staże.

Reklama
Reklama

Bezrobotni po 50. roku życia mogą być kierowani przed innymi na przykład na trzymiesięczne staże w firmach czy szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu. Mają również możliwość uzyskania wsparcia psychologiczno-zawodowego. Dodatkowo, osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia, które posiadają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, będą mogły go pobierać przez rok.

Zatrudnienie osób 50+. Co zyskuje pracodawca?

Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50. roku życia, może liczyć na dofinansowanie do jej wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą, wysokość dofinansowania może sięgnąć nawet 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 4666 zł brutto. Oznacza to możliwość otrzymania od państwa nawet 2333 zł.

Czytaj więcej

Rehabilitacja z ZUS ma pomóc w powrocie do aktywności zawodowej
Prawo dla Ciebie
Do sanatorium bez kolejki i za darmo? Musisz spełnić kilka warunków

Środki w tej wysokości przysługują przez okres 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku od 50 do 60 lat. Jeśli natomiast firma zdecyduje się na zatrudnienie osób powyżej 60. roku życia, dofinansowanie może dostawać przez 24 miesiące.

Kolejną korzyścią dla pracodawców jest brak konieczności opłacania składek na Fundusz Pracy przez 12 miesięcy po zatrudnieniu osoby bezrobotnej powyżej 50 lat.

Co musi zrobić pracodawca, by otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej powyżej 50. roku życia skierowanej przez urząd pracy. Przyznaje je starosta, po złożeniu przez pracodawcę wniosku do urzędu pracy.

Reklama
Reklama

Przedsiębiorca musi utrzymać zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego przez okres refundacji oraz kolejnych 6 miesięcy po niej. W przypadku nieutrzymania zatrudnienia bezrobotnego, pracodawca musi zwrócić wszystkie otrzymane środki. Jeśli natomiast pracodawca utrzyma zatrudnienie przez okres przysługiwania dofinansowania oraz przez co najmniej połowę okresu porefundacyjnego, zwraca 50 proc. łącznej kwoty do zwrotu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Praca zatrudnienie Rynek pracy dotacje

Zmiany mające na celu wsparcie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia weszły w życie 1 czerwca 2025 roku. Wprowadziła je nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zastąpiła ona obowiązującą przez ponad 20 lat ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która była w tym czasie nowelizowana ponad 200 razy. 

Osoby 50+ na rynku pracy. Co ma na celu zmiana przepisów?

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
13 listopada 2023 roku. Prezydent Andrzej Duda i ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Prawnicy
Zbigniew Ziobro krytykuje decyzję Andrzeja Dudy. Pisze o „notariuszu"
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Porażka Waldemara Żurka. Kolegium sądu mówi „nie" odwołaniu prezesów
Waloryzacja 2026. Rząd ustalił, o ile mogą wzrosnąć emerytury od marca
Praca, Emerytury i renty
Wiadomo, o ile mogą wzrosnąć emerytury w 2026 roku. Rząd przyjął rozporządzenie
Kiedy w sierpniu zostanie wypłacone 800 plus?
Praca, Emerytury i renty
Wcześniejsze wypłaty i podwójne świadczenia. 800 plus w sierpniu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Nawet 10 tys. zł kary za budowę szopy w ogrodzie. Jaką odległość od działki sąsiada trzeba zachować?
Nieruchomości
Wysokie kary za budowę szopy w ogrodzie. Ważna jest odległość od działki sąsiada
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie