Ważne zmiany na rynku pracy, decyduje wiek. Nawet 2333 zł dofinansowania do pensji

Aktualizacja: 07.08.2025 06:54 Publikacja: 07.08.2025 06:48
Ważne zmiany dla beztrobotnych 50+ już obowiązują. Mogą liczyć na wsparcie przy zatrudnieniu
Foto: Adobe Stock
Zmiany mające na celu wsparcie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia weszły w życie 1 czerwca 2025 roku. Wprowadziła je nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zastąpiła ona obowiązującą przez ponad 20 lat ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która była w tym czasie nowelizowana ponad 200 razy.
Jak wynika z danych GUS, liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce systematycznie spada. Co czwarta z nich przekroczyła już 50. rok życia, co oznacza, że osób w wieku 50-59/64 lata jest około 6 mln. W ciągu najbliższych pięciu lat ich odsetek może wzrosnąć do jednej trzeciej. Jak szacuje Polski Instytut Ekonomiczny, do 2035 r. z polskiego rynku pracy odejdzie 3,8 mln pracowników, a młodzi pracownicy nie wypełnią tej luki. Prognozowany napływ nowych roczników wyniesie bowiem 1,7 mln osób.
Według danych GUS w pierwszym półroczu 2025 roku odsetek osób powyżej 50. roku życia wśród zarejestrowanych bezrobotnych wzrósł do prawie 27 proc. Nowa ustawa wprowadza szereg zmian, które mają na celu większą skuteczność działania urzędów pracy i dostosowanie ich do zmian zachodzących na rynku pracy. Jednym z głównych założeń jest wprowadzenie nowych form wsparcia dla szukających pracy i pracodawców, takich jak dofinansowanie zatrudnienia osób po 50. roku życia i emerytów.
Czytaj więcej
Chociaż do kolejnej waloryzacji rent i emerytur zostało jeszcze sporo czasu, rząd zdecydował już,...
Dzięki nowym przepisom osoby powyżej 50 lat mogą skorzystać z różnych form wsparcia w poszukiwaniu pracy. Oprócz dofinansowania do pensji, które ma zachęcić pracodawców do ich zatrudnienia, mogą także liczyć na pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenia i staże.
Bezrobotni po 50. roku życia mogą być kierowani przed innymi na przykład na trzymiesięczne staże w firmach czy szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu. Mają również możliwość uzyskania wsparcia psychologiczno-zawodowego. Dodatkowo, osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia, które posiadają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, będą mogły go pobierać przez rok.
Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50. roku życia, może liczyć na dofinansowanie do jej wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą, wysokość dofinansowania może sięgnąć nawet 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 4666 zł brutto. Oznacza to możliwość otrzymania od państwa nawet 2333 zł.
Czytaj więcej
Nie wszyscy wiedzą, że do sanatorium można się wybrać nie tylko w ramach NFZ. Na rehabilitację w...
Środki w tej wysokości przysługują przez okres 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku od 50 do 60 lat. Jeśli natomiast firma zdecyduje się na zatrudnienie osób powyżej 60. roku życia, dofinansowanie może dostawać przez 24 miesiące.
Kolejną korzyścią dla pracodawców jest brak konieczności opłacania składek na Fundusz Pracy przez 12 miesięcy po zatrudnieniu osoby bezrobotnej powyżej 50 lat.
Dofinansowanie przysługuje w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej powyżej 50. roku życia skierowanej przez urząd pracy. Przyznaje je starosta, po złożeniu przez pracodawcę wniosku do urzędu pracy.
Przedsiębiorca musi utrzymać zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego przez okres refundacji oraz kolejnych 6 miesięcy po niej. W przypadku nieutrzymania zatrudnienia bezrobotnego, pracodawca musi zwrócić wszystkie otrzymane środki. Jeśli natomiast pracodawca utrzyma zatrudnienie przez okres przysługiwania dofinansowania oraz przez co najmniej połowę okresu porefundacyjnego, zwraca 50 proc. łącznej kwoty do zwrotu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zmiany mające na celu wsparcie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia weszły w życie 1 czerwca 2025 roku. Wprowadziła je nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zastąpiła ona obowiązującą przez ponad 20 lat ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która była w tym czasie nowelizowana ponad 200 razy.
„Niestety, prezydent na zakończenie urzędowania nie zaskoczył nas pozytywnie" - stwierdził były minister sprawie...
Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku sprzeciwiło się decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu...
Chociaż do kolejnej waloryzacji rent i emerytur zostało jeszcze sporo czasu, rząd zdecydował już, o ile mogą wzr...
W sierpniu, w przypadku aż czterech tur wypłat 800 plus, środki trafią na konta beneficjentów wcześniej. Ponadto...
Budowa szopy ogrodowej na własnej działce może się skończyć karą w wysokości nawet 10 tys. zł, jeśli nie będzie...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas