Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki wpłyną na waloryzację rent i emerytur w 2026 roku?

Jakie zmiany w mechanizmie waloryzacji emerytur przyjął rząd na 2026 rok?

Na czym opiera się kalkulacja przyszłorocznych podwyżek świadczeń emerytalnych?

Jak mogą się kształtować prognozy wzrostu najniższych emerytur w 2026 roku?

Jakie są przewidywane skutki waloryzacji dla wysokości trzynastej i czternastej emerytury?

Jakie ograniczenia finansowe mają wpływ na wypłatę czternastej emerytury?

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2026 roku. Nie przewiduje on zmian mechanizmu waloryzacji emerytur. Pozwala to wyliczyć, jak mogą kształtować się przyszłoroczne podwyżki świadczeń. Będą niższe niż w tym roku.

Rozporządzenie w sprawie waloryzacji emerytur. Co oznacza decyzja rządu?

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji w marcu. Opiera się ona na średniorocznym wskaźniku inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok. Dane te Główny Urząd Statystyczny poda z początkiem przyszłego roku. Dokładny mechanizm podwyżek co roku określa rząd.

Rada Ministrów zdecydowała właśnie, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2026 roku zostanie zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac. Jest to ustawowe minimum, które obowiązywało również w tym roku. Rząd nie przychylił się tym samym do postulatów związków zawodowych, które proponowały, by wskaźnik ten był zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2025. Negocjacje prowadzone w Radzie Dialogu Społecznego nie przyniosły porozumienia w tej sprawie.