Łącznie do sądu w Hadze wpłynęło co najmniej 8 pozwów od pięćdziesięciu ukraińskich firm. Za same utracone aktywa na Krymie domagają się one co najmniej 7,6 miliarda dolarów (bez odsetek). Naftogaz jest reprezentowany w tej sprawie przez amerykańską kancelarię Covington i Burling.