Notowania Kernela w ostatnich dniach oscylują w przedziale 18–19 zł, zbliżając się do 19,45 zł. To właśnie na tyle wartość godziwą akcji Kernela wyceniło KPMG w raporcie sporządzonym na zlecenie Namsena, wiodącego akcjonariusza, w związku ze zgłoszonymi żądaniami odkupu akcji przez akcjonariuszy mniejszościowych. Sprawa budzi duże emocje. Namsen od ponad dwóch lat dąży do delistingu, a grupa inwestorów mniejszościowych dochodzi swoich roszczeń przed sądem w Luksemburgu, gdzie zarejestrowana jest spółka. Z odpowiedzi, które otrzymaliśmy od Kernela wynika, że batalia potrwa jeszcze długo, a do delistingu w 2025 r. nie dojdzie.

Reklama Reklama

Perspektywa Kernela...

Kernel to spółka rolnicza działająca w Ukrainie. Jej wiodący akcjonariusz Namsen jest kontrolowany przez Andrija Werewskiego. Zarówno Kernel, jak i Namsen podtrzymują, że działania drobnych akcjonariuszy są bezpodstawne. – Proces wycofania akcji z obrotu giełdowego jest obecnie zablokowany z powodu toczącego się postępowania sądowego wszczętego przez grupę agresywnych akcjonariuszy mniejszościowych. Biorąc pod uwagę opóźnienia proceduralne, nie spodziewamy się, żeby delisting został zakończony w tym roku – poinformował nas Kernel.

W sądzie toczy się obecnie pięć postępowań. – Kernel wygrał wszystkie dotychczasowe orzeczenia sądowe. Po prawie dwóch latach postępowania powodowie nie osiągnęli żadnych rezultatów, a ich argumenty prawne wydają się coraz słabsze. Teraz polegają na taktykach proceduralnych, aby przedłużyć postępowanie. Spółka jest pewna swojego stanowiska i przygotowana na długą batalię sądową – informuje Kernel.