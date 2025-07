Akcje Microsoftu zyskiwały w handlu posesyjnym 9 proc. Były one notowane powyżej 550 dol., co zwiększyło kapitalizację rynkową firmy do około 4,1 biliona dol. Microsoft stał się więc drugą, po koncernie Nvidia, spółką, której kapitalizacja przekroczyła poziom 4 bln dol. Bezpośrednim impulsem do tej zwyżki akcji Microsoftu był lepszy niż się spodziewano raport wynikowy za czwarty kwartał obrachunkowy (drugi kwartał kalendarzowy).

Zysk na akcję Microsoftu wyniósł 3,65 dol., wobec oczekiwanych 3,37 dol. Przychód sięgnął natomiast 76,44 miliarda dol., a spodziewano się 73,81 miliarda dol.

Dział koncernu Intelligent Cloud, który obejmuje chmurę Azure, wygenerował 29,88 miliarda dol. przychodów, co oznacza wzrost o około 26 proc. Po raz pierwszy Microsoft ujawnił skalę swojego biznesu Azure w dolarach. W roku fiskalnym 2025 przychody z Azure i innych usług chmurowych przekroczyły 75 miliardów dol., co oznacza wzrost o 34 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W czwartym kwartale fiskalnym przychody z Azure wzrosły o 39 proc. Segment Productivity and Business Processes, w którym znajdują się oprogramowanie biurowe Office i LinkedIn, wygenerował natomiast 33,11 miliarda dol. przychodów. Firma stwierdziła, że wdrożenie Microsoft 365 Copilot doprowadziło do wyższych przychodów na użytkownika dla komercyjnych produktów chmurowych Microsoft 365, takich jak pakiety oprogramowania biurowego Office. Microsoft poinformował też, że jego produkty Copilot, w tym Microsoft 365 Copilot dla klientów komercyjnych oraz asystent Copilot dla konsumentów w systemie Windows, mają 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Dział More Personal Computing, który obejmuje Windows, reklamy wyszukiwania, urządzenia i gry wideo, osiągnął 13,45 miliarda dol. przychodów.