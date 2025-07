Teresa D. zeznała, że bała się Jacka Jaworka

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego przeciwko Jaworkowi, poprzez ukrywanie sprawcy zabójstwa. 7 sierpnia 2024 roku na polecenie prokuratora policjanci przeszukali dom w Dąbrowie Zielonej, należący do siostry matki (ciotki) Jacka Jaworka, Teresy D. Powiedziała ona funkcjonariuszom, że była jego matką chrzestną, siostrzeniec przebywał u niej. Wyniki przeszukania potwierdziły jej słowa. W domu Teresy D. odnaleziono rzeczy Jaworka.

Prokuratur przedstawił Teresie D. zarzut utrudniania postępowania karnego przeciwko Jackowi J., poprzez ukrywanie go w swoim domu. Teresa D. częściowo przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa i wyjaśniła, że Jacek J. przyszedł do niej 1 listopada 2023 roku w godzinach wieczornych. Ponadto oświadczyła, że nikomu o tym nie powiedziała ze strachu o własne życie.