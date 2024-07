Śmierć Jacka Jaworka. Trzy lata czekał, żeby się zabić?

Gdzie mógł się ukrywać Jaworek?

Jaworek ciążył policji, w 2021 r. śląski komendant wojewódzki wyznaczył nawet 20 tys. zł nagrody za informacje o żywym lub martwym. Nic to nie dało, za to spekulowano, że ktoś mógł pomagać zabójcy w ukrywaniu się – bo policja jeśli chce kogoś znaleźć, to zwykle to jej się udaje.

Co zabójca robił przez trzy lata? Mógł wyjeżdżać za granicę, bo tam wiele lat pracował, ale możliwe, że ukrywał się i to w terenie nieodległym od miejsca zbrodni (Borowce gdzie zabił rodzinę, leżą w gminie Dąbrowa Zielona).

– Bluza zadbana, nie wyglądał na kloszarda – mówi jeden z policjantów o wyglądzie Jaworka w chwili odkrycia zwłok.

Czy ktoś pomagał mu się ukrywać, czy będzie śledztwo w tym kierunku?

– To przedwczesne pytanie – zaznacza prok. Ozimek.