Jak opisywała w rozmowie z RMF FM Joanna Tarkowska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu, do bójki doszło w jednym z lokali w miejscowości Nowe koło Świecia. Jedna grupa przebywała w lokalu, a druga przechodziła obok. W pewnym momencie doszło do gwałtownej konfrontacji, która przerodziła się w bójkę. W trakcie szarpaniny doszło do ugodzenia nożem 41-letniego mieszkańca powiatu świeckiego. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Dwie inne osoby mają niegroźne obrażenia.

Uczestnicy bójki w Nowem próbowali uciekać przed policją

Uczestnicy bójki próbowali uciekać autem i nie reagowali na wezwania do zatrzymania. Doszło do pościgu, podczas którego w miejscowości Zdrojewo kierujący hyundaiem usiłował zepchnąć radiowóz z drogi, doprowadzając do kolizji.

W efekcie policjanci zatrzymali pojazd. Wybiegło z niego czterech mężczyzn, którzy próbowali dalej uciekać pieszo. W końcu policjanci zatrzymali mężczyzn w wieku od 21 do 45 lat. Wszyscy zatrzymani byli nietrzeźwi.