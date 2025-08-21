Rząd Tajwanu planuje wydać na obronność w 2026 roku równowartość 31,27 mld dolarów (ok. 114 mld zł), co oznacza, że wydatki na obronność wyspy przekroczą 3 proc. PKB (osiągną wartość 3,32 proc. PKB) – poinformowała państwowa agencja informacyjna Central News Agency.

Tajwan włącza wydatki na straż przybrzeżną do budżetu na obronność

Do zwiększenia wydatków na obronność dochodzi w momencie, gdy Chiny, które uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i które nigdy nie wyrzekły się siły jako sposobu na odzyskanie suwerenności nad wyspą, zwiększają wojskową i polityczną presję na Tajpej. Władze Tajwanu podkreślają, że o przyszłości wyspy mogą zdecydować tylko jej mieszkańcy.

Tajwan, wobec zagrożenia ze strony Chin, jest poddawany presji USA, swojego najważniejszego sojusznika (mimo że formalnie Tajwan i USA nie utrzymują relacji dyplomatycznych), by wydawać więcej na swoje siły zbrojne. Wobec płynących z Waszyngtonu apeli, podobnych do tych, które administracja Donalda Trumpa kieruje do swoich europejskich sojuszników, prezydent Tajwanu Lai Ching-te zapowiedział, że chciałby zwiększenia wydatków na obronność do poziomu powyżej 3 proc. PKB od 2026 roku.

Zwiększony budżet na tajwańską armię zawiera dodatkowe środki dla straży przybrzeżnej oraz na realizację projektów specjalnych i świadczenia dla weteranów – podaje agencja CNA, nie podając jednak żadnych szczegółów dotyczących tego, jak bardzo wzrosną wydatki na każdy z tych celów.