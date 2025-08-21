Aktualizacja: 21.08.2025 06:25 Publikacja: 21.08.2025 05:57
Tajwańscy żołnierze w czasie ćwiczeń
Foto: AFP
Rząd Tajwanu planuje wydać na obronność w 2026 roku równowartość 31,27 mld dolarów (ok. 114 mld zł), co oznacza, że wydatki na obronność wyspy przekroczą 3 proc. PKB (osiągną wartość 3,32 proc. PKB) – poinformowała państwowa agencja informacyjna Central News Agency.
Do zwiększenia wydatków na obronność dochodzi w momencie, gdy Chiny, które uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i które nigdy nie wyrzekły się siły jako sposobu na odzyskanie suwerenności nad wyspą, zwiększają wojskową i polityczną presję na Tajpej. Władze Tajwanu podkreślają, że o przyszłości wyspy mogą zdecydować tylko jej mieszkańcy.
Tajwan, wobec zagrożenia ze strony Chin, jest poddawany presji USA, swojego najważniejszego sojusznika (mimo że formalnie Tajwan i USA nie utrzymują relacji dyplomatycznych), by wydawać więcej na swoje siły zbrojne. Wobec płynących z Waszyngtonu apeli, podobnych do tych, które administracja Donalda Trumpa kieruje do swoich europejskich sojuszników, prezydent Tajwanu Lai Ching-te zapowiedział, że chciałby zwiększenia wydatków na obronność do poziomu powyżej 3 proc. PKB od 2026 roku.
Czytaj więcej
Zagrożeni polityką obecnej administracji USA, dotychczasowi azjatyccy arcyrywale, Chiny i Indie,...
Zwiększony budżet na tajwańską armię zawiera dodatkowe środki dla straży przybrzeżnej oraz na realizację projektów specjalnych i świadczenia dla weteranów – podaje agencja CNA, nie podając jednak żadnych szczegółów dotyczących tego, jak bardzo wzrosną wydatki na każdy z tych celów.
Reuters zauważa, że Tajwan po raz pierwszy wlicza do budżetu na obronność wydatki na straż przybrzeżną. Powołuje się przy tym na dwóch przedstawicieli władz Tajwanu. – Stoją na pierwszej linii frontu – mówi o straży przybrzeżnej jeden z nich. W przypadku wybuchu wojny z Chinami, która wiązałaby się z próbą przeprowadzenia przez Pekin desantu na wyspę, straż przybrzeżna wraz z tajwańską marynarką wojenną, jako jedne z pierwszych sił zaczęłyby bronić Tajwanu.
Rząd Tajwanu ma przedstawić szczegóły dotyczące budżetu na 2026 rok na czwartkowej konferencji prasowej.
Obecny rząd wyspy uczynił z modernizacji armii kluczowy element polityki. Tajpej chce m.in. rozwijać budowę okrętów podwodnych własnej produkcji. Równolegle trwa szybka modernizacja chińskiej armii. W marcu Chiny poinformowały o zwiększeniu wydatków na obronność o 7,2 proc., do poziomu 1,78 bln juanów (248,17 mld dolarów, ok. 906,67 mld zł). Wydatki na obronność Chin rosną szybciej niż chińska gospodarka (w tym roku PKB Chin ma wzrosnąć o 5 proc.).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rząd Tajwanu planuje wydać na obronność w 2026 roku równowartość 31,27 mld dolarów (ok. 114 mld zł), co oznacza, że wydatki na obronność wyspy przekroczą 3 proc. PKB (osiągną wartość 3,32 proc. PKB) – poinformowała państwowa agencja informacyjna Central News Agency.
Zagrożeni polityką obecnej administracji USA, dotychczasowi azjatyccy arcyrywale, Chiny i Indie, zaczynają szuka...
Cały mur, wybudowany na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, zostanie na polecenie Donalda Trumpa pomalowany...
We wrześniu w centrum Pekinu władze Chin zorganizują wielką paradę wojskową, upamiętniającą zakończenie II wojny...
Od wskaźników przestępczości w Dystrykcie Kolumbii poprzez dane ze spisu powszechnego po statystyki pracy – admi...
Wydział komunikacji parlamentu Finlandii ogłosił informację o śmierci jednego z posłów. „Osoba, która zmarła w b...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas