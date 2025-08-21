Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Tajwan zwiększa wydatki na obronność. Symboliczna granica przekroczona

Po raz pierwszy od 2009 roku wydatki na obronność Tajwanu mają przekroczyć 3 proc. PKB.

Publikacja: 21.08.2025 05:57

Tajwańscy żołnierze w czasie ćwiczeń

Tajwańscy żołnierze w czasie ćwiczeń

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Rząd Tajwanu planuje wydać na obronność w 2026 roku równowartość 31,27 mld dolarów (ok. 114 mld zł), co oznacza, że wydatki na obronność wyspy przekroczą 3 proc. PKB (osiągną wartość 3,32 proc. PKB) – poinformowała państwowa agencja informacyjna Central News Agency. 

Tajwan włącza wydatki na straż przybrzeżną do budżetu na obronność

Do zwiększenia wydatków na obronność dochodzi w momencie, gdy Chiny, które uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i które nigdy nie wyrzekły się siły jako sposobu na odzyskanie suwerenności nad wyspą, zwiększają wojskową i polityczną presję na Tajpej. Władze Tajwanu podkreślają, że o przyszłości wyspy mogą zdecydować tylko jej mieszkańcy. 

Tajwan, wobec zagrożenia ze strony Chin, jest poddawany presji USA, swojego najważniejszego sojusznika (mimo że formalnie Tajwan i USA nie utrzymują relacji dyplomatycznych), by wydawać więcej na swoje siły zbrojne. Wobec płynących z Waszyngtonu apeli, podobnych do tych, które administracja Donalda Trumpa kieruje do swoich europejskich sojuszników, prezydent Tajwanu Lai Ching-te zapowiedział, że chciałby zwiększenia wydatków na obronność do poziomu powyżej 3 proc. PKB od 2026 roku. 

Czytaj więcej

– Indie i Chiny wciąż patrzą na siebie poprzez Himalaje. Ale czynnik Trumpa sprawił, że dialog międz
Polityka
Azja: Arcyrywale pogodzą się, by wspólnie przeciwstawić się Trumpowi?

Zwiększony budżet na tajwańską armię zawiera dodatkowe środki dla straży przybrzeżnej oraz na realizację projektów specjalnych i świadczenia dla weteranów – podaje agencja CNA, nie podając jednak żadnych szczegółów dotyczących tego, jak bardzo wzrosną wydatki na każdy z tych celów. 

Reklama
Reklama

Reuters zauważa, że Tajwan po raz pierwszy wlicza do budżetu na obronność wydatki na straż przybrzeżną. Powołuje się przy tym na dwóch przedstawicieli władz Tajwanu. – Stoją na pierwszej linii frontu – mówi o straży przybrzeżnej jeden z nich. W przypadku wybuchu wojny z Chinami, która wiązałaby się z próbą przeprowadzenia przez Pekin desantu na wyspę, straż przybrzeżna wraz z tajwańską marynarką wojenną, jako jedne z pierwszych sił zaczęłyby bronić Tajwanu. 

Rząd Tajwanu ma przedstawić szczegóły dotyczące budżetu na 2026 rok na czwartkowej konferencji prasowej. 

Tajwan zwiększa wydatki na obronność, Chiny też to robią

Obecny rząd wyspy uczynił z modernizacji armii kluczowy element polityki. Tajpej chce m.in. rozwijać budowę okrętów podwodnych własnej produkcji. Równolegle trwa szybka modernizacja chińskiej armii. W marcu Chiny poinformowały o zwiększeniu wydatków na obronność o 7,2 proc., do poziomu 1,78 bln juanów (248,17 mld dolarów, ok. 906,67 mld zł). Wydatki na obronność Chin rosną szybciej niż chińska gospodarka (w tym roku PKB Chin ma wzrosnąć o 5 proc.). 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dyplomacja Relacje Chiny-Tajwan Miejsca Regiony Azja Chiny Tajwan

Rząd Tajwanu planuje wydać na obronność w 2026 roku równowartość 31,27 mld dolarów (ok. 114 mld zł), co oznacza, że wydatki na obronność wyspy przekroczą 3 proc. PKB (osiągną wartość 3,32 proc. PKB) – poinformowała państwowa agencja informacyjna Central News Agency. 

Tajwan włącza wydatki na straż przybrzeżną do budżetu na obronność

Pozostało jeszcze 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
– Indie i Chiny wciąż patrzą na siebie poprzez Himalaje. Ale czynnik Trumpa sprawił, że dialog międz
Polityka
Azja: Arcyrywale pogodzą się, by wspólnie przeciwstawić się Trumpowi?
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Wojsko umieszcza drut kolczasty na murze granicznym między USA a Meksykiem, lipiec 2025
Polityka
USA malują na czarno mur na granicy z Meksykiem. Ma parzyć nielegalnych migrantów
Duża parada wojskowa odbyła się w Pekinie w 2015 roku
Polityka
Chiny zorganizują wielką paradę wojskową. Setki samolotów nad Pekinem
Jak Donald Trump żongluje statystyką
Polityka
Jak Donald Trump żongluje statystyką
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Eemeli Peltonen, poseł fińskiej Partii Socjaldemokratycznej (SDP)
Polityka
Poseł zmarł w gmachu fińskiego parlamentu. Media piszą o samobójstwie
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie