Rzecznik Kremla napomina Polskę: W G20 nie ma miejsca na wypaczenia i politykę

Rosyjski polityk zauważył, że Polska jest dla Europy znaczącą gospodarką. - To naprawdę duży kraj – mówił rzecznik.

- Mamy nadzieję, że Polska pamięta, że G20 to stowarzyszenie gospodarcze, którego absolutnym priorytetem jest dyskusja na tematy gospodarcze– stwierdził Pieskow. - Istnieją pewne parametry dla krajów uczestniczących w G20. A jeśli mówimy o dyskusjach gospodarczych, to chodzi o to, aby polska gospodarka spełniała te niezbędne parametry - podsumował.

G20 – nieformalne stowarzyszenie największych krajów rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się – powstało jesienią 1999 roku w celu koordynowania wysiłków wiodących mocarstw na rzecz utrzymania globalnej stabilności gospodarczej. Z biegiem lat G20 coraz bardziej koncentrowało się na kwestiach geopolitycznych. Szczyty G20 rozpoczęły się w 2008 roku.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Prof. Kołodko: Polak potrafi Chociaż malkontentów nigdy nie brakuje – a są nawet tacy, którzy głoszą zagładę polskiej gospodar...

Polskie starania o członkostwo w G20

O włączeniu Polski do G20 rozmawiał w USA szef MSZ Radosław Sikorski.

- Zabiegałem, aby Stany Zjednoczone, będące prezydencją grupy G20 w przyszłym roku, zaprosiły nas do tego grona – mówił po spotkaniu z Rubio. — Mamy do tego prawo już nie tylko jako jedna z 20 największych gospodarek na świecie, ale jako kraj, który prezentuje argument polityczny i intelektualny, bo jesteśmy krajem, który dokonał udanej transformacji od gospodarki planowej do wolnej. Jesteśmy przykładem do naśladowania dla innych — tłumaczył minister.