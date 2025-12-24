Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rzecznik Kremla napomina Polskę: W G20 nie ma miejsca na wypaczenia i politykę

Mamy nadzieję, że Polska pamięta, że ​​G20 to stowarzyszenie gospodarcze, którego absolutnym priorytetem jest dyskusja na tematy gospodarcze. Polacy zawsze mają skłonność do przekształcania wszystkiego w politykę - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując informację, że Polska ma zamiar ubiegać się o stale członkostwo w G20.

Publikacja: 24.12.2025 21:01

Dmitrij Pieskow

Dmitrij Pieskow

Foto: Reuters, Alexander Kazakov

Agnieszka Kazimierczuk

 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy Polska ma zamiar ubiegać się o stałe członkostwo w G20?
  • Jakie stanowisko wobec aspiracji Polski do G20 zajmuje Kreml?
  • Dlaczego Polska zyskuje uznanie jako znacząca gospodarka europejska?
  • Jakie są oczekiwania wobec polskiej gospodarki w kontekście członkostwa w G20?

Polska jest  promowana w G20 przez Stany Zjednoczone, które zaprosiły ją na kolejny szczyt G20 w Miami. Jednocześnie Waszyngton nie zaprosił na spotkanie przedstawicieli RPA, członka G20 od samego początku, krytykując ten kraj.

Pieskow o „polskich tendencjach”

– Polskie władze mają tendencję do wypaczania znaczeń i upolityczniania swojego udziału w jakimkolwiek stowarzyszeniu. Moskwa ma nadzieję, że Warszawa będzie pamiętać o gospodarczych fundamentach Grupy Dwudziestu– powiedział rzecznik prasowy Putina Dmitrij Pieskow na briefingu, komentując aspiracje Warszawy do członkostwa w G20.

Czytaj więcej

Marzena Tabor-Olszewska, Cezary Szymanek i Krzysztof Adam Kowalczyk
Kraj
„Rzecz w tym”: Polska w elitarnym gronie. Powód do dumy
Reklama
Reklama

Rosyjski polityk zauważył, że Polska jest dla Europy znaczącą gospodarką. - To naprawdę duży kraj – mówił rzecznik. 

- Mamy nadzieję, że Polska pamięta, że G20 to stowarzyszenie gospodarcze, którego absolutnym priorytetem jest dyskusja na tematy gospodarcze– stwierdził Pieskow. -   Istnieją pewne parametry dla krajów uczestniczących w G20.  A jeśli mówimy o dyskusjach gospodarczych, to chodzi o to, aby polska gospodarka spełniała te niezbędne parametry - podsumował.

G20 – nieformalne stowarzyszenie największych krajów rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się – powstało jesienią 1999 roku w celu koordynowania wysiłków wiodących mocarstw na rzecz utrzymania globalnej stabilności gospodarczej. Z biegiem lat G20 coraz bardziej koncentrowało się na kwestiach geopolitycznych. Szczyty G20 rozpoczęły się w 2008 roku.

Czytaj więcej

Prof. Kołodko: Polak potrafi
Opinie Ekonomiczne
Prof. Kołodko: Polak potrafi

Polskie starania o członkostwo w G20

O włączeniu Polski do G20 rozmawiał w USA szef MSZ Radosław Sikorski. 

- Zabiegałem, aby Stany Zjednoczone, będące prezydencją grupy G20 w przyszłym roku, zaprosiły nas do tego grona – mówił po spotkaniu z Rubio. — Mamy do tego prawo już nie tylko jako jedna z 20 największych gospodarek na świecie, ale jako kraj, który prezentuje argument polityczny i intelektualny, bo jesteśmy krajem, który dokonał udanej transformacji od gospodarki planowej do wolnej. Jesteśmy przykładem do naśladowania dla innych — tłumaczył minister. 

Reklama
Reklama

Na początku grudnia Stany Zjednoczone ogłosiły, że podczas amerykańskiej prezydencji w 2026 r. zaproszą Polskę. Informację przekazał Marco Rubio, przedstawiając ramy organizacji przyszłorocznego szczytu G20, który odbędzie się w Miami.

W środę w rozmowie z Bloombergiem minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że Polska będzie się starać o status członka stałego w G20.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Organizacje G20 Dmitrij Pieskow
Jedną z osób objętych zakazem wjazdu do USA jest unijny komisarz odpowiedzialny za nadzór nad regula
Polityka
KE reaguje na zakaz wjazdu do USA dla pięciorga Europejczyków. Wśród nich unijny komisarz
Zmiana nazwy na gmachu Centrum im. Johna Kennedy'ego
Polityka
Donald Trump wchodzi na pomnik prezydenta Kennedy’ego
Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell
Polityka
„Zestaw danych 8”. Są nowe dokumenty w sprawie Jeffreya Epsteina
Politycy AfD pytają m.in. o transporty pomocy wojskowej na Ukrainę
Polityka
Czy politycy niemieckiej AfD zbierają informacje cenne dla rosyjskiego wywiadu?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Donald Trump zaprezentował okręt nowego typu
Polityka
USA będą budować pancerniki „klasy Trump”. „100 razy potężniejsze” od dzisiejszych okrętów
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama