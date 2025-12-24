Rzecznik Kremla napomina Polskę: W G20 nie ma miejsca na wypaczenia i politykę

Aktualizacja: 24.12.2025 23:13 Publikacja: 24.12.2025 21:01
Dmitrij Pieskow
Foto: Reuters, Alexander Kazakov
Polska jest promowana w G20 przez Stany Zjednoczone, które zaprosiły ją na kolejny szczyt G20 w Miami. Jednocześnie Waszyngton nie zaprosił na spotkanie przedstawicieli RPA, członka G20 od samego początku, krytykując ten kraj.
– Polskie władze mają tendencję do wypaczania znaczeń i upolityczniania swojego udziału w jakimkolwiek stowarzyszeniu. Moskwa ma nadzieję, że Warszawa będzie pamiętać o gospodarczych fundamentach Grupy Dwudziestu– powiedział rzecznik prasowy Putina Dmitrij Pieskow na briefingu, komentując aspiracje Warszawy do członkostwa w G20.
Rosyjski polityk zauważył, że Polska jest dla Europy znaczącą gospodarką. - To naprawdę duży kraj – mówił rzecznik.
- Mamy nadzieję, że Polska pamięta, że G20 to stowarzyszenie gospodarcze, którego absolutnym priorytetem jest dyskusja na tematy gospodarcze– stwierdził Pieskow. - Istnieją pewne parametry dla krajów uczestniczących w G20. A jeśli mówimy o dyskusjach gospodarczych, to chodzi o to, aby polska gospodarka spełniała te niezbędne parametry - podsumował.
G20 – nieformalne stowarzyszenie największych krajów rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się – powstało jesienią 1999 roku w celu koordynowania wysiłków wiodących mocarstw na rzecz utrzymania globalnej stabilności gospodarczej. Z biegiem lat G20 coraz bardziej koncentrowało się na kwestiach geopolitycznych. Szczyty G20 rozpoczęły się w 2008 roku.
O włączeniu Polski do G20 rozmawiał w USA szef MSZ Radosław Sikorski.
- Zabiegałem, aby Stany Zjednoczone, będące prezydencją grupy G20 w przyszłym roku, zaprosiły nas do tego grona – mówił po spotkaniu z Rubio. — Mamy do tego prawo już nie tylko jako jedna z 20 największych gospodarek na świecie, ale jako kraj, który prezentuje argument polityczny i intelektualny, bo jesteśmy krajem, który dokonał udanej transformacji od gospodarki planowej do wolnej. Jesteśmy przykładem do naśladowania dla innych — tłumaczył minister.
Na początku grudnia Stany Zjednoczone ogłosiły, że podczas amerykańskiej prezydencji w 2026 r. zaproszą Polskę. Informację przekazał Marco Rubio, przedstawiając ramy organizacji przyszłorocznego szczytu G20, który odbędzie się w Miami.
W środę w rozmowie z Bloombergiem minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że Polska będzie się starać o status członka stałego w G20.
Źródło: rp.pl
