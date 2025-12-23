31 min. 37 sek.

„Rzecz w tym”: Polska w elitarnym gronie. Powód do dumy

Rok 2025 okazał się dla polskiej gospodarki wyjątkowo dobry. Polska awansowała do grona 20 największych gospodarek świata, inflacja wróciła do celu, a obniżki stóp procentowych poprawiły nastroje konsumentów i przedsiębiorców.

W specjalnym wydaniu podcastu „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Cezarym Szymankiem i Krzysztofem Adamem Kowalczykiem o tym, co naprawdę wydarzyło się w ekonomii – i czego możemy się spodziewać w kolejnych latach.

Rok 2025 przyniósł sukces, jakim jest awans Polski do elitarnego grona G20. Krzysztof Adam Kowalczyk opisuje sytuację: – „Gospodarka jest warta bilion dolarów, oby tak dalej, ale tak naprawdę istotne jest to, co mamy w kieszeniach.” Zwraca uwagę, że kluczowe znaczenie ma spadek inflacji i realny wzrost wynagrodzeń.

Kowalczyk dodaje, że 2025 r. przyniósł wyraźne odbicie gospodarcze: – „Mamy wzrost w ostatnim kwartale na poziomie 3,8 proc. PKB rok do roku. To jest bardzo dużo.” W jego ocenie to jeden z najlepszych wyników w Europie i źródło ostrożnego, ale realnego optymizmu.

Powód do dumy

Cezary Szymanek podkreśla, że sukces gospodarczy to nie tylko liczby w rankingach, lecz realna kondycja kraju. – „To w jakiej kondycji jest polska gospodarka, to jak nam się dziś żyje, szczególnie biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, to jest absolutny powód do dumy.” Jak zauważa, Polska była w 2025 r. wyjątkowo często opisywana na okładkach zagranicznych mediów biznesowych.