Aktualizacja: 16.12.2025 20:50 Publikacja: 16.12.2025 04:38
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
USA, które będą gospodarzem szczytu państw G20 za rok w Miami, już zapowiedziały zaproszenie nań Polski. Tu satysfakcja miesza się z obawami o możliwą awanturę na linii rząd – prezydent, kto ma się ogrzać w słońcu Florydy i Donalda Trumpa. Ale jest uzasadniona, bo faktycznie polska gospodarka doszlusowała do grona 20 największych w świecie, nie tylko – jak widać – w wymiarze politycznym, ale przede wszystkim statystycznym.
I zbytnio nie burzy zadowolenia to, co statystycy dodają drobnym drukiem, iż 20. miejsce w rankingu zawdzięczamy nie tylko solidnemu wzrostowi PKB po upadku komunizmu, ale także umacniającemu się w ostatnich trzech latach złotemu, który na ostatniej prostej pomógł nam przeskoczyć Szwajcarię.
Ale co tam Szwajcaria… Dla mnie, który dobrze pamiętam słowa Lecha Wałęsy z 1981 r., że „gdy spluniemy w dłonie, raz dwa zbudujemy drugą Japonię”, wyjątkowo ekscytująca jest informacja, że właśnie teraz, po blisko 45 latach, nasz sponiewierany przez historię kraj przeskakuje Japonię – pod względem PKB na osobę, skorygowanego siłą nabywczą. I właśnie w tej korekcie jest haczyk – poziom cen mamy w Polsce przeciętnie niższy niż w Japonii, co relatywnie wzmacnia naszą siłę nabywczą. I stanowi statystyczny dopalacz.
Czytaj więcej
Po listopadzie dziura w kasie państwa wyniosła niemal 245 mld zł – podało Ministerstwo Finansów....
Bez niego wyglądamy gorzej, także gdy np. porównujemy nominalny poziom płac, naszych i sąsiadów. Przeciętny Polak zarabia nie tylko mniej niż Niemiec czy Francuz, ale mniej niż Litwin czy Słowak, których rzekomo miało zrujnować przyjęcie euro.
I znów ratuje nas siła nabywcza, bo na ogół mamy niższy poziom cen, co przez lata było widać po zakupach robionych u nas przez Litwinów i Słowaków. Niższe ceny są błogosławieństwem posiadania wielokrotnie większej populacji konsumentów. Większy rynek przyciąga więcej firm, co wzmacnia konkurencję. Nie bez znaczenia dla poziomu cen jest też to, że koszty stałe firm rozkładają się na więcej sprzedanego towaru. A i konwergencja, czyli dorównywanie do cen zachodnich zachodzi wolniej.
Jest jednak statystyka, w której przebijamy zarówno Litwę, jak i Słowację, a nawet Niemcy – to ranking niskiego poziomu bezrobocia. Wprawdzie tu jeszcze trochę nam brakuje do Japonii (2,8 proc.), ale ex aequo z Czechami (3,2 proc.) jesteśmy numerem dwa w Unii i depczemy po piętach liderującej Malcie (3,1 proc.).
Czytaj więcej
Choć problemów nie brakuje, to czas od powołania rządu można uznać za udany dla gospodarki. Awans...
Ten cud – oczywiście oprócz solidnego wzrostu gospodarki – tłumaczą słaba demografia i niski wiek emerytalny. Nasz 65/60 lat to dolna strefa w Unii Europejskiej, w innych krajach dominuje 65/65, a nierzadko i 67/67. W efekcie z polskiego rynku pracy znika 150 tys. osób rocznie, co mocno osłabia perspektywy gospodarcze.
Jak w tych okolicznościach nie dać się wyprzedzić innym krajom? Bo 20. miejsce w rankingu gospodarek świata nie jest dane raz na zawsze.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Bez reform podatkowych Polska pozostanie krajem o dużych ambicjach, ale nieidącym z nimi w parze, mało konkurenc...
Rząd Donalda Tuska zrealizował dotąd tylko jedno kluczowe zobowiązanie gospodarcze – odblokował KPO. To ważny kr...
Szeroka debata w trakcie XI Kongresu Ekonomistów Polskich doprowadziła do sformułowania deklaracji poznańskiej,...
Czy Polska może opuścić Unię Europejską? Dziś raczej nie, ale za parę lat… kto wie?
Fabryki AI to nie typowe centra danych, ale złożone ekosystemy technologiczne składające się ze ściśle powiązany...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas