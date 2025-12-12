Aktualizacja: 12.12.2025 06:27 Publikacja: 12.12.2025 04:17
Dwie kadencje temu Donald Tusk tłumaczył, że jego polityka gospodarcza polega na zapewnieniu „ciepłej wody w kranie”. Był to wówczas opis epoki: Polska była „zieloną wyspą”, globalizacja wydawała się wieczna, a bezpieczeństwo – gwarantowane. Dziś, w drugą rocznicę obecnego rządu, tamten świat jest równie odległy jak przedsmartfonowa rzeczywistość. Oczekiwania wyborców i biznesu przesunęły się z poziomu utrzymywania spokoju na formułowanie wizji. A przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę, że brakuje im realnego dialogu z administracją, nie deklaracji współpracy.
Bilans gospodarczy dwóch lat rządu Tuska w wymiarze obietnic jest prosty: zrealizowano jedno kluczowe zadanie – odblokowano środki z Unii Europejskiej na Krajowy Plan Odbudowy. To decyzja fundamentalna, bez której inwestycje publiczne i prywatne ugrzęzłyby na lata. Jednocześnie nie może ona przesłaniać faktu, że sama dostępność europejskich funduszy nie zastąpi polityki gospodarczej. KPO daje impuls, lecz nie wyznacza kierunku. A tego właśnie dziś najbardziej brakuje.
Choć wzrost PKB w 2026 r. może być jednym z najwyższych w UE, towarzyszy mu narastające ryzyko: pogarszający się stan finansów publicznych, wysoki udział długu w bilansach banków i strukturalny deficyt inwestycji prywatnych. Ekonomiści zwracają uwagę, że po 2026 r. tempo wzrostu będzie spadać, a „wyrastanie z długu” przestanie być realistyczną strategią.
Dlatego dziś najważniejszym wyzwaniem będzie porzucenie zarządzania kryzysowego na rzecz strategicznego – opartego na stabilnych instytucjach, przewidywalnym prawie i partnerskiej relacji państwa z przedsiębiorcami. Oznacza to odbudowę zaufania do instytucji, reformę finansów publicznych, konsekwentną politykę demograficzną oraz przyspieszenie cyfrowej i energetycznej transformacji. Bez zwiększenia krajowych oszczędności, wzmocnienia rynku kapitałowego i wsparcia innowacji trudno będzie utrzymać konkurencyjność w warunkach globalnej rywalizacji.
Równie istotne jest usprawnienie dialogu państwa z biznesem. Przedsiębiorcy nie oczekują przywilejów – oczekują stabilności, jasnych zasad i gotowości administracji do rozwiązywania problemów, a nie ich multiplikowania. W przeciwnym razie rośnie koszt kapitału, a inwestycje nie nadążają za ambicjami politycznymi.
Druga rocznica rządu to moment, w którym warto porzucić myślenie kategoriami dawnych metafor i wygodnych opisów stabilizacji. W czasach geopolitycznych napięć i narastającej presji na finanse publiczne Polska potrzebuje nie uspokajających obrazków, lecz planu zdolnego unieść ciężar nadchodzącej dekady. KPO było ważnym sygnałem, że potrafimy odzyskać utracony czas, ale żaden unijny przelew nie zastąpi strategii rozwoju, która wzmacnia instytucje, buduje partnerską relację z biznesem i przywraca gospodarce zdolność do przewidywania przyszłości.
Dziś stawką nie jest komfort dnia codziennego, lecz odporność państwa. A tę można zbudować tylko wtedy, gdy rząd i przedsiębiorcy grają w jednej drużynie – patrząc dalej niż na najbliższy kwartał i odważniej niż pozwala polityczny instynkt samozachowawczy.
