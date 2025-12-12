Dwie kadencje temu Donald Tusk tłumaczył, że jego polityka gospodarcza polega na zapewnieniu „ciepłej wody w kranie”. Był to wówczas opis epoki: Polska była „zieloną wyspą”, globalizacja wydawała się wieczna, a bezpieczeństwo – gwarantowane. Dziś, w drugą rocznicę obecnego rządu, tamten świat jest równie odległy jak przedsmartfonowa rzeczywistość. Oczekiwania wyborców i biznesu przesunęły się z poziomu utrzymywania spokoju na formułowanie wizji. A przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę, że brakuje im realnego dialogu z administracją, nie deklaracji współpracy.

Bilans gospodarczy dwóch lat rządu Tuska w wymiarze obietnic jest prosty: zrealizowano jedno kluczowe zadanie – odblokowano środki z Unii Europejskiej na Krajowy Plan Odbudowy. To decyzja fundamentalna, bez której inwestycje publiczne i prywatne ugrzęzłyby na lata. Jednocześnie nie może ona przesłaniać faktu, że sama dostępność europejskich funduszy nie zastąpi polityki gospodarczej. KPO daje impuls, lecz nie wyznacza kierunku. A tego właśnie dziś najbardziej brakuje.

Najważniejsze wyzwanie dla rządu Donalda Tuska

Choć wzrost PKB w 2026 r. może być jednym z najwyższych w UE, towarzyszy mu narastające ryzyko: pogarszający się stan finansów publicznych, wysoki udział długu w bilansach banków i strukturalny deficyt inwestycji prywatnych. Ekonomiści zwracają uwagę, że po 2026 r. tempo wzrostu będzie spadać, a „wyrastanie z długu” przestanie być realistyczną strategią.

Dlatego dziś najważniejszym wyzwaniem będzie porzucenie zarządzania kryzysowego na rzecz strategicznego – opartego na stabilnych instytucjach, przewidywalnym prawie i partnerskiej relacji państwa z przedsiębiorcami. Oznacza to odbudowę zaufania do instytucji, reformę finansów publicznych, konsekwentną politykę demograficzną oraz przyspieszenie cyfrowej i energetycznej transformacji. Bez zwiększenia krajowych oszczędności, wzmocnienia rynku kapitałowego i wsparcia innowacji trudno będzie utrzymać konkurencyjność w warunkach globalnej rywalizacji.