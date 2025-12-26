„Dziś wieczorem na moje polecenie jako naczelnego dowódcy, Stany Zjednoczone przeprowadziły potężny i śmiercionośny atak na terrorystyczne szumowiny ISIS w północno-zachodniej Nigerii, które atakowały i bestialsko mordowały przede wszystkim niewinnych chrześcijan – na skalę niespotykaną od wielu lat, a nawet stuleci” – napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.

Operacja wojskowa USA w Nigerii

Dowództwo USA ds. Afryki (AFRICOM) przekazało, że nalot przeprowadzono w stanie Sokoto, w ścisłej koordynacji z nigeryjskimi władzami. W wyniku uderzenia zginęło wielu bojowników ISIS. Wcześniejszy komunikat AFRICOM zamieszczony na platformie X, w którym podkreślano, że operacja została przeprowadzona na wniosek Nigerii, został później usunięty.

Reuters informował wcześniej, że od końca listopada Stany Zjednoczone prowadziły loty rozpoznawcze nad dużą częścią Nigerii, zbierając dane wywiadowcze dotyczące aktywności ugrupowań islamistycznych.