Donald Trump
„Dziś wieczorem na moje polecenie jako naczelnego dowódcy, Stany Zjednoczone przeprowadziły potężny i śmiercionośny atak na terrorystyczne szumowiny ISIS w północno-zachodniej Nigerii, które atakowały i bestialsko mordowały przede wszystkim niewinnych chrześcijan – na skalę niespotykaną od wielu lat, a nawet stuleci” – napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.
Dowództwo USA ds. Afryki (AFRICOM) przekazało, że nalot przeprowadzono w stanie Sokoto, w ścisłej koordynacji z nigeryjskimi władzami. W wyniku uderzenia zginęło wielu bojowników ISIS. Wcześniejszy komunikat AFRICOM zamieszczony na platformie X, w którym podkreślano, że operacja została przeprowadzona na wniosek Nigerii, został później usunięty.
Reuters informował wcześniej, że od końca listopada Stany Zjednoczone prowadziły loty rozpoznawcze nad dużą częścią Nigerii, zbierając dane wywiadowcze dotyczące aktywności ugrupowań islamistycznych.
Nigeryjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że uderzenie było elementem trwającej współpracy bezpieczeństwa z USA, obejmującej wymianę informacji wywiadowczych i koordynację strategiczną.
„Doprowadziło to do precyzyjnych uderzeń lotniczych na cele terrorystyczne w północno-zachodniej Nigerii” – poinformował resort w mediach społecznościowych.
Pentagon opublikował nagranie wideo pokazujące co najmniej jeden pocisk wystrzelony z okrętu wojennego. Przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony przekazał, że celem były znane obozy bojowników ISIS.
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth podziękował nigeryjskiemu rządowi za współpracę, dodając krótko: „To nie koniec”.
Rząd Nigerii podkreślił, że ofiarami przemocy padają zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie, a uproszczone narracje o prześladowaniach jednej grupy nie oddają złożonej sytuacji bezpieczeństwa w kraju. Jednocześnie Abudża zgodziła się na pogłębienie współpracy z USA w walce z ugrupowaniami zbrojnymi.
Nigeria jest krajem głęboko podzielonym religijnie – muzułmanie dominują na północy, a chrześcijanie na południu. W czwartek policja poinformowała, że domniemany zamachowiec-samobójca zabił co najmniej pięć osób i ranił 35 w meczecie na północnym wschodzie kraju, innym regionie dotkniętym działalnością islamistów.
Donald Trump od października ostrzegał, że chrześcijaństwo w Nigerii stoi w obliczu „egzystencjalnego zagrożenia” i zapowiadał możliwość interwencji militarnej, jeśli rząd nie zdoła powstrzymać przemocy. Oświadczenie o nalocie opublikował w Boże Narodzenie, przebywając w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.
Nigeryjski prezydent Bola Tinubu w świątecznym orędziu wezwał do pokoju, „zwłaszcza między wyznawcami różnych religii”, deklarując ochronę wolności religijnej wszystkich obywateli.
