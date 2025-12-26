Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

USA uderzyły w bojowników Państwa Islamskiego, którzy atakowali chrześcijan

Stany Zjednoczone przeprowadziły uderzenie przeciwko bojownikom tzw. Państwa Islamskiego w północno-zachodniej Nigerii na prośbę tamtejszego rządu – poinformowali prezydent USA Donald Trump oraz amerykańskie siły zbrojne. Waszyngton twierdzi, że islamiści odpowiadali za brutalne ataki na chrześcijan w tym regionie kraju.

Publikacja: 26.12.2025 07:43

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Przemysław Malinowski

„Dziś wieczorem na moje polecenie jako naczelnego dowódcy, Stany Zjednoczone przeprowadziły potężny i śmiercionośny atak na terrorystyczne szumowiny ISIS w północno-zachodniej Nigerii, które atakowały i bestialsko mordowały przede wszystkim niewinnych chrześcijan – na skalę niespotykaną od wielu lat, a nawet stuleci” – napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.

Operacja wojskowa USA w Nigerii

Dowództwo USA ds. Afryki (AFRICOM) przekazało, że nalot przeprowadzono w stanie Sokoto, w ścisłej koordynacji z nigeryjskimi władzami. W wyniku uderzenia zginęło wielu bojowników ISIS. Wcześniejszy komunikat AFRICOM zamieszczony na platformie X, w którym podkreślano, że operacja została przeprowadzona na wniosek Nigerii, został później usunięty.

Reuters informował wcześniej, że od końca listopada Stany Zjednoczone prowadziły loty rozpoznawcze nad dużą częścią Nigerii, zbierając dane wywiadowcze dotyczące aktywności ugrupowań islamistycznych.

Reklama
Reklama

Współpraca wojskowa USA–Nigeria

Nigeryjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że uderzenie było elementem trwającej współpracy bezpieczeństwa z USA, obejmującej wymianę informacji wywiadowczych i koordynację strategiczną.

„Doprowadziło to do precyzyjnych uderzeń lotniczych na cele terrorystyczne w północno-zachodniej Nigerii” – poinformował resort w mediach społecznościowych.

Pentagon opublikował nagranie wideo pokazujące co najmniej jeden pocisk wystrzelony z okrętu wojennego. Przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony przekazał, że celem były znane obozy bojowników ISIS.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth podziękował nigeryjskiemu rządowi za współpracę, dodając krótko: „To nie koniec”.

Rząd Nigerii podkreślił, że ofiarami przemocy padają zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie, a uproszczone narracje o prześladowaniach jednej grupy nie oddają złożonej sytuacji bezpieczeństwa w kraju. Jednocześnie Abudża zgodziła się na pogłębienie współpracy z USA w walce z ugrupowaniami zbrojnymi.

Reklama
Reklama

Nigeria jest krajem głęboko podzielonym religijnie – muzułmanie dominują na północy, a chrześcijanie na południu. W czwartek policja poinformowała, że domniemany zamachowiec-samobójca zabił co najmniej pięć osób i ranił 35 w meczecie na północnym wschodzie kraju, innym regionie dotkniętym działalnością islamistów.

Trump ostrzega przed „egzystencjalnym zagrożeniem”

Donald Trump od października ostrzegał, że chrześcijaństwo w Nigerii stoi w obliczu „egzystencjalnego zagrożenia” i zapowiadał możliwość interwencji militarnej, jeśli rząd nie zdoła powstrzymać przemocy. Oświadczenie o nalocie opublikował w Boże Narodzenie, przebywając w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.

Nigeryjski prezydent Bola Tinubu w świątecznym orędziu wezwał do pokoju, „zwłaszcza między wyznawcami różnych religii”, deklarując ochronę wolności religijnej wszystkich obywateli.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Afryka Nigeria
Dmitrij Pieskow
Polityka
Rzecznik Kremla napomina Polskę: W G20 nie ma miejsca na wypaczenia i politykę
Jedną z osób objętych zakazem wjazdu do USA jest unijny komisarz odpowiedzialny za nadzór nad regula
Polityka
KE reaguje na zakaz wjazdu do USA dla pięciorga Europejczyków. Wśród nich unijny komisarz
Zmiana nazwy na gmachu Centrum im. Johna Kennedy'ego
Polityka
Donald Trump wchodzi na pomnik prezydenta Kennedy’ego
Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell
Polityka
„Zestaw danych 8”. Są nowe dokumenty w sprawie Jeffreya Epsteina
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Politycy AfD pytają m.in. o transporty pomocy wojskowej na Ukrainę
Polityka
Czy politycy niemieckiej AfD zbierają informacje cenne dla rosyjskiego wywiadu?
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama