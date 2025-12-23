Reklama
Sikorski pisze o Grenlandii. To reakcja na decyzję Donalda Trumpa

„Naturalnie Polska popiera jedność terytorialną sojuszniczego Królestwa Danii” — napisał w serwisie X Radosław Sikorski. Szef MSZ opublikował wpis niedługo po tym, jak Donald Trump ogłosił, że wyznaczył gubernatora Luizjany na specjalnego wysłannika ds. Grenlandii.

Publikacja: 23.12.2025 17:09

Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski.

Foto: PAP/Albert Zawada

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były reakcje polityków na decyzję Donalda Trumpa ws. Grenlandii?
  • Dlaczego Grenlandia jest strategicznie ważna dla USA?
  • Jakie są stanowiska Danii i Grenlandii w sprawie amerykańskiego zainteresowania wyspą?
  • Jakie kontrowersje budzi polityka Donalda Trumpa wobec Grenlandii?

We wtorek prezydent USA Donald Trump – który wielokrotnie wyrażał zainteresowanie przejęciem kontroli nad Grenlandią przez Stany Zjednoczone – ogłosił, że wyznaczył gubernatora Luizjany, Jeffa Landry'ego, na specjalnego wysłannika ds. tego terytorium (będącego autonomicznym terytorium zależnym Królestwa Danii). – Jeff rozumie, jak kluczowa jest Grenlandia dla naszego bezpieczeństwa narodowego i będzie zdecydowanie realizował interesy naszego kraju w zakresie bezpieczeństwa i przetrwania naszych sojuszników, a w istocie całego świata – stwierdził amerykański przywódca. 

Na nominację zareagował między innymi szef MSZ Danii, Lars Lokke Rasmussen. „Ta nominacja potwierdza ciągłe zainteresowanie Amerykanów Grenlandią. Jednakże nalegamy, by wszyscy – w tym USA – szanowali integralność terytorialną Królestwa Danii” – zaznaczył. 

Teraz do sprawy odniósł się także szef MSZ Polski. 

Sikorski zaznacza, że Polska popiera jedność terytorialną sojuszniczego Królestwa Danii

„Naturalnie Polska popiera jedność terytorialną sojuszniczego Królestwa Danii” — czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przez Radosława Sikorskiego. „Wbrew podziałom politycznym powinniśmy bronić prawa międzynarodowego i zasady nienaruszalności granic” – podkreślił w serwisie X polski polityk. 

Wcześniej głos w sprawie zabrał też m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, który zaznaczył, że Grenlandia należy do jej mieszkańców, a Dania jest tego gwarantem.

Trump nie wykluczał użycia siły, by przejąć kontrolę nad Grenlandią

W przeszłości Trump wyrażał kilkukrotnie zainteresowanie przejęciem kontroli nad Grenlandią przez USA. Polityk nie chciał nawet wykluczyć użycia siły w celu przejęcia kontroli nad tym terytorium, co wzbudziło konsternację wśród europejskich sojuszników USA z NATO (Dania należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego). 

Prezydent USA ma być zainteresowany Grenlandią ze względu na jej strategiczne położenie, a także surowce naturalne znajdujące się na Grenlandii, które mogą stać się dostępne do wydobycia w związku z globalnym ociepleniem i topnieniem pokrywy lodowej.

Dania wielokrotnie podkreślała, że Grenlandia nie jest na sprzedaż. Również autonomiczne władze Grenlandii wykluczają możliwość, by wyspa stała się częścią Stanów Zjednoczonych. 

W sierpniu duńskie władze wezwały ambasadora USA w Danii w związku z doniesieniami, że co najmniej trzy osoby, które są powiązane z Trumpem, prowadziły kampanię mającą na celu wywarcie korzystnego dla USA wpływu na opinię publiczną na Grenlandii. Duński nadawca publiczny DR informował, że celem wysłanników Trumpa było promowanie wśród mieszkańców Grenlandii scenariusza, w którym dokonaliby oni secesji od Danii i zgodzili się zostać kolejnym stanem USA. Nie podano jednak, kim byli wysłannicy amerykańskiego prezydenta. Przedstawiciel administracji USA mówił wówczas, że duńskie władze „powinny się uspokoić”. 

W marcu tego roku Grenlandię odwiedził J.D. Vance, który mówił m.in., że Grenlandia jest niedoinwestowana przez władze Danii, a biorąc pod uwagę, że wyspą interesują się Rosja i Chiny, byłaby ona, w jego ocenie, „bezpieczniejsza pod ochroną USA niż Danii”. 

Duński wywiad wojskowy w grudniowym raporcie na temat bezpieczeństwa stwierdził, że USA używają swojej siły ekonomicznej, by „narzucać swoją wolę” innym państwom oraz że grożą użyciem siły militarnej zarówno wobec sojuszników, jak i przeciwników. „Strategiczne znaczenie Arktyki rośnie wraz z intensyfikacją konfliktu między Rosją a Zachodem. Rosnące skupienie na Arktyce pod kątem bezpieczeństwa (...) przez USA przyspieszy tylko taki rozwój sytuacji” – wskazano w raporcie. 

Grenlandia (MAPA)

Grenlandia (MAPA)

Foto: PAP

Grenlandia jest powiązana z Danią od XVII wieku, a częścią Królestwa Danii została w 1814 r. po tym, gdy skończyła się unia królestw Norwegii i Danii. Od 1979 r. Grenlandia cieszy się autonomią w ramach Danii, która w 2008 r. została poszerzona. W 1982 r. w referendum mieszkańcy Grenlandii zdecydowali się na wystąpienie z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, co nastąpiło w 1985 r. W efekcie Grenlandia nie jest – inaczej niż Dania – częścią Unii Europejskiej. 

Lokalizacja potencjalnych złóż mineralnych i potencjalnych zasobów naturalnych Grenlandii

Lokalizacja potencjalnych złóż mineralnych i potencjalnych zasobów naturalnych Grenlandii

Foto: PAP

