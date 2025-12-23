W sierpniu duńskie władze wezwały ambasadora USA w Danii w związku z doniesieniami, że co najmniej trzy osoby, które są powiązane z Trumpem, prowadziły kampanię mającą na celu wywarcie korzystnego dla USA wpływu na opinię publiczną na Grenlandii. Duński nadawca publiczny DR informował, że celem wysłanników Trumpa było promowanie wśród mieszkańców Grenlandii scenariusza, w którym dokonaliby oni secesji od Danii i zgodzili się zostać kolejnym stanem USA. Nie podano jednak, kim byli wysłannicy amerykańskiego prezydenta. Przedstawiciel administracji USA mówił wówczas, że duńskie władze „powinny się uspokoić”.

W marcu tego roku Grenlandię odwiedził J.D. Vance, który mówił m.in., że Grenlandia jest niedoinwestowana przez władze Danii, a biorąc pod uwagę, że wyspą interesują się Rosja i Chiny, byłaby ona, w jego ocenie, „bezpieczniejsza pod ochroną USA niż Danii”.

Duński wywiad wojskowy w grudniowym raporcie na temat bezpieczeństwa stwierdził, że USA używają swojej siły ekonomicznej, by „narzucać swoją wolę” innym państwom oraz że grożą użyciem siły militarnej zarówno wobec sojuszników, jak i przeciwników. „Strategiczne znaczenie Arktyki rośnie wraz z intensyfikacją konfliktu między Rosją a Zachodem. Rosnące skupienie na Arktyce pod kątem bezpieczeństwa (...) przez USA przyspieszy tylko taki rozwój sytuacji” – wskazano w raporcie.

Grenlandia (MAPA) Foto: PAP

Grenlandia jest powiązana z Danią od XVII wieku, a częścią Królestwa Danii została w 1814 r. po tym, gdy skończyła się unia królestw Norwegii i Danii. Od 1979 r. Grenlandia cieszy się autonomią w ramach Danii, która w 2008 r. została poszerzona. W 1982 r. w referendum mieszkańcy Grenlandii zdecydowali się na wystąpienie z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, co nastąpiło w 1985 r. W efekcie Grenlandia nie jest – inaczej niż Dania – częścią Unii Europejskiej.