Rzeczpospolita

Nieruchomości
Idzie rewolucja. Rząd przepisami przeciwpożarowymi uderza w krótki najem

Krótkoterminowy najem mieszkań w blokach ma być mocno ograniczony, ale nie przez nadanie uprawnień wspólnotom – przewiduje projekt rządowy. Wykorzystane zostaną przepisy przeciwpożarowe. Vacatio legis potrwa pięć lat.

Publikacja: 29.12.2025 04:00

Nie więcej niż sześć mieszkań w bloku będzie mogło pracować na rynku najmu krótkoterminowego – taki jest cel rządowego projektu ustawy.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak rząd planuje ograniczyć krótki najem mieszkań w blokach przez przepisy przeciwpożarowe
  • Ile czasu rynek dostanie na samodzielne uregulowanie się
  • Kiedy ustawa w tej części ma wejść w życie
  • Na jakiej podstawie gminy będą mogły wyznaczać strefy wolne od krótkiego najmu
  • Kiedy te przepisy weszłyby w życie

Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło długo oczekiwany projekt ustawy regulującej krótki najem. Formalnie to projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw (UC135).

W proponowanym brzmieniu ustawa mocno ograniczy najem krótkoterminowy prowadzony w blokach mieszkalnych. Kiedy resort przedstawiał założenia, wydawało się, że twarde narzędzia dostaną samorządy, które będą miały prawo wyznaczania stref wolnych od najmu na krótko. W przypadku wspólnot zasygnalizowano jedynie prawo do wnioskowania o dokonanie kontroli. Założenia spotkały się z krytyką w mediach społecznościowych, szczególnie względem przedstawionego na początku grudnia projektu poselskiego (RPW/40193/2025).

Cel: nie więcej niż sześć mieszkań w bloku popracuje na krótko

Projekt posłów Polski 2050 zakłada, że zgodę na prowadzenie takiej działalności będą musiały wydawać wspólnoty mieszkaniowe – ale to budzi wątpliwości. Ministerstwo sportu sięga po przepisy przeciwpożarowe.

Uproszczone uznanie spełnienia wymogów przeciwpożarowych będzie dla budynków z określonymi parametrami:

• Najem krótkoterminowy jest prowadzony w maksymalnie 6 lokalach

• Maksymalna łączna liczba miejsc noclegowych to 30

• Mieszkania zlokalizowane są na wysokości nie większej niż 25 m nad poziomem terenu

• Budynek i strefa pożarowa, a także prowadzące z tych lokali drogi ewakuacyjne, spełniają wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych

Jeśli te trzy przesłanki nie będą spełnione, wówczas będą obowiązywać pełne wymagania właściwe dla hoteli, co w przypadku budynków mieszkalnych będzie praktycznie niemożliwe do wykonania. Ponieważ wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy będą musiały być rejestrowane i oznaczane, wspólnoty będą mieć wiedzę, czy przesłanki w ich budynku są spełniane – i będą mogły zainterweniować.

Intencji nie ukrywa wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski w dyskusji na portalu X.

Rząd planuje dać rynkowi kilka lat na uporządkowanie się. Omawiane wyżej przepisy ustawy mają wejść w życie od 1 stycznia 2031 r.

Samorządy wyznaczą strefy wolne od krótkiego najmu w imię interesu i porządku publicznego

Podobnie jak projekt Polski 2050, projekt rządowy przyznaje kompetencje radom gmin do wyznaczania w drodze uchwały stref w danej gminie, w których nie mogą być świadczone usługi hotelarskie (w tym najem krótkoterminowy) w tzw. innych obiektach niż obiekty hotelarskie. Tu również pojawiły się wątpliwości, co do praw gwarantowanych przez Konstytucję. Ministerstwo Sportu i Turystyki sięga po artykuł 22 Konstytucji pozwalający usprawiedliwiać ograniczenia wolności działalności gospodarczej z powołaniem się na "ważny interes publiczny". Za taki resort uznaje – za orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego – porządek publiczny, ochronę moralności publicznej i ochronę wolności i praw innych osób.

„Proponowane rozwiązanie podyktowane jest dążeniem do ochrony interesu zbiorowego wspólnoty, polegającym na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terytorium RP, uwzględniającego także prawo do spokoju i spokojnego zamieszkiwania w gminach atrakcyjnych turystycznie (ochronę praw obywatelskich). Jednocześnie rada gminy, działając na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przy podejmowaniu ewentualnej uchwały wyznaczającej strefę, w której czasowo wyłączona będzie działalność innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, zobowiązana będzie do jej uzasadnienia, tj. wskazania motywów stojących za wydaniem aktu prawa miejscowego, uwzględniających w szczególności charakter budynku, a także wspomniany obowiązek zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Innym z powodów podjęcia ww. uchwały mogą być np. wyniki kontroli wskazujące na (powtarzające się) niewywiązywanie się na szeroką skalę przez podmioty świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, położonych na danym terenie, z obowiązków, o których mowa w ustawie o usługach hotelarskich dotyczących wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych.

Wejście w życie tej części ustawy przewidziano na 1 stycznia 2029 r.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu ustawy o regulacji najmu krótkoterminowego jest Ireneus
Nieruchomości
Rząd rusza z regulacją krótkiego najmu mieszkań. Ile władzy dla gmin, ile dla wspólnot?
