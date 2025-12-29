Aktualizacja: 29.12.2025 06:57 Publikacja: 29.12.2025 04:00
Nie więcej niż sześć mieszkań w bloku będzie mogło pracować na rynku najmu krótkoterminowego – taki jest cel rządowego projektu ustawy.
Foto: mat. prasowe
Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło długo oczekiwany projekt ustawy regulującej krótki najem. Formalnie to projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw (UC135).
W proponowanym brzmieniu ustawa mocno ograniczy najem krótkoterminowy prowadzony w blokach mieszkalnych. Kiedy resort przedstawiał założenia, wydawało się, że twarde narzędzia dostaną samorządy, które będą miały prawo wyznaczania stref wolnych od najmu na krótko. W przypadku wspólnot zasygnalizowano jedynie prawo do wnioskowania o dokonanie kontroli. Założenia spotkały się z krytyką w mediach społecznościowych, szczególnie względem przedstawionego na początku grudnia projektu poselskiego (RPW/40193/2025).
Czytaj więcej
Popyt na mieszkania na wynajem powinien odbić w kolejnych tygodniach. Najdroższe lokale są w Wars...
Projekt posłów Polski 2050 zakłada, że zgodę na prowadzenie takiej działalności będą musiały wydawać wspólnoty mieszkaniowe – ale to budzi wątpliwości. Ministerstwo sportu sięga po przepisy przeciwpożarowe.
Uproszczone uznanie spełnienia wymogów przeciwpożarowych będzie dla budynków z określonymi parametrami:
• Najem krótkoterminowy jest prowadzony w maksymalnie 6 lokalach
• Maksymalna łączna liczba miejsc noclegowych to 30
• Mieszkania zlokalizowane są na wysokości nie większej niż 25 m nad poziomem terenu
• Budynek i strefa pożarowa, a także prowadzące z tych lokali drogi ewakuacyjne, spełniają wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych
Jeśli te trzy przesłanki nie będą spełnione, wówczas będą obowiązywać pełne wymagania właściwe dla hoteli, co w przypadku budynków mieszkalnych będzie praktycznie niemożliwe do wykonania. Ponieważ wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy będą musiały być rejestrowane i oznaczane, wspólnoty będą mieć wiedzę, czy przesłanki w ich budynku są spełniane – i będą mogły zainterweniować.
Intencji nie ukrywa wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski w dyskusji na portalu X.
Rząd planuje dać rynkowi kilka lat na uporządkowanie się. Omawiane wyżej przepisy ustawy mają wejść w życie od 1 stycznia 2031 r.
Czytaj więcej
Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zakazać wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali w m...
Podobnie jak projekt Polski 2050, projekt rządowy przyznaje kompetencje radom gmin do wyznaczania w drodze uchwały stref w danej gminie, w których nie mogą być świadczone usługi hotelarskie (w tym najem krótkoterminowy) w tzw. innych obiektach niż obiekty hotelarskie. Tu również pojawiły się wątpliwości, co do praw gwarantowanych przez Konstytucję. Ministerstwo Sportu i Turystyki sięga po artykuł 22 Konstytucji pozwalający usprawiedliwiać ograniczenia wolności działalności gospodarczej z powołaniem się na "ważny interes publiczny". Za taki resort uznaje – za orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego – porządek publiczny, ochronę moralności publicznej i ochronę wolności i praw innych osób.
„Proponowane rozwiązanie podyktowane jest dążeniem do ochrony interesu zbiorowego wspólnoty, polegającym na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terytorium RP, uwzględniającego także prawo do spokoju i spokojnego zamieszkiwania w gminach atrakcyjnych turystycznie (ochronę praw obywatelskich). Jednocześnie rada gminy, działając na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przy podejmowaniu ewentualnej uchwały wyznaczającej strefę, w której czasowo wyłączona będzie działalność innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, zobowiązana będzie do jej uzasadnienia, tj. wskazania motywów stojących za wydaniem aktu prawa miejscowego, uwzględniających w szczególności charakter budynku, a także wspomniany obowiązek zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Innym z powodów podjęcia ww. uchwały mogą być np. wyniki kontroli wskazujące na (powtarzające się) niewywiązywanie się na szeroką skalę przez podmioty świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, położonych na danym terenie, z obowiązków, o których mowa w ustawie o usługach hotelarskich dotyczących wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych.
Wejście w życie tej części ustawy przewidziano na 1 stycznia 2029 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według rządowego projektu gminy będą mogły wyznaczać strefy wolne od krótkiego najmu. Wspólnoty będą mogły tylko...
Wymarzony dom? To nie są wyłącznie cztery ściany w określonym metrażu i lokalizacji. Polacy, jak nigdy dotąd, św...
Kompaktowe budynki, proste konstrukcje. To był najczęstszy wybór inwestorów w mijającym roku – wynika z danych O...
Popyt na mieszkania na wynajem powinien odbić w kolejnych tygodniach. Najdroższe lokale są w Warszawie, najtańsz...
Blue City to jedna z warszawskich galerii handlowych. O jej początkach, problemach, wyzwaniach i planach na przy...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas