Intencji nie ukrywa wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski w dyskusji na portalu X.

Rząd planuje dać rynkowi kilka lat na uporządkowanie się. Omawiane wyżej przepisy ustawy mają wejść w życie od 1 stycznia 2031 r.

Samorządy wyznaczą strefy wolne od krótkiego najmu w imię interesu i porządku publicznego

Podobnie jak projekt Polski 2050, projekt rządowy przyznaje kompetencje radom gmin do wyznaczania w drodze uchwały stref w danej gminie, w których nie mogą być świadczone usługi hotelarskie (w tym najem krótkoterminowy) w tzw. innych obiektach niż obiekty hotelarskie. Tu również pojawiły się wątpliwości, co do praw gwarantowanych przez Konstytucję. Ministerstwo Sportu i Turystyki sięga po artykuł 22 Konstytucji pozwalający usprawiedliwiać ograniczenia wolności działalności gospodarczej z powołaniem się na "ważny interes publiczny". Za taki resort uznaje – za orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego – porządek publiczny, ochronę moralności publicznej i ochronę wolności i praw innych osób.

„Proponowane rozwiązanie podyktowane jest dążeniem do ochrony interesu zbiorowego wspólnoty, polegającym na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terytorium RP, uwzględniającego także prawo do spokoju i spokojnego zamieszkiwania w gminach atrakcyjnych turystycznie (ochronę praw obywatelskich). Jednocześnie rada gminy, działając na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przy podejmowaniu ewentualnej uchwały wyznaczającej strefę, w której czasowo wyłączona będzie działalność innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, zobowiązana będzie do jej uzasadnienia, tj. wskazania motywów stojących za wydaniem aktu prawa miejscowego, uwzględniających w szczególności charakter budynku, a także wspomniany obowiązek zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Innym z powodów podjęcia ww. uchwały mogą być np. wyniki kontroli wskazujące na (powtarzające się) niewywiązywanie się na szeroką skalę przez podmioty świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, położonych na danym terenie, z obowiązków, o których mowa w ustawie o usługach hotelarskich dotyczących wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych.