Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są trendy na rynku najmu mieszkań według analizy Otodomu

Jak sezonowość wpływa na rynek najmu mieszkań

Ile kosztuje wynajem mieszkania w polskich miastach

Jakie są prognozy dla rynku najmu mieszkań

Eksperci portalu Otodom mówią o „trendzie spadającego popytu” na rynku najmu mieszkań. W listopadzie w porównaniu z październikiem liczba kontaktów z oferentami lokali spadła o 15 proc. W ujęciu rocznym odnotowano nieznaczny wzrost – o 2,5 proc.

Reklama Reklama

– Koniec roku na rynku najmu to tradycyjnie okres stagnacji – mówią eksperci Otodomu. – Rok akademicki jest domknięty, relokacje i rekrutacje zwalniają, a część firm odkłada decyzje do stycznia. W tym czasie domowe budżety skupiają się na świętach i urlopach. Mało kto chce płacić kaucję i organizować przeprowadzkę tuż przed końcem roku – dodają.

Ile Polacy chcą płacić za wynajem

Otodom analizuje wyszukiwania ofert najmu mieszkań w listopadzie, biorąc pod uwagę maksymalną stawkę, jaką są skłonni płacić najemcy. W Białymstoku największą popularnością cieszyły się lokale z czynszem do 2 tys. zł miesięcznie. Podobnie było w Bydgoszczy i Kielcach. – W Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie, Łodzi i Zielonej Górze najczęściej poszukiwano mieszkań dwupokojowych do 2,5 tys. zł. W Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu najpopularniejsze były mieszkania do 3 tys. zł, co w przypadku stolicy oznacza zmianę względem wcześniejszych miesięcy, kiedy największym zainteresowaniem cieszyły się mieszkania do 3,5 tys. zł – podają analitycy serwisu.