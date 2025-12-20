Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, rynek najmu mieszkań zapadł w typowy dla końcówki roku zimowy półsen. Z analiz serwisu wynika, że w listopadzie oferta mieszkań na wynajem w największych miastach skurczyła się, a w większości z nich czynsz jest niższy niż rok temu. Najemcy mogą liczyć na obniżki stawek.

– Wielu właścicieli woli skorygować oczekiwania niż ryzykować kilkumiesięczny pustostan. Ten mechanizm sezonowy powtarza się co roku, ale w tym sezonie dodatkowym czynnikiem jest słabszy popyt – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl.

Popyt na mieszkania na wynajem maleje

Marek Wielgo podkreśla, że rynek najmu najintensywniejszy okres związany z początkiem roku akademickiego ma już za sobą. Do lutego popyt będzie stopniowo malał, podobnie jak oferta mieszkań. – Dane przeszukiwarki nieruchomości Adradar pokazują, że w listopadzie oferta skurczyła się o 11 proc. w Łodzi (ok. 2,5 tys. lokali), o 7 proc. w Gdańsku (ok. 3,9 tys.), o 6 proc. w Poznaniu (ok. 2,9 tys.), o 4 proc. we Wrocławiu (ok. 5,1 tys.), o 3 proc. w Krakowie (ok. 6,2 tys.) i o 1 proc. w Warszawie (ok. 14,6 tys.). Oferta mieszkań nie zmieniła się jedynie w Katowicach (ok. 2,1 tys.) – podaje ekspert GetHome.pl. - Mamy więc wyraźną sezonową redukcję podaży miesiąc do miesiąca, ale w ujęciu rok do roku w pięciu z siedmiu metropolii – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach – oferowanych jest więcej mieszkań niż rok temu – zaznacza.