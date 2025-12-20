Rzeczpospolita

Nieruchomości
Za wynajem mieszkania mniej niż rok temu

Mniej ofert mieszkań na wynajem. W większości miast niższe czynsze niż rok temu. Taki był listopad według analiz portalu GetHome.pl.

Publikacja: 20.12.2025 14:51

Od października do lutego maleje liczba poszukujących mieszkania na wynajem

Foto: Adobe Stock

aig

Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, rynek najmu mieszkań zapadł w typowy dla końcówki roku zimowy półsen. Z analiz serwisu wynika, że w listopadzie oferta mieszkań na wynajem w największych miastach skurczyła się, a w większości z nich czynsz jest niższy niż rok temu. Najemcy mogą liczyć na obniżki stawek.

– Wielu właścicieli woli skorygować oczekiwania niż ryzykować kilkumiesięczny pustostan. Ten mechanizm sezonowy powtarza się co roku, ale w tym sezonie dodatkowym czynnikiem jest słabszy popyt – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl.

Foto: mat.prasowe

Popyt na mieszkania na wynajem maleje

Marek Wielgo podkreśla, że rynek najmu najintensywniejszy okres związany z początkiem roku akademickiego ma już za sobą. Do lutego popyt będzie stopniowo malał, podobnie jak oferta mieszkań. – Dane przeszukiwarki nieruchomości Adradar pokazują, że w listopadzie oferta skurczyła się o 11 proc. w Łodzi (ok. 2,5 tys. lokali), o 7 proc. w Gdańsku (ok. 3,9 tys.), o 6 proc. w Poznaniu (ok. 2,9 tys.), o 4 proc. we Wrocławiu (ok. 5,1 tys.), o 3 proc. w Krakowie (ok. 6,2 tys.) i o 1 proc. w Warszawie (ok. 14,6 tys.). Oferta mieszkań nie zmieniła się jedynie w Katowicach (ok. 2,1 tys.) – podaje ekspert GetHome.pl. - Mamy więc wyraźną sezonową redukcję podaży miesiąc do miesiąca, ale w ujęciu rok do roku w pięciu z siedmiu metropolii – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach – oferowanych jest więcej mieszkań niż rok temu – zaznacza.

Foto: mat.prasowe

Marek Wielgo podkreśla, że od października do lutego maleje też liczba poszukujących lokum. – W całym kraju liczba ogłoszeń wycofanych (w domyśle – wynajętych) spadła w listopadzie aż o 25 proc. – podaje analityk. – W skali roku liczba zawartych w listopadzie umów była mniejsza o 9 proc.

Ekspert zauważa, że kurczącemu się popytowi towarzyszą rosnące koszty utrzymania mieszkań. Dlatego wielu właścicieli, którym do tej pory nie udało się znaleźć chętnego, prawdopodobnie obniży swoje oczekiwania, żeby mieszkanie nie stało puste.

Presja na spadek czynszów

Eksperci portalu GetHome.pl mówią o presji na spadek czynszów, która jest widoczna szczególnie w Warszawie. Jak wynika z danych serwisu, mediana czynszu, która jest bardziej zbliżona do typowej stawki czynszu niż średnia, spadła w listopadzie w stolicy aż o 5 proc. (do ok. 4,2 tys. zł). Obniżkę o 4 proc. odnotowano w Poznaniu (do ok. 2,5 tys. zł). Mediana czynszu nie zmieniła się w Krakowie (ok. 3 tys. zł), Gdańsku (ok. 3 tys. zł) i Wrocławiu (ok. 2,8 tys. zł).

– Za to w Łodzi odnotowaliśmy podwyżkę sięgającą 5 proc. (do 2,1 tys. zł), a o 2 proc. mediana czynszu wzrosła w Katowicach (do ok. 2,2 tys. zł) – wskazuje Marek Wielgo.

Foto: mat.prasowe

Ekspert wyjaśnia, że za zmianami mediany czynszów stały głównie przesunięcia w strukturze oferty. – W Warszawie i Poznaniu na rynek najmu mogły trafić tańsze mieszkania. Niektórzy wynajmujący obniżyli czynsze. Natomiast w Łodzi i Katowicach bardzo prawdopodobną przyczyną wzrostu mediany było wynajęcie najtańszych lokali – mówi.

Wielgo podsumowuje, że zimowy spadek aktywności to naturalny etap cyklu. – W tym roku najemcy mają więcej argumentów niż zwykle. Kto potrafi negocjować, może w grudniu i styczniu znaleźć mieszkanie w dobrej lokalizacji za rozsądniejszą cenę – podkreśla.

Źródło: rp.pl

