Aktualizacja: 20.12.2025 15:59 Publikacja: 20.12.2025 14:51
Od października do lutego maleje liczba poszukujących mieszkania na wynajem
Foto: Adobe Stock
Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, rynek najmu mieszkań zapadł w typowy dla końcówki roku zimowy półsen. Z analiz serwisu wynika, że w listopadzie oferta mieszkań na wynajem w największych miastach skurczyła się, a w większości z nich czynsz jest niższy niż rok temu. Najemcy mogą liczyć na obniżki stawek.
– Wielu właścicieli woli skorygować oczekiwania niż ryzykować kilkumiesięczny pustostan. Ten mechanizm sezonowy powtarza się co roku, ale w tym sezonie dodatkowym czynnikiem jest słabszy popyt – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl.
Foto: mat.prasowe
Marek Wielgo podkreśla, że rynek najmu najintensywniejszy okres związany z początkiem roku akademickiego ma już za sobą. Do lutego popyt będzie stopniowo malał, podobnie jak oferta mieszkań. – Dane przeszukiwarki nieruchomości Adradar pokazują, że w listopadzie oferta skurczyła się o 11 proc. w Łodzi (ok. 2,5 tys. lokali), o 7 proc. w Gdańsku (ok. 3,9 tys.), o 6 proc. w Poznaniu (ok. 2,9 tys.), o 4 proc. we Wrocławiu (ok. 5,1 tys.), o 3 proc. w Krakowie (ok. 6,2 tys.) i o 1 proc. w Warszawie (ok. 14,6 tys.). Oferta mieszkań nie zmieniła się jedynie w Katowicach (ok. 2,1 tys.) – podaje ekspert GetHome.pl. - Mamy więc wyraźną sezonową redukcję podaży miesiąc do miesiąca, ale w ujęciu rok do roku w pięciu z siedmiu metropolii – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach – oferowanych jest więcej mieszkań niż rok temu – zaznacza.
Foto: mat.prasowe
Marek Wielgo podkreśla, że od października do lutego maleje też liczba poszukujących lokum. – W całym kraju liczba ogłoszeń wycofanych (w domyśle – wynajętych) spadła w listopadzie aż o 25 proc. – podaje analityk. – W skali roku liczba zawartych w listopadzie umów była mniejsza o 9 proc.
Czytaj więcej
Szósta obniżka stóp procentowych skłoni część najemców do poszukiwania mieszkania na własność. Ok...
Ekspert zauważa, że kurczącemu się popytowi towarzyszą rosnące koszty utrzymania mieszkań. Dlatego wielu właścicieli, którym do tej pory nie udało się znaleźć chętnego, prawdopodobnie obniży swoje oczekiwania, żeby mieszkanie nie stało puste.
Eksperci portalu GetHome.pl mówią o presji na spadek czynszów, która jest widoczna szczególnie w Warszawie. Jak wynika z danych serwisu, mediana czynszu, która jest bardziej zbliżona do typowej stawki czynszu niż średnia, spadła w listopadzie w stolicy aż o 5 proc. (do ok. 4,2 tys. zł). Obniżkę o 4 proc. odnotowano w Poznaniu (do ok. 2,5 tys. zł). Mediana czynszu nie zmieniła się w Krakowie (ok. 3 tys. zł), Gdańsku (ok. 3 tys. zł) i Wrocławiu (ok. 2,8 tys. zł).
– Za to w Łodzi odnotowaliśmy podwyżkę sięgającą 5 proc. (do 2,1 tys. zł), a o 2 proc. mediana czynszu wzrosła w Katowicach (do ok. 2,2 tys. zł) – wskazuje Marek Wielgo.
Foto: mat.prasowe
Ekspert wyjaśnia, że za zmianami mediany czynszów stały głównie przesunięcia w strukturze oferty. – W Warszawie i Poznaniu na rynek najmu mogły trafić tańsze mieszkania. Niektórzy wynajmujący obniżyli czynsze. Natomiast w Łodzi i Katowicach bardzo prawdopodobną przyczyną wzrostu mediany było wynajęcie najtańszych lokali – mówi.
Czytaj więcej
Nie każdy chce i nie każdy może kupić sobie mieszkanie. Dach nad głową oferuje zdominowany przez...
Wielgo podsumowuje, że zimowy spadek aktywności to naturalny etap cyklu. – W tym roku najemcy mają więcej argumentów niż zwykle. Kto potrafi negocjować, może w grudniu i styczniu znaleźć mieszkanie w dobrej lokalizacji za rozsądniejszą cenę – podkreśla.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komisja Europejska ogłosiła Europejski Plan na rzecz Dostępnego Mieszkalnictwa. Zakłada on większe wsparcie UE d...
Listopad przyniósł u deweloperów mocne spowolnienie inwestycji w budowę nowych mieszkań. Wskaźniki z miesiąca na...
Po szczytach studenckiego sezonu rynek najmu wraca na normalne tory. Czynsze można negocjować, rabaty sięgają 10...
W 2024 r. Polacy częściej kupowali mieszkania z rynku wtórnego niż pierwotnego – podaje GetHome.pl.
Mała podaż biur zaostrzy konkurencję o najbardziej atrakcyjne siedziby. Czynsze za takie obiekty będą rosły. Naj...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas