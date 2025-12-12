Zdaniem Aleksandra Skirmuntta z Maxon Nieruchomości ostatnia obniżka stóp nie wydaje się być jakimś game changerem. – Eksperci szacują, że rata kredytu może spaść o 200 zł miesięcznie – wskazuje. – Mieszkań mamy dużo, popyt jest umiarkowany, sprzedający są chętni do negocjacji. Ale twardych warunków się nie przeskoczy. Jeśli się nie ma zdolności kredytowej, to po prostu nie traci się czasu na oglądanie mieszkań.

Lawiny nowych pytań o mieszkania nie zauważył też Paweł Grabowski z BIG Property. Przyznaje jednak, że kolejne obniżki stóp zaczynają być odczuwalne. – Wielu klientów z pewnością zdąży zawrzeć umowy przedwstępne jeszcze w tym roku. Utrzymanie trendu obniżek stóp procentowych istotnie wzmocni popyt – dodaje.

Oczywiście, wyraźniej ożywi się rynek kredytów. Jak jednak ocenia Maciej Miszkiel z Freedom Warszawa Śródmieście, lwią część będą stanowiły kredyty refinansowe. – W Warszawie nie spodziewam się lawiny kupujących, a raczej szybszych decyzji osób, które już od miesięcy monitorują rynek. Klienci są bardzo świadomi i ostrożni. Ze względu na wciąż dużą ofertę nie podejmują gwałtownych ruchów. Nie będzie problemów z dostępnością terminów u notariuszy pod koniec roku – uważa.

W podobnym duchu wypowiada się Michał Kubicki, przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości. Jego zdaniem ostatnia zmiana stóp nie wywoła „przełomu popytowego”. – Po pierwsze jest zbyt mała, po drugie, kupujący raczej oczekują obniżek cen. Na wielu rynkach o dużej nadpodaży już się one pojawiły – zauważa – Bardziej niż szybkiego domykania umów w tym roku spodziewam się rosnącego popytu w I kwartale przyszłego roku – mówi.

Mijający rok rzeczywiście przyniósł niewielkie korekty cen. Z danych Otodomu wynika, że np. w listopadzie w porównaniu z październikiem średnie ofertowe ceny nowych lokali w Trójmieście spadły o 2,2 proc., a w Krakowie – 0,7 proc. Spore rabaty można wynegocjować także na rynku wtórnym.