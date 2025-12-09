Święta i sylwester. Szybują ceny noclegów w górach

Ceny noclegów idą w górę także w innych polskich kurortach, choć nie aż tak gwałtownie. – W Szczyrku trzygwiazdkowy hotel kosztuje 5906 zł za sześć nocy (wzrost o 43 proc.), a kwatera prywatna 3800 zł (wzrost o 67 proc.). Szukając oszczędności, warto wybrać się do Szklarskiej Poręby – tam za pobyt w trzygwiazdkowym hotelu trzeba zapłacić 3180 zł (wzrost o 12 proc.) – wskazują autorzy raportu. – Kwatery prywatne staniały tam do 2016 zł, co oznacza spadek o 15 proc. rok do roku.

Livigno nadal najdroższe

– We włoskim Livigno, jednej z nieformalnych stolic narciarstwa w Europie, ceny wciąż pozostają zdecydowanie najwyższe w całym zestawieniu. Za sześć dób w trzygwiazdkowym hotelu ze śniadaniem para zapłaci 14 178 zł, czyli o 15 proc. więcej niż rok temu. W przypadku kwater prywatnych w Livigno widać jednak spadek – koszt 7442 zł oznacza obniżkę o 14 proc. w skali roku.

Foto: mat.prasowe

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w austriackim Kitzbühel. – To jedyny ośrodek w analizie, gdzie spadki dotyczą zarówno hoteli, jak i kwater prywatnych. Pobyt w hotelu trzygwiazdkowym kosztuje 6165 zł, co oznacza spadek ceny aż o 49 proc. rok do roku. Kwatera prywatna ze śniadaniem to wydatek 5418 zł. Jest taniej niż przed rokiem o 36 proc. – mówią autorzy raportu. – Dla części narciarzy oznacza to, że sylwestrowy wyjazd do Kitzbühel może być w tym sezonie tańszy niż rok temu.