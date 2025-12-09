Święta i sylwester. Szybują ceny noclegów w górach

Aktualizacja: 09.12.2025 16:10 Publikacja: 09.12.2025 15:17
Jednym z najdroższych kierunków w Polsce jest w tym sezonie Zakopane
Foto: Adobe Stock
Jak mówią autorzy raportu Rankomat.pl, po zeszłorocznym okresie tańszych noclegów, w tym sezonie Zakopane wraca do roli jednego z najdroższych kierunków w Polsce.
– Sześć noclegów w zakopiańskim trzygwiazdkowym hotelu kosztuje 4284 zł. To o 70 proc. więcej niż w ubiegłym roku. W kwaterach prywatnych wzrost jest jeszcze mocniejszy – zarezerwowanie najtańszej oferty ze śniadaniem to koszt 3671 zł, czyli aż o 104 proc. więcej niż rok wcześniej – podają analitycy serwisu.
Foto: mat.prasowe
Ceny noclegów idą w górę także w innych polskich kurortach, choć nie aż tak gwałtownie. – W Szczyrku trzygwiazdkowy hotel kosztuje 5906 zł za sześć nocy (wzrost o 43 proc.), a kwatera prywatna 3800 zł (wzrost o 67 proc.). Szukając oszczędności, warto wybrać się do Szklarskiej Poręby – tam za pobyt w trzygwiazdkowym hotelu trzeba zapłacić 3180 zł (wzrost o 12 proc.) – wskazują autorzy raportu. – Kwatery prywatne staniały tam do 2016 zł, co oznacza spadek o 15 proc. rok do roku.
– We włoskim Livigno, jednej z nieformalnych stolic narciarstwa w Europie, ceny wciąż pozostają zdecydowanie najwyższe w całym zestawieniu. Za sześć dób w trzygwiazdkowym hotelu ze śniadaniem para zapłaci 14 178 zł, czyli o 15 proc. więcej niż rok temu. W przypadku kwater prywatnych w Livigno widać jednak spadek – koszt 7442 zł oznacza obniżkę o 14 proc. w skali roku.
Foto: mat.prasowe
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w austriackim Kitzbühel. – To jedyny ośrodek w analizie, gdzie spadki dotyczą zarówno hoteli, jak i kwater prywatnych. Pobyt w hotelu trzygwiazdkowym kosztuje 6165 zł, co oznacza spadek ceny aż o 49 proc. rok do roku. Kwatera prywatna ze śniadaniem to wydatek 5418 zł. Jest taniej niż przed rokiem o 36 proc. – mówią autorzy raportu. – Dla części narciarzy oznacza to, że sylwestrowy wyjazd do Kitzbühel może być w tym sezonie tańszy niż rok temu.
Jak mówią analitycy, czeskie kurorty od lat przyciągają Polaków stosunkowo niższymi cenami i dobrą infrastrukturą. – W tym roku jednak także tam widać wyraźne podwyżki. Najdroższy jest Szpindlerowy Młyn, gdzie sześć nocy w hotelu trzygwiazdkowym kosztuje 5783 zł (wzrost o 33 proc.), a za kwaterę prywatną trzeba zapłacić 5044 zł, czyli aż o 80 proc. więcej niż rok wcześniej. Trochę taniej jest w Harrachovie. Tam za hotel trzeba dać 5358 zł (wzrost o 39 proc.), a za kwaterę prywatną 4551 zł (wzrost o 66 proc.) – podają analitycy.
Foto: mat.prasowe
Ekonomiczną alternatywą są Rokytnice nad Jizerą, gdzie najtańszy hotel trzygwiazdkowy kosztuje 3659 zł (wzrost o 22 proc.), a kwatera prywatna 2904 zł (wzrost o 4 proc.).
– Mimo tak dużych zmian, Czechy pozostają tańszą alternatywą dla Alp – zwłaszcza w przypadku kwater prywatnych, które w większości analizowanych miejscowości kosztują mniej niż połowa ceny hotelu w Livigno – podkreślają autorzy raportu.
– Przed rezerwacją warto porównać nie tylko kierunki, ale też standard zakwaterowania – różnice w budżecie wyjazdu mogą sięgać kilku tysięcy złotych. Będą jeszcze większe, jeśli obiekt będzie oddalony od centrum. Oczywiście, ceny wahają się w zależności od terminu i dostępności bazy noclegowej – mówią eksperci portalu Rankomat.pl. – Nasza wcześniejsza analiza wykazała, że bliżej terminu hotele potrafią wyprzedawać noclegi nawet dwa razy taniej. Jednak z decyzją o urlopie w czasie świąteczno-noworocznym nie warto czekać. Najlepiej rezerwować miejsca kilka miesięcy wcześniej. Potem może nas spotkać żmudne polowanie i porównywanie.
Do kosztów zakwaterowania trzeba doliczyć jeszcze transport, skipassy, wyżywienie i sprzęt. – W polskich kurortach w okresie świąteczno-noworocznym za czterodniowy skipass osoba dorosła zapłaci nieco ponad 600 zł, a w Czechach ok. 800 zł. Znacznie drożej jest w Alpach. We Włoszech dorosły za czterodniowy karnet zapłaci prawie 1100 zł. Z kolei w Austrii ponad 1200 zł – podaje Rankomat.pl.
W przypadku wyjazdu w Alpy budżet pary na tygodniowy urlop liczony jest już w kilkunastu tysiącach złotych. Trzeba też pamiętać o ubezpieczeniu turystycznym.
Metodologia analizy
W analizie Rankomat.pl porównano najtańsze oferowane noclegi dla dwóch osób w terminie 26.12.2025–01.01.2026 na platformie Booking.com w wybranych miejscowościach w Polsce, Czechach, Austrii i we Włoszech maksymalnie 3 km od centrum. Uwzględniono: hotele trzygwiazdkowe ze śniadaniem, kwatery prywatne ze śniadaniem. Ceny sprawdzono 27.11.2025 r. i zestawiono z analogicznymi ofertami z 2024 r.
