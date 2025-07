Serwis Rankomat.pl podaje, że za hotel przy plaży na Wyspach Kanaryjskich para zapłaci od nieco ponad 2,1 tys. zł, a za prywatną kwaterę niespełna 1,4 tys. zł – podobnie jak w Zakopanem.

– Stawki za pokoje w Ustce są nawet o 1,4 tys. zł wyższe, i to bez gwarancji lokalizacji tuż przy morzu – podaje serwis. – Najtaniej wypoczniemy w Egipcie, gdzie cena za siedem noclegów zaczyna się już od ok. 1 tys. zł. Z kolei rodzina dwa plus dwa za tygodniowy pobyt w hotelu w Solinie musi zapłacić ponad 8 tys. zł – a to przecież tylko część wakacyjnych kosztów.

Mimo to, jak pokazują badania Rankomat.pl, w tym roku co piąty Polak nie wyjedzie na urlop, a co drugi spędzi wakacje w kraju.

Gdzie wakacje będą najtańsze, gdzie najdroższe

Autorzy raportu podają, że 26 proc. osób zostających w kraju na urlop twierdzi, że zagraniczne wczasy są droższe. – Niestety, tylko 24 proc. urlopowiczów zarezerwowało na ten cel ponad 5 tys. zł - wskazują.