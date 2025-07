Autorzy barometru cen mieszkań portalu Tabelaofert.pl mówią o chwili „wytchnienia” dla poszukujących nieruchomości. Średnia cena typowego mieszkania na rynku pierwotnym według wskaźnika Tabelaofert TOP 10 pod koniec czerwca 2025 r. to 14 190 zł za mkw., zaledwie o 0,15 proc. więcej niż w maju.

Cenniki u deweloperów bez zmian

– Dane z wszystkich dziesięciu analizowanych rynków pokazują pełną stabilizację – lokalne zmiany cen nie przekroczyły 1 proc. Za ten symboliczny wzrost odpowiada przede wszystkim pojawienie się w ofercie nowych, droższych osiedli – tłumaczą eksperci portalu Tabelaofert.pl.

Foto: rednet

Z analiz wynika, że większość deweloperów nie zmieniła cenników. Ceny ponad 90 proc. mieszkań w ofercie są takie same. – Tam, gdzie pojawiały się zmiany, częściej były to obniżki (5,3 proc.) niż podwyżki (2,8 proc.). Odsetek podwyżek nie był tak mały od roku – to wyraźny sygnał wyhamowania wzrostu cen – tłumaczą analitycy.