To dobry czas na kupno mieszkania? Polacy o nieruchomościach

„To My. Polacy o nieruchomościach” – to badanie portalu Nieruchomosci-online.pl przeprowadzone z agencją Inquiry. Dorosłych Polaków zapytano o ich odczucia związane z rynkiem nieruchomości. - Skupiliśmy się na opiniach ludzi, którzy nieruchomości sprzedają, kupują, wynajmują i w których żyją – wyjaśniają eksperci portalu. – Będą to subiektywne opinie, często uzależnione od sytuacji życiowej, ale zależy nam, aby ta perspektywa stała się ważnym elementem toczącej się dyskusji o nieruchomościach.

Lepiej nieruchomości sprzedawać

Z badania wynika, że jedynie co czwarty Polak jest przekonany, że II kwartał tego roku to dobry moment na zakup nieruchomości. - To wciąż niewiele, ale o 4 pkt proc. więcej niż w badaniu z I kwartału – podaje serwis. - Pozytywne głosy najrzadziej odnotowaliśmy wśród osób w wieku od 45 do 54 lat (18 proc.), a najczęściej wśród najmłodszych do 24 roku życia (31 proc.). Ten właściwy młodym ludziom optymizm nieco zaskakuje, biorąc pod uwagę obecne warunki na rynku mieszkań.

W pierwszym badaniu, na początku 2025 r., wyniki wśród młodych osób były zdecydowanie mniej optymistyczne. - Być może nie bez znaczenia okazały się zapowiedzi obniżenia stóp procentowych czy kampania prezydencka – pełna planów i obietnic obejmujących także rynek mieszkaniowy – wyjaśniają przedstawiciele portalu Nieruchomosci-online.pl.

Jak dodają, badani praktycznie ze wszystkich grup wiekowych są zdania, że II kwartał 2025 r. to lepszy moment, aby sprzedawać. - Taka opinia najmocniej wybrzmiewa w grupie osób od 45 do 54 roku życia (44 proc.), a także wśród tych do 24 roku życia (43 proc.). Najsłabiej – wśród osób w wieku 35–44 lata (22 proc. opinii, że to dobry czas na sprzedaż) – podają analitycy portalu. - Biorąc pod uwagę to, jak dziś wygląda rynek i jakie przeszedł w ostatnim czasie zmiany, takie wyniki aż tak bardzo nie zaskakują. Wyższe ceny to lepsze warunki do sprzedaży niż do kupna.