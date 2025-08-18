Zaznacza, że zasady kilka lat temu uporządkowała Warszawa. Powstał specjalny zespół konsultacyjno-negocjacyjny, stolicę podzielono na kilka stref, wprowadzono przelicznik. – W zależności od PUM na planowanym osiedlu (powierzchnia użytkowa mieszkań) deweloper w ramach umowy drogowej musi zapłacić miastu od 165 do 225 zł za mkw., a inwestor budujący biura – 264 zł/mkw. – jest też dodatkowa opłata za miejsca parkingowe. Jeśli w danym rejonie nie ma drogi, deweloper musi ją wybudować. Jeśli wybuduje infrastrukturę, powiedzmy za 50 tys. zł, a z przelicznika wynika, że powinien wyłożyć 150 tys. zł, te dodatkowe 100 tys. zł wpłaci na konto miasta. Wszystko jest jasne i przejrzyste – podkreśla prezes.

Zanim wprowadzono transparentne kryteria, na uzgodnienia drogowe w stolicy można było czekać miesiącami. Prezes firmy przywołuje inwestycję mieszkaniową przy skrzyżowaniu dwóch ulic, na terenie objętym planem zagospodarowania. – W ramach umowy drogowej musieliśmy tam urządzić miejski plac. Projekt opiniowało kilka instytucji – Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni, Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznych i urząd dzielnicy – wspomina. – Każdy miał inny pomysł na ten plac, oczekiwania różniły się począwszy od rodzaju i kształtu kostki brukowej, a na gatunkach drzew kończąc. To wielomiesięczne przerzucanie piłeczki paraliżowało budowę osiedla. Teraz takie inwestycje w stolicy opiniuje jeden zespół, deweloper dostaje konkretne wytyczne – mówi. Zdaniem inwestorów jasne zasady powinny wprowadzić także inne miasta.

Miliony na drogi

Z danych Polskiego Związku Firm Deweloperskich (zrzesza ponad 320 spółek) wynika, że w latach 2021-2022 w części miast wojewódzkich zawarto umowy drogowe na łączną kwotę wartości kosztorysowej inwestycji 715 mln zł. Ale aż 275 umów nie określało tej wartości. PZFD przygotowuje teraz raport za lata 2023-2024.

Z zebranych dotąd danych wynika, że w Krakowie w 2023 r. zawarto 89 umów z inwestorami inwestycji niedrogowych, szacunkowa wartość to ponad 118,2 mln zł. W 2024 r. było 88 takich umów (szacunkowa wartość: ponad 146,6 mln zł). W Poznaniu w 2023 r. ZDM podpisał 25 umów partycypacyjnych oszacowanych na ponad 29,2 mln zł, a w 2024 roku – 35 na niespełna 41 mln zł.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w 2023 r. zawarł 75 umów drogowych (niespełna 80,5 mln zł), w 2024 r. – 71 umów (ponad 43 mln zł). Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie w 2023 r. zawarł 42 umowy drogowe (ponad 44 mln zł), a w ub.r. – 38 umów (51 mln zł). To szacunkowe koszty, które mogą się zmienić.

O umowy drogowe zapytaliśmy m.in. warszawski ratusz. Biuro prasowe podaje dane z Zarządu Dróg Miejskich: w 2023 r. zawarto 66 umów na niemal 85,2 mln zł (najwyższa umowa opiewała na ponad 18,5 mln zł, najniższa na ponad 45,3 tys. zł). W 2024 r. zawarto 72 umowy na ponad 181,4 mln zł (najwyższa: ponad 31,8 mln zł, najniższa: 9,7 tys. zł). W tym roku jest 39 umów (36 już podpisanych) na ponad 54,2 mln zł (najwyższa: ponad 12,7 mln zł, najniższa: ponad 58,7 tys. zł).