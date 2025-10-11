Z tego artykułu się dowiesz: Jak obecne regulacje prawne wspierają ochronę czasu wolnego pracowników?

W jakich sytuacjach pracodawca może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?

Kiedy pracownicy mogą być narażeni na konsekwencje za nieodebranie telefonu służbowego po godzinach?

Aż 65 proc. polskich pracowników odpisuje na maile służbowe po godzinach, 27 proc. pracuje na urlopie, a 53 proc. pytanych zabiera obowiązki do domu – wynika z badania przeprowadzonego przez serwis kariery LiveCareer.pl

Reklama Reklama

Pokazuje ono także, że 23 proc. ankietowanych nie ma poczucia, że może bez stresu wziąć urlop i nie martwić się obowiązkami. Z kolei osoby pracujące podczas wakacji robią to najczęściej z powodu zbyt dużego poczucia odpowiedzialności (52 proc.), niedokończenia zadań przed urlopem (26 proc.) albo oczekiwania takiej dostępności przez przełożonych (24 proc.).

– Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym jest z pewnością ważna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Work-life balance pozwala zwiększyć atrakcyjność miejsca pracy, a wypoczęty pracownik pracuje efektywniej – przyznaje radca prawny Szymon Witkowski z Pracodawców RP.

Jak przypomina, przepisy mające zapewnić tę równowagę wynikają z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. (tzw. dyrektywa work-life balance) i zostały wdrożone na grunt polskiego prawa w 2023 r.